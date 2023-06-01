الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

أمريكا تفرض عقوبات على شركات تابعة للجيش السوداني والدعم السريع

أمريكا تفرض عقوبات
أمريكا تفرض عقوبات على شركات تابعة للجيش السوداني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية  اليوم الخميس، عقوبات اقتصادية  ومنع التأشيرات على أطراف النزاع في السودان، وذلك بعد تجدد القتال بينهما.


عقوبات أمريكية على السودان 


وأوضح موقع العربية أن العقوبات الأمريكية شملت شركات تتبع للجيش والدعم السريع، وحذرت واشنطن من التعامل مع المؤسسات بالسودان  لأن  طرفي الصراع يسيطرون عليها.
 

وأوضحت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تربط العقوبات المفروضة على السودان بتعثر المحادثات بين الجيش والدعم السريع.

وشددت واشنطن على أنها تعمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية  من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان.
 

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن طرفي النزاع في السودان يخترقون الهدن ويعتدوا على المستشفيات.

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وفي وقت سابق تجددت الاشتباكات، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بحي الفتيحاب في أم درمان، وذلك على الرغم من تمديد اتفاق وقف إطلاق النار

تجدد الاشتباكات في السودان 


ومن جانبه ذكر  وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس،:" إن واشنطن تفكر في إجراءات ضد قادة الجيش السوداني والدعم السريع".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي:" سنحدد خطوتنا المقبلة في السودان وفقا لمواقف طرفي الصراع"، مضيفا:" طرفا الصراع انتهكا الهدنة المعلنة".

وبالأمس الأربعاء  أعلن الجيش السوداني أمس الأربعاء تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة.

تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة

وذكر  الجيش السوداني في  بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"  إن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود  التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.

غرق السودان في حالة من الفوضى


وأعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، أمس الأربعاء، تعليق مشاركة الجيش في المحادثات مع  الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.

ويشكل هذا التطور ضربة لجهود الوساطة بين الجانبين اللذين أدى صراعهما إلى غرق السودان في حالة من الفوضى.

سبب انسحاب الجيش السوداني من مفاوضات جدة


وقال المتحدث إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على انتهاكات  مليشيا الدعم السريع المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بما في ذلك استمرار احتلالها للمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية في العاصمة الخرطوم.

 

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تجدد الاشتباكات في السودان وأمريكا تحذر أطراف النزاع

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الحالة المرورية اليوم، كثافات في شارع السودان وميدان النهضة

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