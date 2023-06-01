الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

الضفادع البشرية تجري عمليات البحث لانتشال جثة غريق الصف

عمليات البحث لانتشال
عمليات البحث لانتشال جثة غريق الصف، فيتو

تجري قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث لانتشال جثة غريق مركز الصف، جنوب الجيزة، الخميس وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


إخطارا تلقاه مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث غرق " أحمد.س.م" بقرية أسكر بمركز الصف جنوب المحافظة.


بدوره دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة.
 

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دور الطب الشرعي في كشف الجرائم

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا. 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. 

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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غريق مركز الصف قوات الإنقاذ النهرى الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة أمن الجيزة الصف

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