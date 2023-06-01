حصيلة خسائر العاصفة الترابية اليوم بالإسماعيلية (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، عاصفة ترابية قوية استمرت لحوالي أكثر من ربع ساعة، خلفت وراءها عددًا من الخسائر بين سقوط أعمدة إنارة وسقوط أشجار على الطرق، وسقوط لوحات الإعلانات بأكثر من مكان، بالإضافة إلى تهشم بعض السيارات.

استمرار التحذير من حالة الطقس

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم قد حذرت من موجة الطقس السيئ على مدار يومي الخميس والجمعة، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

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جانب من آثار العاصفة الترابية بالإسماعيلية، فيتو

الإشراف على رفع آثار العاصفة

وأشرفت الشبكة الوطنية، على رفع حالة الاستعداد لكافة فرق الطوارئ، بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الاسماعيلية.

ووجه المحافظ بالتنسيق والتعاون مع كافة المراكز والمدن وأحياء المحافظة، ومع مديرية الصحة وفرع هيئة الإسعاف وإدارة الحماية المدنية، وجميع الشركات الخدمية والجهات التى تقدم خدمات الطوارئ بالمحافظة وإقليم القناة وسيناء خلال فترة سوء الأحوال الجوية التى تمر به البلاد.

جانب من آثار العاصفة الترابية بالإسماعيلية، فيتو

كما أمر برفع حالة الطوارئ في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي طارئ، مشددا على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

سقوط خزان مياه فارغ، فيتو

مراجعة قطاعات السلامة

️وتابعت الوحدات المحلية وفطاعات السلامة إزالة آثار العاصفة الترابية، التي تمثلت في إصلاح الأعمدة الكهربائية المتضررة بشارع التحرير أمام بنك مصر.

جانب من آثار العاصفة الترابية بالإسماعيلية، فيتو

كما قام حى ثان بإعادة ترميم المسطحات التالفة بميدان الفردوس وشارع دمنهور، واخلاء شجرة سقطت بطريق بورسعيد وتم التعامل بمعدات الحى وإعادة فتح الطريق.

جانب من آثار العاصفة الترابية بالإسماعيلية، فيتو

جهود الوحدات المحلية

كما تم التعامل مع سقوط أربع بكيات سلك إنارة وجارى التعامل مع الوضع،️ وقام نائب رئيس حى ثالث برفع عمود إنارة بالشيخ زايد بعد سقوطه وإعاده الشئ لأصله، كما ️قام مركز ومدينة القنطرة شرق، برفع درجة الاستعداد لعناصر غرفه الطوارئ والازمات.

بالإضافة إلى قيام فرق الطوارئ بمركز ومدينة القنطرة غرب،باخلاء شجرة سقطت على طريق الاسماعيليه بورسعيد بمنطقة ك ١٤ وتم رفعها من الطريق وإعادة حركة المرور بشكل طبيعي.

جانب من آثار العاصفة الترابية بالإسماعيلية، فيتو

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، برئاسة رئيس المركز والمدينة،باخلاء شجرة سقطت بجوار منزل بالسلام وتم التعامل معها بالمنشار الكهرباء ولودر مجلس المدينة ولا توجد اصابات.

جانب من آثار العاصفة الترابية بالإسماعيلية، فيتو

️وقام فريق طوارئ أبوصوير بإعادة اتزان وتثبيت أعمدة مائلة بمنطقة مقابر مرسي غالي وتم إعادة الشئ لأصله.

كما ️قام مركز ومدينة فايد، برفع درجة الاستعداد القصوى لفريق الازمات.

وأفاد رئيس مجلس ومدينة فايد بأنه تم رفع آثار العاصفة الترابية بالتنسيق مع هندسه كهرباء فايد بشد أسلاك الكهرباء وتم رفع اللافتات وأفرع الاشجار الساقطة وفتح الطرق.

كما تم التأكد من توافر وعمل خدمات المياه والكهرباء والنت للمواطنين، ومتابعة الإصابات الواردة الى مستشفى فايد المركزى من كدمات وكسور.

وأفاد مركز ومدينة القصاصين بسقوط بعض من أعمدة الكهرباء، وسقوط فرع شجرة علي أسلاك الكهرباء.

جانب من آثار العاصفة الترابية بالإسماعيلية، فيتو

جانب من آثار العاصفة الترابية بالإسماعيلية، فيتو

انتشار فرق الطوارئ

️ومن جهة أخرى تواصل فرق الطوارئ انتشارها بكافة الميادين والشوارع الرئيسية، في المراكز والمدن للتعامل مع الموقف أولا بأول.



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