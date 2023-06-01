الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة في قرية الوصفية بالإسماعيلية

إصابة 6 أشخاص خلال
إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة، فيتو

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة بين جروح وسحجات وطعنات جراء مشاجرة وقعت بين عدة أشخاص في قرية الوصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.   

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إخطار بوقوع مشاجرة 

وتلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدة أشخاص، في قرية الوصفية التابعة لمركز ومدينة  أبو صوير بجوار المجلس المحلي القديم مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.  

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الواقعة.   

 

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارىء.   

 

أسماء المصابين في الحادث الواقعة 

وتبين أن المصابين هم كل من:

  1. لطفى محمد رؤوف  25  عاما مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج- وبجرح قطعى 10 سم بجوار الاذن اليمنى، ونزيف من الاذن اليمنى
  2. أحمد محمد رؤوف 35 عاما من  الواصفية، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس 5 سم مع ما بعد الارتجاج
  3. انتصار السيد محمد 65 عاما مصابة بجرح قطعى 5 سم بفروة الرأس مع اشتباه كسر بالكتف الايمن
  4. لطفى عبدالرؤوف عبدالعزيز 62  عاما مصاب بكدمات بالجسم مع جرح قطعى بالرأس 7 سم
  5. اسلام لطفى عبد الرؤوف 25 عاما مصاب بجرح بالجبهة 7 سم مع كدمة بالعين اليسرى
  6. محمد لطفى عبد الرؤوف 23 عاما مصاب  بجرح متهتك بأصابع كف اليد اليسرى. 

     

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.  

تحذير هام للمواطنين 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة. 

 

موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.  

 

 

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