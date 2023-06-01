مسعود يجتمع بمديري المستشفيات لوضع خطط العمل

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، لمناقشة خطط العمل السابقة والقادمة، وذلك مساء اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية وذلك في إطار الإجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل والإجراءات المتبعة للوصول لأفضل النتائج الممكنة،

تقارير المرور على المستشفيات خلال الفترة الماضية

تناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات خلال الفترة الماضية، وعرض ما بها من سلبيات وايجابيات، وبحث المعوقات والتحديات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، ومناقشة ما تم من إجراءات بشأن تفعيل الصيدلية الموحدة، والأقسام الداخلية للحالات الطارئة بالمستشفيات، ومدى الاستفادة التي عادت على تقديم الخدمة من ذلك.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر للفرق الطبية، وخاصة هيئة التمريض بالأقسام الحرجة، وأهمية بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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المتابعة مستمرة للخدمة الطبية المقدمة

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بالشرقية ان مسعود شدد على مديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والكلي الصناعي، والحضانات، والتأكد من تقديم الخدمة بجودة عالية للمرضى، مع انتظام عمل العيادات الخارجية، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، ومتابعة تطبيق كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام، وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بها.

ووجه أيضًا بمتابعة جميع مخازن المستشفى، والتأكد من التخزين والتأمين الجيد لها وفقًا لمعايير السلامة، والتركيز على متابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات الخاصة بها، ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، وإجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.

الاستعدادات الخاصة بالحملة التنشيطية

كما ناقش وكيل الوزارة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، والتي سيتم انطلاقها الأحد المقبل خلال الفترة من ٤ حتي ١٥ من شهر يونيو الجاري، وذلك على مرحلتين المرحلة الأولي من ٤ إلى ٨ يونيو في عدد ١٠ إدارات صحية هي "القنايات، ههيا، بلبيس، منشأة أبو عمر، أبو كبير، مشتول السوق، الحسينية، أولاد صقر، أبو حماد، صان الحجر"، والمرحلة الثانية في الفترة من ١١ إلى ١٥ يونيو في ٩ إدارات صحية هي "الزقازيق، الإبراهيمية، فاقوس، الصالحية الجديدة، كفر صقر، ديرب نجم، منيا القمح، العاشر من رمضان، القرين"، وأكد "مسعود" على أهمية التدريب الجيد لجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وتوفير كافة الآلات والمستلزمات اللازمة للعمل بعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات، وتعزيز القوى البشرية بها من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد، لتحقيق المستهدف منها.

الشكر لمدير مستشفى ديرب

وفي نهاية الاجتماع قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور محمد صالح على جهوده المبذولة خلال فترة إدارته السابقة لمستشفى ديرب نجم المركزي، متمنيًا له ولمدير المستشفى الجديد التوفيق خلال الفترة المقبلة.

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