وكيل صحة الشرقية يستقبل نظيره بالمالية لمناقشة آليات العمل المالي

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور سعيد فاضل سرحان وكيل وزارة المالية بالشرقية، يرافقه خالد الحوام مدير عام الاختام والموازنة، وسمير فتحي مدير عام الوحدات الحسابية، وسعد رشاد المراقب المالي بمجلس مدينة الزقازيق، وذلك صباح اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الأستاذ إبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذ على هيبة مدير الحسابات بالمديرية.

تهنئة سرحان بثقة وزير المالية

بدأ اللقاء بتهنئة الدكتورهشام مسعود للدكتور سعيد سرحان لثقة وزير المالية وتوليه حقيبه المديرية المالية بالشرقية، مرحبًا بهذه الزيارة والتي تعد الأولى لوكيل وزارة المالية، منذ تكليفه العمل الجديد منذ ١٠ أيام فقط، كما تم مناقشة آليات العمل المالي بمديرية الشئون الصحية، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، وتقريب وجهات النظر بين السادة مندوبي وزارة المالية والسادة الأطباء من مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

Advertisements

الفاتورة الإلكترونية بالوحدات الصحية بإدارات الشرقية

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بالشرقية إن الدكتور وكيل وزارة الصحة ناقش مع "سرحان" خطه العمل المالي، خاصة بعد تفعيل الفاتورة الإلكترونية بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على أنه جاري تفعيل الفاتورة الإلكترونية في باقي الوحدات الحسابية بالإدارات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم بحث سبل التعاون والتنسيق الكامل بين مديرية الشئون الصحية، والمديرية المالية، وفرع هيئة التأمين الصحي لصرف المطالبات المالية للمديرية الموجودة ضمن منظومة التأمين الصحي بمحافظة الشرقية.

تسليم شهادالت الدورة التدريبية

وسلم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من أطباء التكليف الجدد دفعة ٢٠٢١، على حزمة البرامج الفنية المتكاملة، في حضور الدكتورة أمل جمعة أبوزيد مشرف الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم التدريب علي جميع أعمال الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية والوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تم تنفيذها بقاعات التدريب المجهزة بمركز التعليم المستمر بالأحرار بمدينة الزقازيق، خلال الفترة من ١٣ مايو ٢٠٢٣ وحتى اليوم

تدريب 60 طبيبا على مستوى المديرية

وذلك لتدريب أطباء المجموعة الأولى البالغ عددهم ٦٠ من الأطباء البشريين الجدد والذين تسلموا العمل أواخر الشهر الماضي، في منافذ تقديم الخدمة الطبية من وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، في حضور مدربين من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية الصحية، ومديرة إدارة التدريب، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومدير مركز التدريب يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

تقدير الدكتورة أمل جمعة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بالشرقية ومدير المكتب الاعلامى ان وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد أعطى شهادة تقدير للدكتورة أمل جمعة نظرًا لجهودها المبذولة في النواحي التدريبية للأطباء، والاهتمام بمشاكلهم واحتياجاتهم، مؤكدًا بأن هذه الحزمة التدريبية تأتي لحرص وزارة الصحة والسكان، على تنمية مهارات أطباء التكليف الجدد، وخطة الإستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بهدف تحسين وصقل مهارات الأطباء، يمتلكون قدرات وخبرات مميزة، وقادرون علي أداء عملهم بالحقل الطبي بكفاءة عالية، لتحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظة الشرقية.