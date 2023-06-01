مسعود يفاجئ مستشفى صدر الزقازيق للمرة الثانية في 24 ساعة

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، والتأكد من تنفيذ تعليمات مرور وكيل الوزارة أمس على المستشفى، مع متابعة أعمال التطوير بها، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، للارتقاء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

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مسعود يتابع تعليماته التي أصدرها بالأمس فى زيارته الأولى

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بالشرقية: إن وزارة الصحة بالشرقية تفقد، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تنفيذ تعليمات أمس بفتح عنابر جديدة، وتخصيص قسم داخلي وفقًا لعدد الأسرة لحالات الرجال، وآخر للسيدات، بما يتناسب مع مؤشرات تردد الحالات على المستشفى، والتأكد من استبدال الأثاث الخشبي بآخر معدني يسهل جرده وتطهيره داخل الأقسام الطبية، ومن ارتداء المرضى للزي الطبي بالأقسام المختلفة.

كما تأكد وكيل الوزارة من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، متابعًا أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، موجهًا إدارة المستشفى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي أعطال متكررة بالأجهزة.كما اطمأن الدكتور هشام مسعود على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية والعناية المركزة، موجهًا بسرعة تفعيل قسم أطفال داخلي للأمراض الصدرية، في خلال ٤٨ ساعة، بعد توفير القوى البشرية اللازمة من أطباء الأطفال بالمستشفى.

تسليم الأطباء الجدد شهادات التدريب

وسلم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من أطباء التكليف الجدد دفعة ٢٠٢١، على حزمة البرامج الفنية المتكاملة، في حضور الدكتورة أمل جمعة أبوزيد مشرف الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم التدريب علي جميع أعمال الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية والوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تم تنفيذها بقاعات التدريب المجهزة بمركز التعليم المستمر بالأحرار بمدينة الزقازيق، خلال الفترة من ١٣ مايو ٢٠٢٣ وحتى اليوم.

تدريب 60 طبيبا على مستوى المديرية

وذلك لتدريب أطباء المجموعة الأولى البالغ عددهم 60 من الأطباء البشريين الجدد والذين تسلموا العمل أواخر الشهر الماضي، في منافذ تقديم الخدمة الطبية من وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، في حضور مدربين من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية الصحية، ومديرة إدارة التدريب، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومدير مركز التدريب يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

تقدير الدكتورة أمل جمعة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بالشرقية ومدير المكتب الإعلامى إن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد أعطى شهادة تقدير للدكتورة أمل جمعة نظرًا لجهودها المبذولة في النواحي التدريبية للأطباء، والاهتمام بمشاكلهم واحتياجاتهم، مؤكدًا بأن هذه الحزمة التدريبية تأتي لحرص وزارة الصحة والسكان، على تنمية مهارات أطباء التكليف الجدد، وخطة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بهدف تحسين وصقل مهارات الأطباء، يمتلكون قدرات وخبرات مميزة، وقادرون علي أداء عملهم بالحقل الطبي بكفاءة عالية، لتحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظة الشرقية.

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