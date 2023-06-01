الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

المعاهد الأزهرية في فلسطين تعلن عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة الجدد للعام الدراسي

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية في فلسطين، فيتو

أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة الجدد للعام الدراسي 2023/2024م، يومي الاثنين الموافق 12/6/2023م، والأربعاء الموافق 14/6/2023م.

 

المعاهد الأزهرية في فلسطين 

• التسجيل سيكون للطلاب والطالبات في فروع المعاهد الأزهرية السبعة (معهد الأزهر غزة – معهد الأزهر خانيونس – معهد الأزهر شمال غزة – معهد الخليل)
 

 شروط التسجيل في معاهد الطلاب والطالبات:
- التسجيل في المرحلة الإعدادية: أن يكون الطالب/ ـة حاصلا/ ـة على معدل 95% فما فوق.


- التسجيل في المرحلة الثانوية: التسجيل للصف (الأول الثانوي) فقط بقسميه:


1- العلمي: أن يكون الطالب/ ـة حاصلا/ ـة على معدل 95% فما فوق.


2- الأدبي: أن يكون الطالب/ ـة حاصلا/ ـة على معدل 90 % فما فوق.

 

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• للاستفسار والتواصل /0593700250
• ملاحظات هام - التسجيل في معهد غزة يومي الاثنين 12/6/2023، والأربعاء 14/6/2023 فقط، ومغلق باقي أيام الأسبوع بسبب امتحانات الثانوية الأزهرية.

 

 امتحانات الثانوية الأزهرية


- التسجيل في معهد الشمال يومي الاثنين 12/6/2023، والثلاثاء 13/6/2023 فقط.
- التسجيل في معهد فتيات الشمال للصف الأول الثانوي" الفرع الأدبي" فقط.
- التسجيل في معهدي خانيونس والخليل اعتبارا من يوم الاثنين 12/6/2023.
 

- ستوزع الكتب الدراسية مجانا على الطلبة عند التسجيل كما تصل من مشيخة الأزهر مجانا.
- الزي الخاص بالطلاب (بنطال وقميص لون أزرق أو رمادي).
- الزي الخاص بالطالبات (جلباب بني، وشالة بيضاء).
 

• الأوراق المطلوبة للتسجيل:
1- الشهادة الأصلية للطالب للعام الدراسي 2022/2023م.        2- صورة عن شهادة الميلاد.
3- صورة عن هوية ولي أمر الطالب.                     4- صور شخصية عدد (4) مقاس (6 X4).

 

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