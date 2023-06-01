المعاهد الأزهرية في فلسطين تعلن عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة الجدد للعام الدراسي

أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة الجدد للعام الدراسي 2023/2024م، يومي الاثنين الموافق 12/6/2023م، والأربعاء الموافق 14/6/2023م.

المعاهد الأزهرية في فلسطين

• التسجيل سيكون للطلاب والطالبات في فروع المعاهد الأزهرية السبعة (معهد الأزهر غزة – معهد الأزهر خانيونس – معهد الأزهر شمال غزة – معهد الخليل)



شروط التسجيل في معاهد الطلاب والطالبات:

- التسجيل في المرحلة الإعدادية: أن يكون الطالب/ ـة حاصلا/ ـة على معدل 95% فما فوق.



- التسجيل في المرحلة الثانوية: التسجيل للصف (الأول الثانوي) فقط بقسميه:



1- العلمي: أن يكون الطالب/ ـة حاصلا/ ـة على معدل 95% فما فوق.



2- الأدبي: أن يكون الطالب/ ـة حاصلا/ ـة على معدل 90 % فما فوق.

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• للاستفسار والتواصل /0593700250

• ملاحظات هام - التسجيل في معهد غزة يومي الاثنين 12/6/2023، والأربعاء 14/6/2023 فقط، ومغلق باقي أيام الأسبوع بسبب امتحانات الثانوية الأزهرية.

امتحانات الثانوية الأزهرية



- التسجيل في معهد الشمال يومي الاثنين 12/6/2023، والثلاثاء 13/6/2023 فقط.

- التسجيل في معهد فتيات الشمال للصف الأول الثانوي" الفرع الأدبي" فقط.

- التسجيل في معهدي خانيونس والخليل اعتبارا من يوم الاثنين 12/6/2023.



- ستوزع الكتب الدراسية مجانا على الطلبة عند التسجيل كما تصل من مشيخة الأزهر مجانا.

- الزي الخاص بالطلاب (بنطال وقميص لون أزرق أو رمادي).

- الزي الخاص بالطالبات (جلباب بني، وشالة بيضاء).



• الأوراق المطلوبة للتسجيل:

1- الشهادة الأصلية للطالب للعام الدراسي 2022/2023م. 2- صورة عن شهادة الميلاد.

3- صورة عن هوية ولي أمر الطالب. 4- صور شخصية عدد (4) مقاس (6 X4).

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