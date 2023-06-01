المعاهد الأزهرية في فلسطين تعلن عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة الجدد للعام الدراسي
أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة الجدد للعام الدراسي 2023/2024م، يومي الاثنين الموافق 12/6/2023م، والأربعاء الموافق 14/6/2023م.
المعاهد الأزهرية في فلسطين
• التسجيل سيكون للطلاب والطالبات في فروع المعاهد الأزهرية السبعة (معهد الأزهر غزة – معهد الأزهر خانيونس – معهد الأزهر شمال غزة – معهد الخليل)
شروط التسجيل في معاهد الطلاب والطالبات:
- التسجيل في المرحلة الإعدادية: أن يكون الطالب/ ـة حاصلا/ ـة على معدل 95% فما فوق.
- التسجيل في المرحلة الثانوية: التسجيل للصف (الأول الثانوي) فقط بقسميه:
1- العلمي: أن يكون الطالب/ ـة حاصلا/ ـة على معدل 95% فما فوق.
2- الأدبي: أن يكون الطالب/ ـة حاصلا/ ـة على معدل 90 % فما فوق.
• للاستفسار والتواصل /0593700250
• ملاحظات هام - التسجيل في معهد غزة يومي الاثنين 12/6/2023، والأربعاء 14/6/2023 فقط، ومغلق باقي أيام الأسبوع بسبب امتحانات الثانوية الأزهرية.
امتحانات الثانوية الأزهرية
- التسجيل في معهد الشمال يومي الاثنين 12/6/2023، والثلاثاء 13/6/2023 فقط.
- التسجيل في معهد فتيات الشمال للصف الأول الثانوي" الفرع الأدبي" فقط.
- التسجيل في معهدي خانيونس والخليل اعتبارا من يوم الاثنين 12/6/2023.
- ستوزع الكتب الدراسية مجانا على الطلبة عند التسجيل كما تصل من مشيخة الأزهر مجانا.
- الزي الخاص بالطلاب (بنطال وقميص لون أزرق أو رمادي).
- الزي الخاص بالطالبات (جلباب بني، وشالة بيضاء).
• الأوراق المطلوبة للتسجيل:
1- الشهادة الأصلية للطالب للعام الدراسي 2022/2023م. 2- صورة عن شهادة الميلاد.
3- صورة عن هوية ولي أمر الطالب. 4- صور شخصية عدد (4) مقاس (6 X4).
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