دوري القسم الثاني، تقدم الجونة وملوي وديروط والمنيا في الشوط الأول

دوري القسم الثاني، انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات الجولة الـ28 بمجموعة الصعيد من دوري القسم الثاني والتي انطلقت في الخامسة عصر اليوم الخميس، حيث تقام اليوم 7 مباريات بعدما أقيمت أمس مباراة البترول والفيوم.

نتائج الشوط الأول بمجموعة الصعيد

المدينة المنورة 0 - 2 مصر المقاصة

أسمنت أسيوط 0 - 1 ديروط

تليفونات بني سويف 1 - 1 كيما أسوان

النصر للتعدين 0 - 0 لافيينا

شبان قنا 1 - 2 ملوي

الجونة 2 - 0 طامية

المنيا 1 - 0 الألومنيوم





بترول أسيوط علي الفيوم 1-0 ( أقيم الأربعاء)

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ترتيب دوري القسم الثاني قبل مباريات اليوم

1- الجونة 60 نقطة

2- لافيينا إف سي 59 نقطة

3- بترول أسيوط 56 نقطة

4- النصر للتعدين 50 نقطة

5- مصر المقاصة 45 نقطة

6- كيما أسوان 41 نقطة

7- المنيا 39 نقطة

8- أسمنت أسيوط 37 نقطة

9- ديروط 36 نقطة

10- الألومنيوم 34 نقطة

11- شبان المسلمين قنا 29 نقطة

12- الفيوم 22 نقطة

13- مركز شباب طامية 22 نقطة

14- ملوي 21 نقطة

15- تليفونات بني سويف 20 نقطة

16- المدينة المنورة 19 نقطة

وكانت مباريات الجولة الـ 27 بمجموعة الصعيد من دوري القسم الثاني شهدت التالي

نتائج مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني

بترول أسيوط 2 - 0 شبان قنا

لافيينا 3 - 0 الفيوم

كيما أسوان 1 - 2 النصر للتعدين

الألومنيوم 0 - 2 أسمنت أسيوط

مصر للمقاصة 1 - 1 المنيا

ملوي 1 - 0 طامية

المدينة المنورة 0 - 2 الجونة

ديروط 2 - 2 تليفونات بني سويف

وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27 والتي جاءت كالتالي:

1 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة

2 - بلدية المحلة - 49 نقطة

3 - طنطا‏.- 48 نقطة

4 - جمهورية شبين - 48 نقطة

5 - دكرنس - 46 نقطة

6 - بروكس ورك - 41 نقطة

7 - كفر الشيخ‏ - 41 نقطة

8 - المنصورة - 38 نقطة

9 - الأوليمبي - 35 نقطة

10 - الحمام - 32 نقطة

11 - سبورتنج - 29 نقطة

12 - نبروه‏ - 26 نقطة

13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة

14 - المجد السكندري - 25 نقطة

15 - بايونيرز - 21 نقطة

16 - المصرى بالسلوم - 12 نقطة