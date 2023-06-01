الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

دوري القسم الثاني، تقدم الجونة وملوي وديروط والمنيا في الشوط الأول

القسم الثاني , فيتو
القسم الثاني , فيتو

دوري القسم الثاني، انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات الجولة الـ28 بمجموعة الصعيد من دوري القسم الثاني والتي انطلقت في الخامسة عصر اليوم الخميس، حيث تقام اليوم 7 مباريات بعدما أقيمت أمس مباراة البترول والفيوم.

 

نتائج الشوط الأول بمجموعة الصعيد 

المدينة المنورة 0 - 2 مصر المقاصة
أسمنت أسيوط 0 - 1 ديروط
تليفونات بني سويف 1 - 1 كيما أسوان
النصر للتعدين 0 - 0 لافيينا
شبان قنا 1 - 2 ملوي
الجونة 2 - 0 طامية
المنيا 1 - 0 الألومنيوم

 

بترول أسيوط علي الفيوم 1-0  ( أقيم الأربعاء)

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ترتيب دوري القسم الثاني قبل مباريات اليوم

1- الجونة  60 نقطة
2- لافيينا إف سي 59 نقطة 
3- بترول أسيوط 56 نقطة
4- النصر للتعدين 50 نقطة 
5- مصر المقاصة 45 نقطة
6- كيما أسوان 41 نقطة
7- المنيا  39 نقطة
8- أسمنت أسيوط 37 نقطة
9- ديروط  36 نقطة
10- الألومنيوم 34 نقطة
11- شبان المسلمين قنا  29 نقطة
12- الفيوم 22 نقطة
13- مركز شباب طامية 22 نقطة
14- ملوي 21 نقطة
15- تليفونات بني سويف 20 نقطة
16- المدينة المنورة 19 نقطة

وكانت مباريات الجولة الـ 27 بمجموعة الصعيد من دوري القسم الثاني شهدت التالي 

 

نتائج مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني

بترول أسيوط 2 - 0 شبان قنا
لافيينا 3 - 0 الفيوم
كيما أسوان 1 - 2 النصر للتعدين
الألومنيوم 0 - 2 أسمنت أسيوط
مصر للمقاصة 1 - 1 المنيا
ملوي 1 - 0 طامية
المدينة المنورة 0 - 2 الجونة

ديروط 2 - 2 تليفونات بني سويف

وتستعرض فيتو ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 27 والتي جاءت كالتالي:

1 - أبو قير للأسمدة - 50 نقطة
2 - بلدية المحلة - 49 نقطة
3 - طنطا‏.- 48 نقطة
4 - جمهورية شبين - 48 نقطة
5 - دكرنس - 46 نقطة
6 - بروكس ورك - 41 نقطة
7 - كفر الشيخ‏ - 41 نقطة
8 - المنصورة - 38 نقطة
9 - الأوليمبي - 35 نقطة
10 - الحمام - 32 نقطة
11 - سبورتنج - 29 نقطة
12 - نبروه‏ - 26 نقطة
13 - الهلال بالضبعة - 25 نقطة
14 - المجد السكندري - 25 نقطة
15 - بايونيرز - 21 نقطة
16 - المصرى بالسلوم - 12 نقطة

دوري القسم الثاني، فوز زد وبتروجيت ومستقبل وطن والعبور

دوري القسم الثاني، تقدم زد وبورتو وتعادل ايسترن في الشوط الأول

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دوري القسم الثاني مصر للمقاصة ديروط كيما اسوان ملوي الجونة

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