شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

تختلف الإجراءات التي تتخذها شركات الطيران حول العالم قبل صعود الركاب على متن الرحلة الجوية، وفي حادثة غريبة من نوعها اتخذت الخطوط الجوية النيوزيلندية إجراءً غريبا مع الركاب.

إجراء غريب من شركة طيران نيوزيلندية

وجاء ضمن الإجراءات التي اتخذتها الخطوط الجوية في نيوزيلندا أنه يجب على الراكب أن يخلع حذائه ثم يقوم بإخراج المفاتيح من جيبه ثم يقف على الميزان.

وذكرت وسائل إعلام أن شركة الطيران الوطنية أن هذه الإجراءات هي وسيلة لجمع البيانات بشأن وزن وتوزيع الطائرات، ضمن ما تطلق عليه "مسح وزن الركاب"، وفقا لقناة الحرة.

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وأوضحت الشركة في بيانها أنها "نزن كل شيء على متن الطائرة، بدءا من البضائع إلى وجبات الطعام، إلى الأمتعة سواء المشحونة أو المرافقة للراكب، والآن الركاب أنفسهم"، بحسب ما قال أخصائي تحسين التحكم في الحمولة في شركة الطيران النيوزيلندية، أليستر جيمس، في بيان.

ولأن الوزن شيء شخصي لا يرغب الجميع في الكشف عنه، تقول الشركة إن البيانات ستكون سرية ولن يتم الكشف عنها من أجل حماية خصوصية الأفراد.

ويطلب من المسافرين الوقوف على ميزان رقمي، ثم يتم إرسال المعلومات المتعلقة بأوزانهم مباشرة، حيث إنها لا تعرض على شاشة الميزان ولا يراها الراكب نفسه. كما يقومون أيضا بوضع أمتعتهم على ميزان آخر.

وقال جيمس: "نريد طمأنة عملائنا بأنه لا يوجد عرض مرئي في أي مكان. لا أحد يستطيع أن يعرف وزنك، ولا حتى نحن".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الشركة من الركاب الوقوف على الميزان قبل الصعود على متن رحلاتهم، حيث طبقتها على المسافرين المحليين في عام 2021، لكن المسح الخاص بركاب الرحلات الدولية تأخر بسبب وباء كورونا.

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