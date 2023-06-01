الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

توزيع 100 عقد مشروع وكارت مواد غذائية بالشرقية

توزيع 50 عقد مشروع
توزيع 50 عقد مشروع ومثلهم مواد غذائية بالشرقية-فيتو

شهد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية توزيع عقود مشروعات التمكين الاقتصادي المقدمة من مؤسسات المجتمع المدنى علي عدد 50 مستحقا من ذوي القدرات والهمم، بجانب توزيع 50 كارت مواد غذائية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

 حضر الاحتفالية كل من:  المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومحمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية والموارد البشرية والمديريات بوزارة التضامن الاجتماعي وسمر لطفي وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد غراب أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سبل المعيشة له.

وأشاد بدور مؤسسة مصر الخير في تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات التعليمية وتقديم الخدمات والمساعدات للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن  ذلك يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع.

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محافظ الشرقية يتابع حركة حصاد وتوريد الأقماح

عرض فيديو عن مجهودات التضامن الاجتماعى فى وقت سابق 

وخلال الإحتفالية تم عرض فيديو عن مجهودات مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية خلال الفترة السابقة ليثمن المحافظ مجهودات وزارة التضامن الإجتماعي وسعيها الدائم والمستمر بالتنسيق مع كافة المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تأكيدًا لمبادرة ( حياه كريمة ) والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مؤسسات المجتمع المدني 

ومن جانبها أشارت مدير مكتب احدى المؤسسات الخيرية  بمحافظات مدن القناة والشرقية إلى قيام المؤسسة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بتوفير 50 عقد لمشروعات تمكين اقتصادي في مشروعات (حدادة - خياطة - ورش حرفية - مشروعات تجارية) وذلك لذوي القدرات والهمم من مستحقي تكافل وكرامة القادرين على العمل بقيمة 30 ألف جنية للمشروع الواحد.

وأوضحت أنه تم اضافة المبلغ في حساب المستفيدين تحقيقا للشمول المالي وللاستفادة منالخدمات التي يقدمها البنك  وذلك بعد ان تم عمل الابحاث الاجتماعية للتأكد من استحقاقهم لتلك المشروعات، مشيرة إلي أنه يتم تنظيم دورات تدريبية لهم في التسويق، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتحديد سعرها.

رئيس قطاع الشؤون المالية بالوزارة 

قدم رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية والموارد البشرية والمديريات بوزارة التضامن الإجتماعي الشكر لمحافظ الشرقية لدعمة الدائم والمستمر لكافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.

وأكد أن  مؤسسات المجتمع المدني اصبحت شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لعديد من المطالب الجماهيرية والذي يعود بالنفع على المواطن البسيط والأسر الأكثر إحتياجًا ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

الطحاوى يستعرض تقريرا عن التضامن الاجتماعى 

بينما استعرض وكيل وزارة التضامن الاجتماعي المشروعات التي نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي منذ يناير الماضي لدعم المواطن البسيط وتمت الإشارة الي أنه تم توزيع 150 مشروع  علي المستفيدين بقرية سعود ضمن قري حياه كريمة بمركز الحسينية تنوعت ما بين ( ماشية – اغنام – بقالة – اعلاف – أدوات منزلية – ماكينات خياطة ).

 وأوضح أنه يتم سداد 70 % فقط  من قيمة المشروع ويتم اعفاء المستحقين من باقي قيمة المشروع وكذلك تسليم 60 مشروع للاسر الأكثر احتياجا بالمقدمة من مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية شملت توزيع تروسيكلات وماكينات خياطه وسرفله ضمن برنامج اصنع نفسك وكذلك توزيع 40 رأس ماشية بقرية الظواهرية بمركز الحسينة بقيمة 4 مليون و532 ألف جنية تتحمل وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي ثلثي المبلغ ويتحمل المواطن ثلث المبلغ يقوم بسداد قيمته علي 3 سنوات.

محافظ الشرقية يلتقي سفيرة النرويج

المحافظ يلتقط الصور التذكارية 

وفي نهاية الإحتفالية حرص محافظ الشرقية علي التقاط صور تذكارية مع المستفيدين من مشروعات التمكين الإقتصادي مقدمين الشكر له علي استقبالهم اليوم وتقديم عقود مشروعات خاصة بهم توفر لهم دخلا ثابتا يساهم في مواجهة أعباء ومتطلبات الحياه

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توزيع عقود مشروعات عقود البتمكين الاقتصادى قاعة الاجتماعات بالديوان العام المهندسة لبنى عبدالعزيز رئيس الموارد المالية بالتضلمن عبدالحميد الطحاوى

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