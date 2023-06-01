الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

ألمانيا تكشف مفاجأة بشأن قبول عضوية أوكرانيا فى الناتو

حلف الناتو، فيتو
حلف الناتو، فيتو

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، أنه لا يمكن لحلف شمال الأطلسي “الناتو” قبول عضوية دولة تخوض حربًا.

منح عضوية الناتو

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا: “باب الناتو مفتوح لكن لا يمكن منح العضوية لدولة تخوض حربًا”.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، إنه يجب أن تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أسرع وقت، لافتة إلى أنه يجب أن نفكر داخل الناتو بشأن تقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا.

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قمة الناتو المقبلة

وعلى جانب آخر، أضافت وزير خارجية فرنسا: "نأمل أن تنضم السويد إلى حلف الناتو في القمة المقبلة في يوليو القادم".

ومن جانبه، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الحلف سيساعد أوكرانيا لتصبح أقرب إلى عضوية إلى صفوفه في الوقت القريب.

وعلى الجانب الآخر، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي على مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل للقيام بهجوم مضاد فعال، مشددا على وجوب أن يقدم الغرب "ضمانات أمنية ملموسة وذات صدقية لأوكرانيا".

صدمة الناتو بعد غزو روسيا لأوكرانيا

وقال ماكرون عشية قمة الجماعة السياسية الأوروبية في كيشيناو، والتي تضم 47 بلدا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أيقظ الحلف عبر أسوأ صدمة" من خلال غزو أوكرانيا.
وشدد على وجوب أن يقدم الغرب "ضمانات أمنية ملموسة وذات صدقية لأوكرانيا" من خلال "طموح أكبر" مما كان عليه حتى الآن، معلنا أن هذا "سيكون موضوع نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة" بحلول قمة الناتو في يوليو في فيلنيوس.
وذكر أن أوكرانيا "اليوم تحمي أوروبا" وهي مجهزة "بمعدات عسكرية كبرى" لدرجة أنه من مصلحة الغرب "أن تكون لديها ضمانات أمنية موثوقة معنا في إطار متعدد الأطراف".

 مساعدة أوكرانيا 

وصرّح أمام منتدى جلوبسيك في براتيسلافا "نحتاج اليوم إلى مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل للقيام بهجوم مضاد فعال"، مضيفا "هذا أمر حتمي. وهو ما نقوم به. علينا تكثيفه لأن ما هو على المحك في الأشهر المقبلة هو إمكانية سلام يتم اختياره وبالتالي يكون دائما".
كما دعا ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في حوكمة الاتحاد الأوروبي و"ابتكار عدة صيغ" لتلبية تطلعات عضوية دول في أوروبا الشرقية والبلقان.

ماكرون: أوكرانيا اليوم تحمي أوروبا

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روسيا أوكرانيا حلف الناتو

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