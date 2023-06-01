أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 122 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 122، الصادر في أول يونية 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة التجارة والصناعة.



-قرار وزارة الداخلية رقم 900 لسنة 2023، بشأن إبعاد MAHAMAT YOUSSOUF IBRAHIM من الجنسية تشادى مواليد 1989، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.



-وقرار وزارة السياحة والآثار رقم 106 لسنة 2023، إخضاع منطقة سدود البنات (١،٢) بمـساحة إجماليـة (٤٨ف، ٢ط، ١٧س) والكائنتين على موقعين منفصلين بقرية الرملة مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء. لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثـار رقـم ١١٧ لسنة 1983 وتعديلاته.



-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٢٣ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للصوت والضوء والسينما.

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-وقرار وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم ٦٧٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.