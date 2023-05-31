أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 121 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 121، الصادر في 31 مايو 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للرقابة المالية.

-قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٣، بإضافة المجزر النصف آلى للدواجن الخاص، بناحية طريق المريوطية- قرية الشنباب- مركز البدرشين- محافظة الجيزة، للكشف رقم (١) المرافق للقرار الوزاري رقم ١٢٢٥ لسنة ٢٠١٠ برقم كودى (٠٦٠٣٠٢٠٢٧٣/C) -وقرار وزارة السياحة الآثار رقم 99 لسنة 2023، بشأن إخضاع منطقة قصير العمارنة الكائنة بمركز القوصـية بمحافظـة أسيوط بمساحة (٤١ف، ٢ط، 17.38س)، والموضحة الحـدود والمعـالم بالمـذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (٢٠) مـن قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.



-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٨٣ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع.

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-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تعديل المادتين رقمى (٦، ٧) من النظام الأساسى لشركة مصر للتأمين التكافلى- ممتلكات ومسئوليات.