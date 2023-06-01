أسامة ربيع يبحث مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التعاون في التحول الأخضر

على هامش مشاركته بالجلسة العامة للجنة السلامة البحرية MSC

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، السيد كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO، وذلك على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة بلندن.

مناقشة نتائج الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية

شهد اللقاء مناقشة نتائج الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية والتباحث حول سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر.

تحقيق تواصل فعال بين قناة السويس والمجتمع الملاحي

في بداية اللقاء، عبر الفريق أسامة ربيع عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لحضور فعاليات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية، مثمنا جهده على مدار الفترة الماضية في تحقيق التواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية وتبني مبادرات بناءة تصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي.

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خلال اللقاء، استعرض الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، كما تطرق إلى النتائج المحققة على صعيد استراتيجيتها الشاملة للتطوير التي تصبو إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال عدة محاور أبرزها التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية عبر إطلاق برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع كبري شركات التدريب العالمية.

الفريق أسامة ربيع وكيم ليم، فيتو

تحقيق الاستدامة البيئية

وتابع رئيس الهيئة حديثه بالإشارة إلى المحور الثاني الذي يرتكز على تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية تمهيدا للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030 من خلال تبني العديد من المبادرات الصديقة للبيئة أهمها البدء في تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والديزل.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا في المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير المجرى الملاحى وتحديث الاسطول البحري للهيئة حيث تعكف الهيئة على استكمال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال العام الجاري بمشيئة الله، وذلك بالتوازي مع تحديث وتطوير الأسطول البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة من قاطرات مصاحبة ولنشات بحرية وقاطرات إنقاذ بقوة شد تصل إلى ٢٠٠ طن.

من جانبه، أكد كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أهمية قناة السويس ودورها المحوري في الحفاظ على استقرار سلاسل الامداد وتدفق حركة التحارة العاليمة، مشيدا بالخطوات الجادة التي تنفذها هيئة قناة السويس في مجال السلامة البحرية.

جانب من اللقاء، فيتو

وأعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن ثقته في أن يثمر تعزيز أواصر التعاون المستقبلي بين المنظمة البحرية الدولية IMO وقناة السويس في الملفات المتعلقة بالتدريب والتحول الأخضر عن نشر للتوجهات البيئية وضوابط العمل البيئي في المجتمع الملاحي.





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