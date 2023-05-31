الفريق أسامة ربيع يشيد بجهود السفارة المصرية بالمملكة المتحدة

أعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تقديره للجهد المبذول من قبل السفارة المصرية في المملكة المتحدة في توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين على كافة الأصعدة بفتح آفاق جديدة للتواصل الفعال بين المؤسسات والهيئات المصرية مع المؤسسات والمنظمات والأطراف الفعالة في المملكة المتحدة.

لقاء الفريق أسامة ربيع مع سفير مصر

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، للتنسيق بخصوص مشاركة هيئة قناة السويس في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية "IMO" بلندن.

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المؤسسات البحرية

كما شهد اللقاء بحث آليات توطيد العلاقات مع المؤسسات البحرية الإنجليزية من خلال تعزيز التعاون بين السفارة المصرية وهيئة قناة السويس وتنظيم زيارات خاصة لوفود المنظمات البحرية الإنجليزية للتعرف عن قرب على مستجدات أعمال التطوير بقناة السويس وأجندتها المستقبلية.

المنظمة البحرية الدولية

من جانبه، أكد السفير شريف كامل على الأهمية الكبرى التي تمثلها المشاركة المصرية في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية ممثلة في وفد وزارة النقل ووفد هيئة قناة السويس بما يعبر عن المكانة الاستراتيجية الهامة التي تتمتع بها قناة السويس والموانئ المصرية لحركة التجارة العالمية واستدامة سلاسل الإمداد.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة للسفير شريف كامل السفير المصري لدى المملكة المتحدة.



وكان قد غادر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مصر متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماعات لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية "IMO" والتي تنطلق اليوم الأربعاء بمقر المنظمة، وذلك استكمالا لجولاته الخارجية لتعزيز مشاركة قناة السويس في الفعاليات البحرية الدولية.

جانب من اللقاء، فيتو

دعوة رسمية من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية

تأتي هذه المشاركة بناءا على دعوة كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للهيئة ضمن الوفود الرسمية.

ومن المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة برئيس المنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الفاعلين في المجتمع الملاحي.

الجولات الخارجية

يأتي ذلك استكمالا للجولات الخارجية لرئيس الهيئة والتي تضمنت مشاركة وفد قناة السويس خلال الأسبوع الماضي بالنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي، والتي شهدت عقد عدة لقاءات على هامشها حيث بحث رئيس الهيئة سبل التعاون المشترك مع وفد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال القطريين.

كما اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على هامش المنتدى بقطر مع السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري، بحضور سفير مصر بالدوحة السيد عمرو كمال الدين، لبحث سبل التعاون المشترك.



وكان قد صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، حيث نجحت قناة السويس، أمس السبت، في إتمام عبور 89 سفينة بإجمالي حمولات صافية 5.3 مليون طن، كما تعبر القناة، اليوم الأحد، 88 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6 ملايين طن، بما يعد بمثابة شهادة ثقة في قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد وتنظيم حركة الملاحة.

حركة الملاحة في القناة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأحد، استئناف عبور سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 بالقناة ضمن قافلة الجنوب بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وأوضح رئيس الهيئة أن نتائج الفحص الشامل الذي أعده فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة عن الحالة الفنية لسفينة البضائع بمنطقة غاطس السويس، أكد سلامة دفة ورفاص السفينة وعدم وجود مانع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى.