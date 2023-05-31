مندور يُهدى درع جامعة قناة السويس لقائدي أوركسترا وكورال الحلم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كل من الدكتور أحمد عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية بالجامعة والمدرس بقسم التربية الموسيقية وقائد أوركسترا الحلم، والدكتورة بسمة محمود قائد كورال أوركسترا الحلم والمدرس بكلية التربية الفنية، وذلك لتميزهما بمسابقة إبداع وتمثيلهما المشرف للجامعة، سواء بفاعليات حفل الختام، أو من خلال حصولهما على المركز الأول فى الغناء والعزف الجماعي بالمنافسات.

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درع الجامعة لقائدي أوركسترا كورال الحلم

تقديرًا للإنجاز الكبير أهدى الدكتور ناصر مندور درع الجامعة لكل من الدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتورة بسمه محمود، مُتمنيًا لهما مزيد من التوفيق والنجاح.

جانب من اللقاء والتكريم، فيتو

أبرز الحضور خلال مراسم التكريم

حضر مراسم التكريم الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة نانسي فاروق المدرس بكلية التربية الفنية، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

جانب من اللقاء والتكريم، فيتو

ويأتي ذلك تقديرًا من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس للإنجاز الكبير الذي حققه فريق الكورال والموسيقى بالجامعة، وحصده لجوائز مسابقة إبداع بدورتها ال11.



جانب من اللقاء والتكريم، فيتو

وكان قد شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ختام فعاليات مسابقة إبداع وذلك في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على مسرح جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

جانب من اللقاء والتكريم، فيتو

فوز فرق جامعة قناة السويس

تضمن ختام إبداع 11 حفلًا فنيًا، تقديم مقطوعة موسيقية أداء جامعة قناة السويس بقيادة المايسترو أحمد عبد الوهاب، وغناء جماعي بعنوان "قديم وجديد" أداء جامعة "قناة السويس" وحصل طلاب جامعة قناة السويس على:

مركز أول غناء جماعي، ومركز اول عزف جماعي، ومركز ثاني مبادرات اجتماعية، ومركز أول شعر عامي محمد عوني محمد صيدلة، ومركز ثاني شعر غنائي خالد أشرف خالد آداب، ومركز ثالث شعر فصحى أحمد حسن إبراهيم صيدلة، ومركز ثاني فنون تشكيلية تصوير ضوئي غير متخصص الزهراء حسين مصطفى، ومركز ثاني فنون شعبية غير متخصص أداء حركي هايدي عبد المنعم عبد الغفار، ومركز ثاني عزف فردي غير متخصص نوران جمال فتحي

كلية الزراعة.

جانب من اللقاء، فيتو

تم التنسيق للحفل مع إتحاد طلاب جامعة قناة السويس بقيادة الطالب كريم عبد الباري وبحضور مستشارى لجان الأنشطة وفريق العمل بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.



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