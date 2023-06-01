الانسحاب في الكرة المصرية.. التهديد بالانسحاب ظاهرة متكررة.. إنبي والإسماعيلي يفجران الأزمة.. الأهلي والزمالك أبطال مسلسل الانسحابات

الانسحاب في الكرة المصرية، باتت ظاهرة التهديد بالانسحاب من المباريات في الكرة المصرية، أمر خطير بعد تكرارها كثيرا في الفترة الماضية، ليكشف مسلسل الانهيار الذى تعانيه الكرة المصرية تحت إدارة مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي خاصة في ظل ضعف اللوائح وعدم وجود عقوبات رادعة للانسحاب أو التهديد بالانسحاب.

الإسماعيلي يتراجع عن الانسحاب أمام المقاولون العرب

وبات التهديد بـ الانسحاب في الكرة المصرية أمر متكرر، حيث شهدت مباراة المقاولون ضد الإسماعيلي، واقعة مؤسفة بسبب انسحاب لاعبي الإسماعيلي بتعليمات من حمزة الجمل المدير الفني للدراويش عقب احتساب ركلة جزاء عليهم في المباراة التي تجمع الفريقين في الدوري المصري.

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أزمة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب ضمن وقائع الانسحاب في الكرة المصرية، فيتو

وخرج لاعبو الإسماعيلي من أرض الملعب اعتراضا على احتساب ركلة الجزاء لصالح المقاولون العرب، فيما ينتظر الحكم تنفيذ القانون بعد احتساب الوقت القانوني من خروج لاعبي الإسماعيلي من أرض الملعب لاحتساب نتيجة المباراة للمقاولون العرب، قبل أن يتراجع لاعبو الدراويش ويعودوا لاستئناف المباراة ويتم تسجيل ركلة الجزاء، إلا أن الدراويش عادوا بتعادل ثمين في الثواني الأخيرة عن طريق فراس شواط لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

أزمة مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، فيتو

واقعة مباراة فيوتشر وإنبي تفجر أزمة عنيفة

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى، وإنما سبقتها بأيام قليلة واقعة أخرى تكررت بنفس الصورة، بعد تهديد إنبي بالانسحاب من مباراة فيوتشر في مسابقة كأس مصر، بسبب حكم المباراة، قبل أن يتراجع الفريق البترولي بعد 25 دقيقة ينتهي اللقاء بالتعادل ويفوز إنبي بركلات الترجيح.

أزمة مباراة فيوتشر وإنبي

وحدثت أزمة في مباراة فيوتشر وإنبي بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد بتروسبورت، حيث احتسب الحكم نادر قمر الدولة هدفا لفيوتشر، ولكن الفار استدعى الحكم للاشتباه أن الكرة لمست حكم الساحة قبل أن تسكن شباك إنبي، ليذهب الحكم لمراجعة الفار والتأكد من لمس الكرة لجسده، إلا أنه تفاجأ بأن الشاشة معطلة، ليتم إصلاح الشاشة بعد حوالي 15 دقيقة، ويقوم الحكم بالعودة للفار واحتساب الهدف، ليقرر فريق إنبي الانسحاب من المباراة ثم العودة مرة أخري بعد 5 دقائق من قرار الانسحاب.



عقوبات مباراة فيوتشر وانبي

ورغم الواقعة التي أثارت استياء الجميع، إلا أن إدارة المسابقات في اتحاد الكرة، أعلنت عقوبات ضعيفة للغاية جاءت كالتالي:

- إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر مباراتين، وغرامة 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الحكم، والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

- إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.

- توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وإنبى قيمتها 25 ألف جنيه، على كل منهما لاعتراض الجهاز الفني والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.



الانسحاب في الكرة المصرية، فيتو

انسحاب الزمالك من السوبر المصري بسبب كهربا

ولم يتوقف الأمر عن التهديد بـ الانسحاب في الكرة المصرية، وإنما وصل إلى انسحابات فعلية دون عقوبات رادعة، حيث كان آخرها اعتذار الزمالك رسميا عن خوض مباراة السوبر المصري، رغم أن الأبيض بطل الدوري، بسبب الاحتجاج على عدم إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي، ليخوض بيراميدز المباراة أمام الأهلي وينتهي الأمر بتتويج الأحمر بلقب كأس السوبر.

بيراميدز خسر السوبر أمام الأهلي بعد انسحاب الزمالك، فيتو

الزمالك ينسحب أمام الأهلي في القمة عام 2020

واحدة من أبرز وقائع أبرز وقائع الانسحاب في الفترة الماضية كان انسحاب نادى الزمالك أمام الأهلي فى مباراة القمة بين الفريقين التى كان مقررا إقامتها في فبراير 2020، حيث لم يحضر الأبيض لملعب المباراة بداعى حالة الازدحام المروري فى الشوارع المؤدية لاستاد القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية التى تزامنت مع موعد المباراة، لتقرر لجنة المسابقات باتحاد الكرة اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة.

عدم استكمال ربع نهائي كأس مصر موسم 1928

وتزخر مباريات القمة بين الأهلي والزمالك على مدار تاريخها بالعديد من وقائع الانسحاب، حيث لم تستكمل مباراة الأهلي والزمالك بربع نهائي كأس مصر في موسم 1928، بعدما اقتحمت الجماهير أرضية الملعب بعد مرور 80 دقيقة وكانت النتيجة تشير في ذلك التوقيت إلى تقدم النادي الأهلي بهدف دون رد، وبعد نزول الجماهير أرض الملعب قرر حكم المباراة انسحاب الفريقين حتى لا تتفاقم الأمور حيث وقعت أحداث شغب وإصابات.

الأهلي ينسحب أمام الزمالك في دوري القاهرة موسم 1940

وفي موسم 1940، رفض الأهلي خوض مباراته أمام الزمالك في دوري القاهرة موسم 1940 بعد تتويج الفريق الأبيض باللقب وقتها، واضطر الزمالك يومها للعب أمام فريق السكة الحديد في مباراة استعراضية تعويضًا عن غياب الفريق الأحمر.

إلغاء نهائي كأس مصر موسم 1942

وفي موسم 1942، ألغيت مباراة نهائي كأس مصر في ذلك الموسم والذي كان من المفترض أن يُخوضه القطبين الأهلي والزمالك، بعدما سافر عدد كبير من لاعبي الفريقين لخوض مباريات في دولة فلسطين وقتها.

واعترض الزمالك على موعد مباراته أمام الأهلي في الجولة الأخيرة لدوري القاهرة في ذلك الموسم، حيث كانت المباراة بمثابة تحصيل حاصل بعد تتويج الفريق الأحمر، ورفض المسئولون وقتها تغيير موعد اللقاء ليعلن الزمالك الانسحاب ويلعب الأهلي أمام الترسانة في مباراة للشهرة.

مروان كنفاني رجل انسحابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

تسبب مروان كنفاني، حارس الأهلي السابق، في انسحاب الأحمر ضد الزمالك مرتين كان أولهما في الدوري الممتاز موسم 1965-66، بسبب اعتراضه على تسجيل الفريق الأبيض هدف.مما أدى إلى رفض الأهلي استكمال المباراة بعد أحداث شغب عديدة وذلك بعد مرور 70 دقيقة فقط من المباراة، وكان الزمالك متقدمًا بثنائية نظيفة.

كما تسبب مروان كنفاني في أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك، في الدوري العام نسخة 1971-72، ولنفس السبب أيضًا وهو احتساب هدف لنادي الزمالك ليتكرر الشغب وينسحب الفريق الأحمر من المباراة.

انسحاب الزمالك أمام الأهلي الدوري الممتاز موسم 1996

وفي بطولة الدوري الممتاز موسم 1996 / 1997، وفي مباراة قمة الدور الثاني بين الأهلي والزمالك، نجح الأهلي في تسجيل هدفه الثاني عن طريق حسام حسن في شباك نادر السيد حارس الأبيض ليتقدم بثنائية نظيفة قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، ليعلن الفريق الأبيض انسحابه اعتراضًا على قرار قدري عبد العظيم حكم اللقاء باحتساب الهدف وعدم إلغائه بداعي التسلل.

الدوري الممتاز موسم 1998

وتكرر الأمر في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الثاني من موسم 1998 / 1999، وبعد 5 دقائق فقط من المباراة أشهر الحكم الفرنسي مارك باتا البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط الزمالك أيمن عبدالعزيز بعد تدخل عنيف من الخلف على ساق إبراهيم حسن، ليعلن الزمالك الانسحاب ورفض إكمال المباراة، ويُحتسب الفريق الأحمر فائزًا بهدفين نظيفين.

النكسة تجبر الأولمبي على الانسحاب من دوري أبطال أفريقيا

فى عام 1967، انسحب نادي الأولمبي السكندري من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بسبب العدوان الإسرائيلى على مصر التى تعرف بـ"نكسة 67".

اغتيال السادات يدفع الأهلي للانسحاب من دوري الأبطال

فى عام 1981، قرر الأهلى الانسحاب من دورى أبطال إفريقيا قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائرى بسبب حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

انسحاب الزمالك والإسماعيلي بسبب حادثة بورسعيد

وبتاريخ 1 فبراير 2012 بالتزامن مع حادثة بورسعيد فى مباراة الأهلى والمصرى كانت هناك انطلاقة لمباراة أخرى بين الزمالك والإسماعيلى وبعد علم الأبيض والدراويش بالواقعة التى راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير الأهلى، قد قرر الفريقين عدم استكمال المباراة.