الدوري المصري، فراس شواط يقود تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون

المقاولون ضد الإسماعيلي، أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المقاولون العرب بعد قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل اليوم الأربعاء ضيفا ثقيلا على المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موقعة أولاد العم.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون

ويضم تشكيل الإسماعيلي أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي وباهر المحمدي ومحمد نصر وكريم عرفات ومحمد دسوقي وسيرجي أكا ومحمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وياو أنور وفراس شواط.

وتضم دكة البدلاء، محمد كوكو - أحمد محسن - عصام صبحي - عماد حمدي - محمد مخلوف - كريم الديب - مروان حمدي - عمر الساعي - أبو بكر حمزة

موعد مباراة المقاولون والإسماعيلي

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون والإسماعيلي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء باستاد المقاولون.

-إعلانات-

القناة الناقلة لمباراة المقاولون ضد الإسماعيلي

ومن المقرر أن تنقل مباراة المقاولون والإسماعيلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولات الكرة المصرية.

حكام مباراة المقاولون والإسماعيلي

ويدير لقاء المقاولون والإسماعيلي طاقم حكام مكون من محمد يوسف حكما للساحة وأسامة عبداللطيف ومحمد مجدي الشيخ مساعدين وأحمد ناجي حكما رابعا ومصطفي الشهدي حكما لتقنية الفيديو ومحمد عبدالعزيز حكما مساعدا للفيديو.





ويدخل المقاولون لقاء الليلة بحثا عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يسعي الاسماعيلي هو الآخر للبحث عن الانتصارات لتعويض الخروج المفاجيء من بطولة كأس مصر أمام النجوم والتقدم للمنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب المقاولون والإسماعيلي

ويحتل المقاولون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة فيما يحتل الاسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

وكان المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول بحضور الكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني للفريق.

وحرص فتحي على تحفيز اللاعبين والتأكيد على ثقة النادي في تقديم شكل ونتائج أفضل الفترة المقبلة لإنهاء مسابقة الدوري في مركز جيد يليق بالمجهود الذي بذله الفريق تحت قيادة الكابتن شوقي غريب منذ توليه المسؤولية مشددا على صعوبة المباريات المقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي.

وأكد فتحي للاعبين أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن دعم الفريق ويثق في الجهاز الفني واللاعبين.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي، أعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم عرفات وأحمد مسحن

خط الوسط: كريم الديب وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد حسن ومروان حمدي وسيرجي أكا

خط الهجوم: محمد الشامي وفراس شواط وأبوبكر حمزة وياو أنور.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوى الذي يؤدي تدريبات تأهيلية وعبد الرحمن مجدى الذى لم يكتمل شفائه.