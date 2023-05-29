كأس مصر، إنبي يفوز على فيوتشر ويتأهل إلى دور الثمانية في مباراة ماراثونية

كأس مصر، فاز فريق إنبي على فيوتشر في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في أولى مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر، في مباراة امتدت إلى ركلات الترجيح، كواحدة من أطول مباريات الكرة المصرية، حيث أضاف حكم المباراة 25 دقيقة كوقت بدل ضائع بعد نهاية الوقت الأصلي ومن ثم لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

أزمة مباراة فيوتشر وإنبي

وحدثت أزمة في مباراة فيوتشر وإنبي بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت

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واحتسب الحكم نادر قمر الدولة هدفا لفيوتشر، ولكن الفار استدعى الحكم لاشتباه أن الكرة لمست حكم الساحة قبل أن تسكن شباك إنبي.

وذهب الحكم نادر قمر الدولة إلى الفار ليتفاجأ بأن الشاشة معطلة، ليتم إصلاح الشاشة بعد حوالي 15 دقيقة، ويقوم الحكم بالعودة للفار واحتساب الهدف، ليقرر فريق إنبي الانسحاب من المباراة ثم العودة مرة أخري بعد 5 دقائق من قرار الانسحاب.

وتعادل فريق إنبي مع نظيره فيوتشر بنتيجة 0/0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في أول لقاء بالدور ثمن النهائي"دور الـ16" من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.

مشوار إنبي وفيوتشر في كأس مصر

ووصل فيوتشر لدور الـ16، بعد الفوز على طلائع الأسطول برباعية مقابل هدف، ليواجه إنبي الذي تأهل بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32 من البطولة.



الأندية المتأهلة لدور الـ16 بكأس مصر

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتان فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".