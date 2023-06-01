اندلاع حريق أعلى مطعم شهير بالمهندسين

اندلع حريق أعلى سطح عقار بشارع البطل أحمد عبد العزيز، بمنطقة المهندسين وسط الجيزة، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على الحريق دون إصابات.



تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب أعلى مطعم تكا آخر شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية.



دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات.

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وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتبين نشوب الحريق أعلى العقار محل المطعم المشار إليه، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى خاصة مع سوء الأحوال الجوية، ووجود عواصف ترابية، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.