الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

أمطار وغيوم في الإسكندرية رغم ارتفاع درجات الحرارة

امطار وغيوم بالإسكندرية،
امطار وغيوم بالإسكندرية، فيتو

تشهد محافظة الإسكندرية منذ قليل، تساقط للأمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أنحاء المحافظة بشكل مفاجئ على غير العادة في شهر يونيو.

وجاءت الأمطار مصاحبة لغيوم وارتفاع لموج البحر، رغم ارتفاع درجات الحرارة وشعور المواطنين بالحر في مشهد غريب يحدث بالمدينة الساحلية خلال بدايات الصيف ومع دخول شهر يونيو. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عدة ظواهر جوية على محافظة الإسكندرية تمثل طقسا متغيرا ليكون اليوم الطقس معتدل في درجات الحرارة، ولكن يصاحبه نشاط للرياح مثيرة للأتربة وتصل سرعتها من 40-45 كم /ساعة، باتجاه جنوبي شرقي.

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وأوضحت أنه طبقا لتغير الأحوال الجوية، تحولت حالة البحر المتوسط من متغيرة من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع موج البحر فيه من 2 متر إلى 2.75 متر، لتسجل درجات حرارة للإسكندرية العظمى 37، الصغرى  25 درجة.

 

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية نصائح لمرضى الحساسية منها ارتداء الكمامات، وتجنب البقاء في الشمس لفترة طويلة، الحرص على شرب كمية كافية من الماء والسوائل لتجنب الجفاف، البقاء في المنزل عند وجود غبار مع إغلاق النوافذ،عدم ممارسة الرياضة في الأجواء شديدة الحرارة أو وقت انتشار الأتربة.

 

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