الأمير حسين عن لقائه بخطيبته: محظوظ لأني مش كل يوم بتعرف على حد زي رجوة

مع ترقب العالم لبدء مراسم زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح قصة تعارف الأمير وعروسه رجوة خالد آل سيف.

قصة تعارف ولي العهد الأردني بخطيبته

وفي لقاء مصور سابق، سئل الأمير الحسين عن تفاصيل القصة التي جمعته بخطيبته ليجيب أنه التقى بها عن طريق إحدى الصديقات المشتركات بينهما، وبعد فترة من اللقاء أعاد التواصل معها مرة أخرى لتبدأ القصة التي ستتوج اليوم بزفافهما.

وأضاف الأمير باللهجة الأردنية الدارجة "اعتبر حالي محظوظ، مش كل يوم الواحد بيتعرف على شخص زي رجوة".

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قصر زهران العامر

وكشفت مصادر مقربة من القصر الأردني تفاصيل الزفاف، حيث كشفت المصادر أن عقد القران سيعقد في قصر زهران العامر وسيحضره حوالي 140 ضيفا بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة.

وأشارت المصادر إلى أن إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة هو من سيشرف على مراسم عقد القران، لافتين النظر إلى أنه سبق وأشرف على عقد قران الأميرة إيمان في وقت سابق من هذا هذا العام.

برنامج الحفل

ويبدأ الحفل بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، للبدء باستقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقية القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وينضم كل من الملك والملكة وولي العهد إلى الضيوف في شرفة حديقة قصر زهران، حيث سيعقد القران.

دخول العروس

وفي هذه الأثناء، تصل الآنسة رجوة خالد السيف، يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، إلى القصر، لتبدأ مراسم عقد القران.

متى ستمنح العروس لقب أميرة؟

وكشفت المصادر المقربة من القصر الملكي الأردني إن الارادة الملكية السامية بمنح الآنسة السعودية رجوة خالد آل سيف لقب أميرة ستصدر فور توقيع عقد القران الذي سيقام في قصر زهران.

ووفقا للعرف الملكي في الأردن فإنه يمنح عادة لقب أميرة لزوجات الأمراء الهاشميين من العائلة المالكة بعد الانتهاء من مراسم عقد القران، بإرادة ملكية سامية وتكنى على اسمه.

وسيصار فور صدور الإرادة الملكية بمنح الآنسة رجوة خالد آل سيف لقب "أميرة" وستكنى على اسمه لتصبح "الأميرة رجوة الحسين".

الموكب الأحمر

بعد الانتهاء من عقد القران سيتوجه العريسان محاطين بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سالكين عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

الوصول إلى قصر الحسينية

عند وصول الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سيكون في استقباله مجموعة أخرى من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي.

في الأردن وفي جميع أنحاء المنطقة، من المعتاد أن يتم الإعلان عن وصول العروسين في زفة، وهي موكب موسيقي مفعم بالحيوية يضم الطبول والقربة والغناء والتصفيق.

وعند الوصول إلى قصر الحسينية، سيتم اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال في الهواء الطلق ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مرورًا بقوس السيوف.

ويعد تقليد حملة السيوف من التقاليد المستخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي بعض دول العالم، حيث استخدم هذا التقليد في زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله عام 1993، واستمر استخدامه في حفلات زفاف الأمراء.

ويتمثل باصطفاف عدد من ضباط وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية باللباس "الدركي" بشكل متقابل، بحيث تُحمل السيوف بشكل قوسي لمرور العروسين من تحت قوس السيوف، للدلالة على حياة آمنة ومستقرة للعروسين.

وتشتهر فرقة القوات المسلحة بأدائها المميز في الاحتفالات الوطنية والزيارات الرسمية والاحتفالات العسكرية.

ويرتدي جميع أعضاء الفرقة الشماغ التقليدي باللونين الأحمر والأبيض، وهو غطاء رأس تقليدي للرجال، كتعبير عن الفخر بتراثهم الأردني، بالإضافة إلى زيهم الكامل.