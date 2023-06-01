الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ختم دخول جديد للقادمين إلى المملكة الأردنية الهاشمية مخصص للاحتفال بزفاف سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأوضحت الوزارة، أن الختم سيتم استخدامه ليوم واحد فقط على جميع المعابر الحدودية.

وتفاجأ القادمون إلى المملكة منذ منتصف الليلة الماضية باستخدام ختم دخول مخصص للاحتفال بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ونشر النائب السابق طارق خوري صورة لأحد جوازات السفر المختوم مع بدء احتفالات المملكة بزفاف ولي العهد، والذي حمل ختمًا يضاف إليه شعار "نفرح بالحسين"، وكلمة الزفاف الملكي الأردني باللغة الإنجليزية.

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بعد الانتهاء من عقد القران سيتوجه العروسان محاطين بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سالكين عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

عند وصول الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سيكون في استقباله مجموعة أخرى من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي.

زفة الطبول



في الأردن وفي جميع أنحاء المنطقة، من المعتاد أن يتم الإعلان عن وصول العروسين في زفة، وهي موكب موسيقي مفعم بالحيوية يضم الطبول والقربة والغناء والتصفيق.

وعند الوصول إلى قصر الحسينية، سيتم اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال في الهواء الطلق ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مرورًا بقوس السيوف.

ويعد تقليد حملة السيوف من التقاليد المستخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي بعض دول العالم، حيث استخدم هذا التقليد في زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله عام 1993، واستمر استخدامه في حفلات زفاف الأمراء.

ويتمثل باصطفاف عدد من ضباط وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية باللباس "الدركي" بشكل متقابل، بحيث تُحمل السيوف بشكل قوسي لمرور العروسين من تحت قوس السيوف، للدلالة على حياة آمنة ومستقرة للعروسين.

وتشتهر فرقة القوات المسلحة بأدائها المميز في الاحتفالات الوطنية والزيارات الرسمية والاحتفالات العسكرية.

ويرتدي جميع أعضاء الفرقة الشماغ التقليدي باللونين الأحمر والأبيض، وهو غطاء رأس تقليدي للرجال، كتعبير عن الفخر بتراثهم الأردني، بالإضافة إلى زيهم الكامل.