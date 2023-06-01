الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

ختم دخول المملكة
ختم دخول المملكة الأردنية، فيتو

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ختم دخول جديد للقادمين إلى المملكة الأردنية الهاشمية مخصص للاحتفال بزفاف سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأوضحت الوزارة، أن الختم سيتم استخدامه ليوم واحد فقط على جميع المعابر الحدودية.

وتفاجأ القادمون إلى المملكة منذ منتصف الليلة الماضية باستخدام ختم دخول مخصص للاحتفال بزفاف  ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

ونشر النائب السابق طارق خوري صورة لأحد جوازات السفر المختوم مع بدء احتفالات المملكة بزفاف ولي العهد، والذي حمل ختمًا يضاف إليه شعار "نفرح بالحسين"، وكلمة الزفاف الملكي الأردني باللغة الإنجليزية.

Advertisements

بعد الانتهاء من عقد القران سيتوجه العروسان محاطين بالموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سالكين عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

عند وصول الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، سيكون في استقباله مجموعة أخرى من الخيالة وحرس الشرف والمشاة الصامتة وموسيقات القوات المسلحة وحرس الشرف الشركسي.

زفة الطبول 


في الأردن وفي جميع أنحاء المنطقة، من المعتاد أن يتم الإعلان عن وصول العروسين في زفة، وهي موكب موسيقي مفعم بالحيوية يضم الطبول والقربة والغناء والتصفيق.

وعند الوصول إلى قصر الحسينية، سيتم اصطحاب العروسين إلى ساحة الاستقبال في الهواء الطلق ترافقهما زفة عسكرية تؤديها فرقة القوات المسلحة الأردنية مرورًا بقوس السيوف.

ويعد تقليد حملة السيوف من التقاليد المستخدمة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي بعض دول العالم، حيث استخدم هذا التقليد في زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله عام 1993، واستمر استخدامه في حفلات زفاف الأمراء.

ويتمثل باصطفاف عدد من ضباط وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية باللباس "الدركي" بشكل متقابل، بحيث تُحمل السيوف بشكل قوسي لمرور العروسين من تحت قوس السيوف، للدلالة على حياة آمنة ومستقرة للعروسين.

وتشتهر فرقة القوات المسلحة بأدائها المميز في الاحتفالات الوطنية والزيارات الرسمية والاحتفالات العسكرية.

ويرتدي جميع أعضاء الفرقة الشماغ التقليدي باللونين الأحمر والأبيض، وهو غطاء رأس تقليدي للرجال، كتعبير عن الفخر بتراثهم الأردني، بالإضافة إلى زيهم الكامل.

السيدة انتصار السيسي تشارك في حفل زفاف ولي العهد الأردني

من يقدم رجوة آل سيف لعريسها الأمير الحسين في حفل الزفاف؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأمير الحسين بن عبد الله الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الزفاف الملكي الأردني المملكة الاردنية الهاشمية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

مواد متعلقة

السيدة انتصار السيسي تشارك في حفل زفاف ولي العهد الأردني

تأجيل حفل حسين الجسمي بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني

ملك الأردن يوصي ولي العهد قبل زفافه: ضع مخافة ربنا بين عينيك (فيديو)

المواصلات العامة بالمجان في عمان يوم حفل زفاف ولي العهد الأردني

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

متخرجوش من البيت، البيئة تطلق تحذيرا بشأن جودة الهواء اليوم وغدا

Advertisements

منوعات

المزيد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار البيض وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

ارتفاع سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023 بمنتصف التعاملات

ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

أمين الفتوى: الرضا بقدر الله يزيد البركة فى الرزق والعمر

المزيد
الجريدة الرسمية