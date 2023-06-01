شعبة الثروة الداجنة توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

ارتفعت أسعار البيض في الأسواق وفي المزارع، بعد فترة انخفاضات في الأسعار دامت لأكثر من أسبوع، وتوقعات باستمرار انخفاض أسعار البيض عقب الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف، التي أدت إلى تراجع سعر العلف، ليتفاجأ المواطنون بأن أسعار البيض سجلت ارتفاعات مرة أخرى، فما هو السبب؟

ارتفاع أسعار البيض ليصل لـ 95 جنيهًا في المزارع

يؤكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار البيض في المزرعة والأسواق، قائلًا: «ارتفعت أسعار البيض في المزارع ليتراوح من 90 إلى 95 جنيهًا، بعد أن كان أعلى سعر لها 85 جنيهًا».

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ارتفاع أسعار البيض طبيعي لهذه الأسباب

وقال «السيد» إن هذا الارتفاع طبيعي خاصة مع انخفاض أسعار البيض خلال الفترة الماضية، انخفاضًا حادًا، ليباع سعر البيض بأقل من تكلفته مما أدي إلى تكبد المنتجين خسائر كبيرة، وكان السبب وراء هذا الانخفاض حالة الركود التي عمت الأسواق، ومع انخفاض أسعار البيض وزيادة الطلب ارتفع السعر.

110 جنيهات سعر تكلفة كرتونة البيض

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أن سعر كيلو العلف يصل 22 جنيهًا، وأن تكلفة إنتاج كرتونة بيض تحتاج إلى 5 كيلو علف، أي أن سعر تكلفة البيض نحو 110 جنيهات، موضحًا أن ارتفاع أسعار البيض شيء إيجابي في صالح المنظومة و"حتى لا يستمر نزيف خسائر المنتجين".

أسعار الأعلاف تعاود الارتفاع مرة أخرى

وعن تأثير انخفاض أسعار الأعلاف وتأثيرها على سعر الدواجن والبيض، أوضح «السيد» أن أسعار الأعلاف عادت للارتفاع مرة أخرى في السوق، دون وجود مبرر لذلك، لترتفع أسعار الصويا إلى 38 ألف جنيه، بعد أن كانت تراجعت عقب الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف، موضحًا أن منتجي الدواجن والبيض مع انخفاض أسعار المنتجات لصالح المواطن، ولكن يجب قبلها التأكد من انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج، التي مازالت غير مستقرة في السوق.

أسعار البيض في المزارع والأسواق اليوم

يشار إلى أن أسعار البيض في المزرعة، سجلت كرتونة البيض الأبيض من 93 إلى 93.75 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعر الأمس، كرتونة البيض الأحمر من 93 إلى 93.75 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، سعر كرتونة البيض بلدي بسعر من 116 إلى 117 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي متوسط سعر قدره 114.2 جنيه، ليتراوح سعرها من 90 إلى 140 جنيهًا، وفي المنافذ بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 72 جنيهًا.

وسجل البيض البلدي متوسط سعر قدره 4.25 جنيه للبيضة الواحدة، ليتراوح سعر البيض البلدي من 3.25 جنيه إلى 5 جنيهات، سعر البيضة الواحدة. وبلغ متوسط سعر البيض البلدي نحو 2.3 جنيه في المنافذ

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر متوسط سعر قدره 103 جنيهات، لتتراوح من 88 جنيهًا إلى 126 جنيهًا، وسجل البيض الأحمر متوسط سعر قدره 3.8 جنيه للبيضة الواحد ليتراوح سعره ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

وفيما يخص أسعار البيض الأبيض، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض 99.4 جنيه، لتتراوح من 82 جنيهًا إلى 126 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 3.7 جنيه للبيضة الواحدة، لتتراوح سعر البيضة الواحدة من 2.75 إلى 5 جنيهات، وفي المنافذ بلغ متوسط سعر البيضة 2.16 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 695.2 جنيه، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر200 جنيه إلى 1100 جنيها، أما أسعار الأعلاف الأخرى، تراوح علف البادي 23% من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، علف الناهي 19% بسعر 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، علف النامي من 21% بسعر 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.

وبلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12000 جنيه، سجلت صويا 46% سعر 38000 جنيه، صويا 44% سعر 37000 جنيه.