رئيس جامعة القناة: افتتاح مبنى الحاسبات والمعلومات سبتمبر القادم (صور)

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنه مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 _ 2024 سيتم افتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، كما سينتقل طلاب الألسن مع بداية الفصل الدراسي الثاني إلى المبنى الجديد المخصص لهم.

لافتًا إلى أن عملية التطوير والتحديث داخل الجامعة تسير بخطى سريعة نحو الانتهاء من كافة المباني، وذلك سعيًا إلى تقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب، تتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي ؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الجامعات المصرية.

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جولة تفقدية بمنشآت الجامعة

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس؛ لتفقد مباني كلية الألسن والحاسبات والمعلومات، والتوسعات التي تتم داخل مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة قناة السويس.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

رافق رئيس الجامعة خالد سويلم أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

جانب من الجولة، فيتو

المنشآت الجديدة، فيتو

مبنى كلية الحاسبات والمعلومات

و بدأ رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، والذي يمتد على مساحة إجمالية 1600 م2، ويتكون المبنى من أربعة طوابق، وبه مدخل رئيسي، ومدخل خلفي، و4 مخارج للطوارئ، بالإضافة إلى مركز للمعلومات و9 قاعات دراسية و5 معامل ومخازن ومكاتب إدارية و6 غرف كنترول.

جانب من الجولة، فيتو

مباني والمنشآت الجديدة، فيتو

مبنى كلية الألسن

توجه رئيس الجامعة لمبنى كلية الألسن الجديد والذي يمتد على مساحة إجمالية 1900م2، ويتكون من 4 طوابق، وبه مدخل رئيسي ومدخل خلفي و4 مخارج للطوارئ، كما يحتوي كل طابق على غرف التشغيل الخاصة بالشبكات والكهرباء، كما يحتوي المبنى كذلك على 10 معامل و8 قاعات دراسية، و4 غرف كنترول بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة ومركز المعلومات.

جانب من الجولة، فيتو

المباني والمنشآت الجديدة، فيتو

معهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى معهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يضم دور ارضي وثلاثة طوابق متكررة بمسطح 2000م2 للدور الواحد وبمسطح إجمالي 8000 م2، والمبنى يتكون من قاعات متعددة الأغراض و4 قاعات محاضرات و8 معامل حاسبات، ومسرح وقاعات ترجمة ومكاتب إدارية وغرف تحكم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جدير بالذكر أن فريق العمل الذي أشرف على تنفيذ المبنى بالإدارة العامة للشئون الهندسية يضم المهندسين محمد سعد، أمل شكرى، إيمان جمعة، نرمين يوسف، نجلاء البعلي.

