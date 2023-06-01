مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، جراء حادث تصادم وقع صباح اليوم الخميس، بمحور 30 يونيو طريق الصالحية بعد مفارق الصالحية وباتجاه الاسماعيلية بحوالي 10 كيلو.



وكان قد تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام "ط ب ج 5893 "، مع دراجة نارية بدون لوحات، بمحور 30 يونيو مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

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انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

نقل الجثمان إلى المشرحة

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، بسيارتي إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى والمتوفي إلى مشرحة مستشفى الحميات.

وقالت مصادر طبية إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات وسحجات حيث تم اسعافه وايداعه في المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتبين إن الشخص المتوفي مصاب بتهشم في الجمجمة وكسور متعددة بالجسم، ويدعى سالم محمد سالم فاقوس الشرقية.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

تحذير هام للمواطنين

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنتهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة.

موضحا إنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.



