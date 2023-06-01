الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

بني سويف تتعرض لموجة شديدة الحرارة ورياح خماسينية مثيرة للرمال والأتربة (فيديو)

كورنيش بني سويف،
كورنيش بني سويف، فيتو

تعرضت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، لموجة شديدة الحرارة ورياح خماسينية مثيرة للرمال والأتربة، وتصل درحة الحرارة لـ41 مئوية.

 

وقدمت "فيتو" بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة بني سويف، والتي أثرت على حركة السير بالطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وخلت الحقول والمزارع من الفلاحين والمزارعين بسبب شدة الحر.

وكانت هيئة الأرصاد أعلنت أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد  إلى منخفض حرارى "خماسينى" يومي الخميس والجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

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وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى ٤٠ درجة مئوية وجنوب الصعيد ٤٣ درجة مئوية.

 

ونشرت الهيئة بعض النصائح التى يفضل إتباعها:

١- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة ٤ عصرا.

٢-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

٣-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

٤-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج. 
 

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