الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

تخصيص مدارس لإجراء الفحص الطبي الشامل للطلاب في بني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،فيتو

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمتعلقة بإجراء الكشف الطبي والفحص الشامل للأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول الابتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجديد 2023/2024م.

 

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بالتيسير على أولياء الأمور وتجنب الزحام، فقد تم التنسيق مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، لتحديد بعض المدارس في المدن، لتكون مقرًا لإجراء الفحص الطبي الشامل على الأطفال لاستكمال إجراءات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول الابتدائي، والأول الإعدادي، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم الإليكتروني للروضة والابتدائي والذي يستمر حتى 30 يونيو 2023 

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وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، أنه تم تحديد مدرسة بكل إدارة تعليمية لاجراء الفحص الطبي الشامل للمتقدمين لمراحل رياض الأطفال والصفين الأول الابتدائي والإعدادي، وهي مدارس: الشهيد مينا عزت لبندر بني سويف، الجديدة بنات لإدارة اهناسبا، التعاون للواسطى، الإعدادية بنات بالفشن، الاتحاد الابتدائية بنين ببا، معهد بوش الابتدائي ناصر، الشهيد يحيى جلال بسمسطا، وسيتم الفحص لأطفال وتلاميذ القرى بالأماكن المخصصة لهم المحددة من خلال فرع هيئة التأمين الصحي.

 

واضاف أنه ستبدأ أعمال الفحص الطبي الشامل في الفترة من 4 إلى 30 يونيو المقبل لطلاب الروضة والصفين الأول الابتدائي والإعدادي، مع ضرورة تجهيز صورة من شهادة ميلاد مميكنة " رقم قومي" وصورة حديثة للطفل أو الطالب.

 

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