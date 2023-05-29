محافظ الشرقية يكرم السكرتير العام المساعد

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذ مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمنحه شعار المحافظة وشهادة تقدير ومجسم للكعبة المشرفة لبلوغه السن القانوني للمعاش وتقديرًا لما قدمه من جهد وأداء متميز لتطوير منظومة العمل خلال فترة عمله داخل أروقة الجهاز التنفيذي للمحافظة متمنيًا له التوفيق في حياته الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وبحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والعميد أحمد مهدلي نائب المستشار العسكري للمحافظة المستشار العسكري للمحافظة وممثلين عن إداراتي المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدى دوره فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة وقال المحافظ باسمي وباسم أعضاء المجلس التنفيذي أتقدم بخالص الشكر والتقديم للسكرتير العام المساعد لدوره في النهوض بمنظومة العمل داخل الجهاز الإداري خلال الفترة السابقة مما كان له عظيم الأثر في تحسين مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

السكرتير المساعد يشكر الدكتور المحافظ

ومن جانبه قدم السكرتير العام المساعد الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لما قدمه من مجهودات خلال فتره عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية، مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والإحترام والحزم بما ينعكس على سرعة انهاء مصالح المواطنين في قطاعات العمل المختلفة.

تكريم الأطباء البيطريين بالشرقية

وكرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددا من الأطباء البيطريين بمنحهم شهادات تقدير وذلك لاجتيازهم الدورة التدريبية ( الإستعداد لمرض انفلونزا الطيور لدول الشرق الأدنى وشمال افريقيا ) والتي أقيمت في الفترة من 17 يناير إلى 17 فبراير 2023 بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية متمنيًا لهم دوام التوفيق والرقي

التعريف بانفلونزا الطيور

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من الدورة التدريبية والتعريف بمرض أنفلونزا الطيور والخواص المسببة للمرض ومدى انتشاره ومحاولة السيطرة عليه، والإلتزام بالإجراءات الوقائية الإحترازية عند سحب العينات، إلى جانب دراسة تحور المرض عبر السنوات، وأهمية تفعيل وتوعية المجتمع بأهمية الإبلاغ عن أي اشتباه لإنفلونزا الطيور باعتبارها مرض مشترك.

المكرمون من الاطباء البيطريين

ومن جانبه قدم وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريم الأطباء البيطريين الذين اجتازوا الدورة التدريبية هم الدكتور عبد الله محمود الشملي مدير إدارة الارشاد بالمديرية.والدكتور عاطف محمد عوض مدير إدارة الدواجن بالمديرية والدكتوره نورا جوده الشوادفي بإدرة الحسينية البيطرية قسم الأبيديميولوجي والدكتورة ماجدة محمد عاطف رئيس قسم الأبيديميولوجي بالمديرية والدكتورة منى سعد محمد بقسم الأبيديميولوجي بالمديرية والدكتورة مها عثمان موافي بقسم الإرشاد البيطري بالمديرية.

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