قافلة طبية علاجية لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة الإسماعيلية

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مجلس الوزراء، وجامعة قناة السويس، وجمعية مصر الخير، قافلة طبية مجانية تشمل جميع التخصصات، بمنطقة عرب أبو قاسم، التابعة لمدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، في إطار دعم مجلس القبائل والعائلات المصرية للقطاع الصحي، ودعم الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا، بجميع نجوع وضواحي محافظة الإسماعيلية.

قافلة غذائية

ونظم المجلس مع القافلة الطبية، قافلة غذائية بمشاركة مؤسسة بنك الطعام ونبض الحياة تستهدف بعض الأهالي الأكثر احتياجا داخل القرى، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية، وبذل أقصى الجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية، لجميع المواطنين.

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جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

استهداف القرى الأكثر احتياجا

وقال مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية في بيان صحفي أن المبادرة من أنجح المبادرات في دعم الأهالي من البسطاء والقرى الأكثر احتياجا.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

وأضاف أن القافلة متخصصة في كافة التخصصات الطبية كالعيون والأسنان مزودة بأحدث الأجهزة والباطنة والنساء إلى جانب توفير كافة الأدوية اللازمة للحالات التي تحتاج للعلاج، مما ساهم في رسم الفرحة على وجوه الأهالي.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

الوصول إلى الأهالى البسطاء

وقال إن المجلس يعتمد على الوصول إلى الأهالي البسطاء في مناطقهم داخل القرى البسيطة، لرفع العبء عنهم من تحمل نفقات المواصلات أو التوجه لأي من العيادات الخاصة والمستشفيات بمبالغ طائلة.

جانب من القافلة، فيتو

جانب من القافلة، فيتو

وأشار إلى أنه يتم إجراء كشف العيون وتنفيذ نظارات طبية للحالات حال احتياجها لنظارة طبية، مع توزيع عدد من العبوات الغذائية على الأهالي فور انتهاء القافلة الطبية.



وعلى صعيد آخر كانت قد نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، الأهالي منطقة أم مشاق بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وإشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جانب من القوافل، فيتو

اعداد المنتفعين من القافلة

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم الكشف الطبي في عيادة الباطنة على 289 حالة، وعيادة الأطفال على 283 حالة، وعيادة النساء والتوليد علي 78 حالة، وتنظيم الأسرة علي 90 حالة، والمسالك 71 حالة، والجراحة على 69 حالة، والضغط والسكر 61 حالة، وأشعة 9 حالة.

أنشطة القافلة الطبية

وأكد الدكتور علي حطب، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1050 مواطنًا بمنطقة أم مشاق وتم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تخصصات القافلة الطبية

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنفا دوائيا مجانيا، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا أنه تم اختيار منطقة أبوشحاتة، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعي القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.



وأوضحت الدكتورة بثينة بركات مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أنه تم الكشف على 1050 حالة بمنطقة أم مشاق التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وأن تلك القافلة تأتي استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.

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