الجمعة 02 يونيو 2023
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سياسة

هل يحق للأجانب العمل في القطاع العام والجهاز الإداري للدولة؟

صورة تعبيرية عن قانون
صورة تعبيرية عن قانون العمل الجديد، فيتو

يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات عمل الأجانب في مصر، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة (65) تحديدا من القانون. 

 

وتوضح المادة إجازة القانون لعمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، بشرط المعاملة بالمثل في البلد القادم منه. 

 

دور الوزير المختص في إجازة عمل الأجانب في مصر 

 

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

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ونصت المادة (66) على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

 

رسوم الترخيص عن عمل الأجانب في مصر 

 

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

 

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًّا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

 

والزمن المادة (67) صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

 

التزامات صاحب العمل عن العمالة الأجنبية 

 

يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

 

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت بشكل مبدئي على مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة،بعد أن عقدت اللجنة جلسات استماع وتلقت آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

 

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