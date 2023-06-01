تعليم القليوبية: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

تابعت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سير العملية الامتحانية التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة الدور الأول ٢٠٢٣ م من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور المهندس الصادق السيد مديرعام التعليم الفني ورئيس غرفة العمليات وأعضاء الغرفة.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتابعت سماح إبراهيم وصول الأسئلة من مركز توزيع الاسئلة في الصباح الباكر إلى اللجان الامتحانية، مؤكده إلتزام الجميع بالهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.

Advertisements

وشددت علي الجميع بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول والالتزام بقانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ بعدم الاخلال بأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا باللجان.

وأوضحت أنه يؤدي اليوم طلاب الشعبة الصناعية مواد فنية متنوعة وطلاب الشعبة التجارية والفندقية قانون المرافعات وقانون عمل وطلاب الشعبة الزراعية مواد فنية متنوعة ولم ترصد غرفة العمليات اي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، سير أعمال امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي (715432) طالبا وطالبة الامتحانات التحريرية لدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في (114) مادة بعدد (2524) لجنة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وحرص الدكتور رضا حجازي على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، موجهًا بتذليل أية عقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات.

كما أكد الوزير على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتجهيز استراحات المعلمين بشكل لائق، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية للجان، والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها.

كما شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان.

ويؤدي الامتحانات 760 ألف طالب وطالبة، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 م، بالإضافة إلى عدد (1788) طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

إحصائية امتحانات الدبلومات الفنية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، وهي على النحو التالي:

- عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة، وعدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (151) مهمة لعدد (43) برنامجا، ويتم مشاركة عدد (1240) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.