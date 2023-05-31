محافظ القليوبية يقوم بجولة تفقدية بمدينتي طوخ وقليوب لمتابعة المشروعات

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية شملت المرور على المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي طوخ وقليوب، لمتابعتها ودفع الأعمال بها للانتهاء منها وإدخالها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى طوخ المركزي لمتابعة مُعدلات التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع لدفع الأعمال تمهيدًا لإفتتاحها، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقُرى المُجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.



وتفقد "الهجان" عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى(الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية إلى 80% وتم الإنتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90٪، وتم الإنتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) بنسبة ٨٥٪، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جاري إستكمال أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، وجاري الإنتهاء من أعمال التركيب بفراغات العمليات، وجاري تركيب الحلوق للأبواب، ويُجرى الآن العمل بأعمال بياض الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي، وفيما يخص المصاعد فإنه جاري العمل في تركيب المصعد الأخير وبذلك يصبح إجمالي عدد المصاعد التي تم تركيبها 7 مصاعد، وتم الإنتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى وتم الإنتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى.



ومن الجدير بالذكر أن المخطط أن يحتوي الطابق الأرضي من المستشفى على قسم العيادات الخارجية بعدد (13 عيادة) ووحدة معالجة وصيدليتين والمطبخ الرئيسي للمستشفى ومغاسل (غسيل + تعقيم + مكواة + تجفيف)، بالإضافة إلى غرفة الغازات و٣غرف للأشعة (٢أشعة سينية + 1 أشعة رنين مغناطيسي + ١ أشعة مقطعية+ 2 موجات فوق الصوتية) وغرفة عمليات الطوارئ وغرفة الإنعاش تحتوي على (٢ سرير) وغرفة طواريء (عظام – جراحة) وغرفة مدخل طوارئ، كما يحتوي الطابق الأول على وحدة الغسيل الكلوي بعدد (20) سريرًا، وغرفتين عمليات وغرفتين عمليات مناظير والعناية المركزة تحتوي على (23) سرير+ غرفة عزل وقسم المعامل (٣) معامل شاملة، وقسم قسطرة القلب ويعد الأول من نوعه بالنسبة لمستشفيات مديرية الشئون الصحية، كما يحتوي الطابق الثاني على غرف مرضى (نساء وولادة – أطفال) سعة (٤٠) سريرًا وحضانات للأطفال المبتسرين وعدد(١٦) حضانة وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية وغرفة رضاعة، أما الطابق الثالث فيحتوي على سكن أطباء وممرضين بإجمالي (١٢) غرفة تحتوي كل غرفة على (٢ سرير).

ووجه " الهجان" بتسريع وتيرة العمل والعمل على مدار الساعة لتسليم المستشفى في المدة الزمنية المحددة والمقرر لها فى يونيو ٢٠٢٣م، لإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة مواطني المدينة والمُدن المجاورة لها، حيث تُعد المستشفى صرحًا طبيًا شاملًا على مساحة ٣٠٠٠م٢, وتخدم أكثر من ٦٠٠ ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعي القاهرة إسكندرية.

كما تفقد توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5000 إلى 10000متر٣/يوم بتكلفة 110 مليون جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 79%، وهذه المحطة تخدم عدة قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة طوخ وهي قرى كومبتين- كفر النخلة- منشأة العمار- كفر العمار- عزبة الباجور- عزبة الكلايلة،كما تفقد توسعات محطة معالجة نامول ( بطاقه ١٠ آلاف متر٣/يوم بتكلفة ١٤٠مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 45% وتخدم المحطة بعد أعمال

التوسعة قرى (نامول- سنهرة - خلوة سنهرة - عرب الحصوة -كفر الحصافة - منصورة نامول - دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).



كما تفقد الهجان خلال جولة اليوم مشروع صرف صحي برشوم والذي يتم تنفيذه بنسبة 50% وتم الانتهاء من خطوط الطرد والشبكات بالكامل وسيتم الانتهاء من أعمال المحطة بالكامل في 30-9-2023 ووجه المحافظ خلال جولة اليوم بدفع الأعمال والعمل بالتوازي في تركيب الوصلات المنزلية لتسليم المشروع ليخدم أهالي القرية وبلغت تكلفة المشروع 84 مليون جنيه..

وتابع الهجان الجولة بتفقد توسعات محطة معالجة نامول ( بطاقه ١٠ آلاف متر٣/يوم بتكلفة ١٤٠مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 95% وتخدم المحطة بعد أعمال التوسعة قرى (نامول- سنهرة - خلوة سنهرة - عرب الحصوة -كفر الحصافة - منصورة نامول - دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).

واختتم الهجان الجولة بتفقد محطة صرف صحي سنديون بتكلفة 212 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 15% للمشروع بالكامل، حيث وجه الهجان بدفع الأعمال والبدء في إنشاء الشبكات للانتهاء من المشروع وتسليمه وفق الجداول الزمنية المحددة والمقرر لها في 30-12-2023.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور/ خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والأستاذ/ أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ.

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