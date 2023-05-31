الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يقوم بجولة تفقدية بمدينتي طوخ وقليوب لمتابعة المشروعات

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية شملت المرور على المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي طوخ وقليوب، لمتابعتها ودفع الأعمال بها للانتهاء منها وإدخالها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية

القليوبية آخر ضحاياها.. أزمات اللائحة عرض مستمر في الوفد.. اللجنة تختار رئيسها بالتوافق.. وعبد السند يمامة يرفض القرار


بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى طوخ المركزي لمتابعة مُعدلات التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع لدفع الأعمال تمهيدًا لإفتتاحها، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقُرى المُجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.


وتفقد "الهجان" عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى(الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية إلى 80% وتم الإنتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90٪، وتم الإنتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) بنسبة ٨٥٪،  وفي المبنى الداخلي الرئيسي جاري إستكمال أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، وجاري الإنتهاء من أعمال التركيب بفراغات العمليات، وجاري تركيب الحلوق للأبواب، ويُجرى الآن العمل بأعمال بياض الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي، وفيما يخص المصاعد فإنه جاري العمل في تركيب المصعد الأخير وبذلك يصبح إجمالي عدد المصاعد التي تم تركيبها 7 مصاعد، وتم الإنتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى وتم الإنتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى.


ومن الجدير بالذكر أن المخطط أن يحتوي الطابق الأرضي من المستشفى على قسم العيادات الخارجية بعدد (13 عيادة) ووحدة معالجة وصيدليتين والمطبخ الرئيسي للمستشفى ومغاسل (غسيل + تعقيم + مكواة + تجفيف)، بالإضافة إلى غرفة الغازات و٣غرف للأشعة (٢أشعة سينية + 1 أشعة رنين مغناطيسي + ١ أشعة مقطعية+ 2 موجات فوق الصوتية) وغرفة عمليات الطوارئ وغرفة الإنعاش تحتوي على (٢ سرير) وغرفة طواريء (عظام – جراحة) وغرفة مدخل طوارئ، كما يحتوي الطابق الأول على وحدة الغسيل الكلوي بعدد (20) سريرًا، وغرفتين عمليات وغرفتين عمليات مناظير والعناية المركزة تحتوي على (23) سرير+ غرفة عزل وقسم المعامل (٣) معامل شاملة، وقسم قسطرة القلب ويعد الأول من نوعه بالنسبة لمستشفيات مديرية الشئون الصحية، كما يحتوي الطابق الثاني على غرف مرضى (نساء وولادة – أطفال) سعة (٤٠) سريرًا وحضانات للأطفال المبتسرين وعدد(١٦) حضانة وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية وغرفة رضاعة، أما الطابق الثالث فيحتوي على سكن أطباء وممرضين بإجمالي (١٢) غرفة تحتوي كل غرفة على (٢ سرير).
ووجه " الهجان" بتسريع وتيرة العمل والعمل على مدار الساعة لتسليم المستشفى في المدة الزمنية المحددة والمقرر لها فى يونيو ٢٠٢٣م، لإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة مواطني المدينة والمُدن المجاورة لها، حيث تُعد المستشفى صرحًا طبيًا شاملًا على مساحة ٣٠٠٠م٢, وتخدم أكثر من ٦٠٠ ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعي القاهرة إسكندرية.
كما تفقد توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5000 إلى 10000متر٣/يوم  بتكلفة 110 مليون جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 79%، وهذه المحطة تخدم عدة قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة طوخ وهي قرى كومبتين- كفر النخلة- منشأة العمار- كفر العمار- عزبة الباجور- عزبة الكلايلة،كما تفقد توسعات محطة معالجة نامول ( بطاقه ١٠ آلاف متر٣/يوم بتكلفة ١٤٠مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 45% وتخدم المحطة بعد أعمال 
التوسعة قرى  (نامول- سنهرة - خلوة سنهرة - عرب الحصوة -كفر الحصافة - منصورة نامول - دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).


كما تفقد الهجان خلال جولة اليوم مشروع صرف صحي برشوم والذي يتم تنفيذه بنسبة 50% وتم الانتهاء من خطوط الطرد والشبكات بالكامل وسيتم الانتهاء من أعمال المحطة بالكامل في 30-9-2023 ووجه المحافظ خلال جولة اليوم بدفع الأعمال والعمل بالتوازي في تركيب الوصلات المنزلية لتسليم المشروع ليخدم أهالي القرية وبلغت تكلفة المشروع 84 مليون جنيه..
وتابع الهجان الجولة بتفقد توسعات محطة معالجة نامول ( بطاقه ١٠ آلاف متر٣/يوم بتكلفة ١٤٠مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 95% وتخدم المحطة بعد أعمال التوسعة قرى  (نامول- سنهرة - خلوة سنهرة - عرب الحصوة -كفر الحصافة - منصورة نامول - دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).
واختتم الهجان الجولة بتفقد محطة صرف صحي سنديون بتكلفة 212 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 15% للمشروع بالكامل، حيث وجه الهجان بدفع الأعمال والبدء في إنشاء الشبكات للانتهاء من المشروع وتسليمه وفق الجداول الزمنية المحددة والمقرر لها في 30-12-2023.
ورافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور/ خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والأستاذ/ أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ.

-إعلانات-

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

القليوبية آخر ضحاياها.. أزمات اللائحة عرض مستمر في الوفد.. اللجنة تختار رئيسها بالتوافق.. وعبد السند يمامة يرفض القرار

مواد تم الانتهاء منها.. آخر تطورات نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية

القبض على مسجلة آداب لبث فيديوهات مخلة في القليوبية

وكيل رياضة القليوبية يتابع تدريبات مشروع الموهبة الحركية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

مصرع طبيب وابنته دهستهما سيارة فى مصر الجديدة (صور)

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

اجتماع بين الاستخبارات الإيطالية والموساد ينتهي بكارثة

عاطل ينهي حياة والدته بطعنتين في الشرقية

أخبار مصر: اقتحام عمومية المهندسين وتكسير الصناديق، زيادة سعر دواء شهير، وهذه كمية الذهب التي دخلت مصر بعد الإعفاء الجمركي

Advertisements

منوعات

المزيد

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31-5-2023 في بداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية