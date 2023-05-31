سقوط عصابة الشطة لسرقة التكاتك في القليوبية

ضبط قطاع الأمن العام، مرتكبى واقعة سرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص بالقليوبية باستخدام الشطة.

تلقى قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) أنه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إستقل رفقته شخصان لتوصيلهما بدائرة القسم، وأثناء سيرهم قام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "شطة" تجاه وجهه وإستولى الأخر على (هاتفه المحمول) ثم قاما بدفعه وإستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب به.

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وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (4 متهمين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، أرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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