الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

توافد طلاب الدبلومات الفنية على اللجان في ثالث أيام انطلاق الامتحانات

توافد طلاب الدبلومات
توافد طلاب الدبلومات الفنية على اللجان،فيتو

يتوافد الآن الطلاب على لجان الدبلومات الفنية 2023 بكافة التخصصات؛ (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، لأداء الامتحانات المقررة في ثالث أيام انطلاق الامتحانات التحريرية. 

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

ويؤدي الامتحانات 760 ألف طالب وطالبة، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 م، بالإضافة إلى عدد (1788) طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

-إعلانات-

إحصائية امتحانات الدبلومات الفنية 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، وهي على النحو التالي:

- عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة، وعدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (151) مهمة لعدد (43) برنامجا، ويتم مشاركة عدد (1240) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (184204) أعضاء داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين... إلخ)، بالإضافة إلى أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (39) مركزًا على مستوى الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (5060) عضوًا، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم (51051) عضوًا.

- يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة.

وتستعرض الوزارة الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الإنتهاء من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية، كما قامت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بإصدار التكاليف الخاصة بالسادة المرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات.

كما قامت لجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي (235255) عضوًا وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10 /5 /2023، إضافة إلى أنه تم تكليف مسئولي متابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.

كما تم تأكيد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشددًا على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب – انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023

الأكثر قراءة

شيرين تحتفل بطريقة هستيرية مع حسام حبيب بنجاح حفلها في جدة (فيديو)

إيهاب صالح يعلن انفصاله عن إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب

نشرة الأخبار، دعاء أردوغان في خطاب النصر، شيرين ترقص على المسرح بجدة

رئيس بولندا يهنئ مشجع كرة قدم بدلا من أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية

اليوم، مجلس النواب يستعرض 31 اقتراحا مقدما من الأعضاء، تعرف عليها

مستندات وتغطيات وثيقة التأمين ضد مخاطر نقل النقدية

طرح مذكرات الفنان التشكيلي محمد عبلة قريبا

نديم إلياس: 1.063 مليار دولار صادرات قطاع الطباعة والتغليف في 2022

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

قرية إسبانية تنتهي من التصويت في انتخابات محلية خلال 30 ثانية

رئيس بولندا يهنئ مشجع كرة قدم بدلا من أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء المسابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية