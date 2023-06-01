أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الخميس 1 يونيه 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها، بانخفاض أسعار البلطي مقابل ارتفاع أسعار البوري فضلًا عن استقرار أصناف السمك الأخرى.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 1– 6 – 2023، في السطور التالية:

أسعار السمك البلطي في سوق العبور اليوم الخميس

وتباينت أسعارأسماك البلطي، التي تراوح سعر كيلو بلطي كبير في سوق الجملة من 68 إلى 72 جنيهًا، بانخفاض جنيهين، بلطي حجم متوسط بسعر من 63 إلى 67 جنيهًا، بانخفاض جنيهين، بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الجمبري في سوق الجملة اليوم

وتباينت أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم وفقًا للحجم، إذ تراوح سعر جمبري طازج جامبو بسعر من 350 إلى 470 جنيهًا، جمبري طازج ممتاز من 280 إلى 340 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 إلى 290 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 70 إلى 170 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق الجملة اليوم الخميس

وعن أسعار الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك اليوم الخميس، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز من 70 إلى 90جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات، بوري وسط بسعر 40 إلى 60 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات، سمك كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، وقار بسعر من 80 إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا، سمك لوت بسعر من 60 إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر سمك مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا، سبيط بسعر من 140 إلى 260 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، كابوريا من 30 إلى 170 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات، مرجان ممتاز من 55 إلى 65 جنيهًا.

وسجلت أسعار السمك مرجان حجم وسط من 34 إلى 44 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون متوسط الحجم بسعر من 44 إلى 54 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وعن أسعار السمك الأخرى في سوق العبور، تراوح سعر قشر بياض من 70 إلى 100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك شيلان بسعر من 15 إلى 35 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا.

وتراوح أسعار سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، سردين بسعر من 35 إلى 75 جنيهًا، كسكمري بسعر من 30 إلى 70 جنيهًا، سردين مجمد بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا، ماكريل مجمد بسعر من 55 إلى 75 جنيهًا.