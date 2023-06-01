وصول خط تجميع وتصنيع الألبان لمجمعات الخدمات الزراعية بالقنطرة شرق الإسماعيلية (صور)

يواصل مجمعات الخدمات الزراعية بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، في محافظة الإسماعيلية، والمدرجة ضمن مشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ولليوم الثاني على التوالي استلام الدفعة الثانية من الأثاث المكتبي وخطوط انتاج وتصنيع الألبان، للمجمعات الزراعية الخدمية والتي تضم قرى التقدم، والأبطال، والسلام، وجلبانة"، تحت رعاية اللواء محمود شبايك، رئيس مجلس مدينة القنطرة شرق.

أبرز الحضور خلال عمليات الاستلام

وذلك في حضور المهندس محمدعلي نائب رئيس مركز القنطرة شرق، والمهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، ويسري فخري مدير الشؤون الادارية، وسليمان علي المدير المالي والاداري بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، وسمير ميخائيل متابعة الإدارة، والمهندس محمد عبد المقصود مدير الإرشاد الزراعي.

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جانب من الاستلام، فيتو

جانب من الاستلام، فيتو

بالإضافة إلى حضور المهندس علي هاشم رئيس وحدة التقدم، والمهندس محمد صقر رئيس وحدة السلام، والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة والمهندس ناصر كمال رئيس وحدة الأبطال والمهندس السيد عطية اخصائي المراكز الإرشادية.

جانب من الاستلام، فيتو

جانب من الاستلام، فيتو

ومن جانبه أكد يسري فخري مدير الشؤون الإدارية بالقنطرة شرق أنه تم اليوم استلام خط وتصنيع الالبان بالاضافة الي باقي الاثاث والأجهزة.

جانب من الاستلام، فيتو

جانب من الاستلام، فيتو

خط الألبان

وأضاف أن خط الألبان يحتوى على وحدة استقبال الألبان مزودة بميزان حساس ديجيتال لمعرفة وزن كميات اللبن الموردة للمركز، ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن تانك استالس .

وذلك للمساعدة في خفض درجة حرارة اللبن المورد بسرعة وحدة غلاية المياه الساخنة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن، والطاقة الاستيعابية لمركز تجميع الألبان النموذجى بالتقدم 5 أطنان لبن يوميا ويمكن مضاعفاتها إلى 10 أطنان.

جانب من الاستلام، فيتو

جانب من الاستلام، فيتو

جانب من الاستلام، فيتو



بالاضافة إلى مبادل حراري لتبادل اللبن المورد مع الماء البارد وحدة غسيل لغسيل وتعقيم خطوط اللبن، غرفة تعقيم وتغيير الملابس خاصة بالعاملين بالمركز.



وتقدم المجمعات الخدمية، كافة الخدمات الزراعية وفقا لاحتياجات القري المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، ومراكز إرشاد زراعي، ومراكز تجميع الألبان.



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