الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وصول خط تجميع وتصنيع الألبان لمجمعات الخدمات الزراعية بالقنطرة شرق الإسماعيلية (صور)

عملية استلام خط الألبان،
عملية استلام خط الألبان، فيتو

يواصل مجمعات الخدمات الزراعية بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، في محافظة الإسماعيلية، والمدرجة ضمن مشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ولليوم الثاني على التوالي استلام الدفعة الثانية من  الأثاث المكتبي وخطوط  انتاج وتصنيع الألبان،  للمجمعات الزراعية الخدمية والتي تضم قرى التقدم، والأبطال، والسلام، وجلبانة"، تحت رعاية اللواء محمود شبايك،  رئيس مجلس مدينة القنطرة شرق.  

قافلة طبية علاجية لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة الإسماعيلية

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

أبرز الحضور خلال عمليات الاستلام 

وذلك في حضور المهندس محمدعلي نائب رئيس مركز القنطرة شرق، والمهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، ويسري فخري مدير الشؤون الادارية، وسليمان علي  المدير المالي والاداري بمديرية الزراعة بالإسماعيلية،  وسمير ميخائيل  متابعة الإدارة، والمهندس محمد عبد المقصود مدير الإرشاد الزراعي. 

Advertisements

 

جانب من الاستلام، فيتو
جانب من الاستلام، فيتو

بالإضافة إلى حضور المهندس علي هاشم رئيس وحدة التقدم، والمهندس محمد صقر رئيس وحدة السلام، والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة والمهندس ناصر كمال رئيس وحدة الأبطال والمهندس السيد عطية اخصائي المراكز الإرشادية. 

جانب من الاستلام، فيتو
جانب من الاستلام، فيتو

ومن جانبه أكد يسري فخري مدير الشؤون الإدارية بالقنطرة شرق أنه تم اليوم استلام خط وتصنيع الالبان بالاضافة الي باقي الاثاث والأجهزة.  

جانب من الاستلام، فيتو
جانب من الاستلام، فيتو

خط الألبان 

وأضاف أن خط الألبان يحتوى على وحدة استقبال الألبان مزودة بميزان حساس ديجيتال لمعرفة وزن كميات اللبن الموردة للمركز، ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن تانك استالس .

 

وذلك للمساعدة في خفض درجة حرارة اللبن المورد بسرعة وحدة غلاية  المياه الساخنة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن، والطاقة الاستيعابية لمركز تجميع الألبان النموذجى بالتقدم  5 أطنان لبن يوميا ويمكن مضاعفاتها إلى 10 أطنان. 

جانب من الاستلام، فيتو
جانب من الاستلام، فيتو
جانب من الاستلام، فيتو


بالاضافة إلى مبادل حراري لتبادل اللبن المورد مع الماء البارد  وحدة غسيل  لغسيل وتعقيم خطوط اللبن، غرفة تعقيم وتغيير الملابس خاصة بالعاملين بالمركز. 
 

وتقدم المجمعات الخدمية، كافة الخدمات الزراعية وفقا لاحتياجات القري المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، ومراكز إرشاد زراعي، ومراكز تجميع الألبان.
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

القنطرة شرق مجمع الخدمات الزراعية حياة كريمة مبادرة حياة كريمة الاسماعيلية بالاسماعيلية مجمع تصنيع الالبان

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

قافلة طبية علاجية لمجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة الإسماعيلية

نائب محافظ الإسماعيلية يكلف بإعداد دراسة لحل مشكلة تراكم مياه الرشح بكسفريت 

إقبال ملحوظ على ورش الحرف اليدوية بمعرض أهلا رمضان في الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

مصادر: زيادة أسعار تذاكر القطارات 12.5%

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79%  

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات، ارتفاع أسعار 9 أنواع في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

قائمة اسعار البن الجديدة لشهر يونيو

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية