الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظة بورسعيد تشارك في ماراثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

بورسعيد تشارك في
بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية

شاركت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بقيادة الأستاذ عبد الفتاح حافظ مدير المديرية، في ماراثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالا باليوم العالمي للدراجات الهوائية  ، حيث تقدم جموع المشاركين من  محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغربية، السيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب  والرياضة وبحضور محافظ القاهرة  .

حظي الوفد البورسعيدي الذي ترأسه الأستاذ عبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية باهتمام ومتابعة خاصة من السيد اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد  ،  كما ظهر شباب بورسعيد بالمظهر المتميز وألهب حماس المشاركين بأغاني التراث البورسعيدي، وإصرارهم على رفع علم بورسعيد وسط آلاف المشاركين من المحافظات الأخرى.

Advertisements

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو 

وطاف  الماراثون الذي شارك فيه 5 آلاف شاب وفتاة،  الشوارع الرئيسية بالعاصمة الإدارية لمشاهدة معالم البرج الأيقوني ومركز مصر الإسلامي وحي الوزارات، وأبدى شباب المشاركين اعجابهم بالإنجازات على أرض الواقع والتي تمثل إحدى معالم الجمهورية الجديدة  .

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

قاد الوفد البورسعيدي الكابتن خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة والكابتن عماد مختار مدير إدارة التنمية الرياضية وعدد من قيادات العمل الشبابي والرياضي بالمديرية في إطار  حزمة الأنشطة والأحداث الرياضية المتنوعة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو
بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو
بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو
بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو
بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو
بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو
بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو
بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

أشرف صبحي: عمر عصر سفير وزارة الشباب للرياضة المصرية

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

مصادر: زيادة أسعار تذاكر القطارات 12.5%

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79%  

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات، ارتفاع أسعار 9 أنواع في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

قائمة اسعار البن الجديدة لشهر يونيو

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية