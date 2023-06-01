محافظة بورسعيد تشارك في ماراثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

شاركت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بقيادة الأستاذ عبد الفتاح حافظ مدير المديرية، في ماراثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالا باليوم العالمي للدراجات الهوائية ، حيث تقدم جموع المشاركين من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغربية، السيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور محافظ القاهرة .

حظي الوفد البورسعيدي الذي ترأسه الأستاذ عبد الفتاح حافظ مدير عام المديرية باهتمام ومتابعة خاصة من السيد اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، كما ظهر شباب بورسعيد بالمظهر المتميز وألهب حماس المشاركين بأغاني التراث البورسعيدي، وإصرارهم على رفع علم بورسعيد وسط آلاف المشاركين من المحافظات الأخرى.

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بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

وطاف الماراثون الذي شارك فيه 5 آلاف شاب وفتاة، الشوارع الرئيسية بالعاصمة الإدارية لمشاهدة معالم البرج الأيقوني ومركز مصر الإسلامي وحي الوزارات، وأبدى شباب المشاركين اعجابهم بالإنجازات على أرض الواقع والتي تمثل إحدى معالم الجمهورية الجديدة .

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

قاد الوفد البورسعيدي الكابتن خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة والكابتن عماد مختار مدير إدارة التنمية الرياضية وعدد من قيادات العمل الشبابي والرياضي بالمديرية في إطار حزمة الأنشطة والأحداث الرياضية المتنوعة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو

بورسعيد تشارك في مارثون الدراجات الهوائية بالعاصمة الادارية، فيتو