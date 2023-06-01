حملة أمنية بأسوان وسوهاج لضبط حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة مديرية أمن أسوان بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كوم أمبو – دراو – نصر النوبة – أسوان – إدفو)، وقسمى شرطة أول وثان أسوان؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام..

فقد أسفرت جهودها عن ضبط (17) قضية سلاح نارى بمضبوطات (3 بنادق آلية – 2 مسدس - 4 بنادق خرطوش - 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (17 متهما "لعدد 10 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 35 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام) بحوزة (16 متهما لعدد 10منهم معلومات جنائية).

وتم تنفيذ (806) أحكم قضائية متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة أمنية بسوهاج .. لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (البلينا)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط (11) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (10متهمين).

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وتم ضبط (3) قضايا مخدرات "إتجار" ضبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (4) متهمين.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (166) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.