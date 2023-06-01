طريقة عمل الفول المدمس، مغذي واقتصادي وسهل التحضير

طريقة عمل الفول المدمس، الفول المدمس من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى تقدم على وجبة الإفطار وتباع فى المطاعم الشعبية.

وطريقة عمل الفول المدمس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وبدلا منشرتء الفول حاهز، تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة ولتوفير الميزانية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الفول المدمس.

مكونات عمل الفول المدمس:-

نصف كيلو فول تدميس، ويكون كبيرًا ولونه فاتحًا

4 ملاعق كبيرة عدس أصفر

2 ملعقة كبيرة فول مدشوش أو أرز

2 ليمونة

ثمرة طماطم

ثمرة فلفل رومى

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طريقة عمل الفول المدمس:-

- ننقع الفول لمدة لا تقل عن 4 ساعات، وذلك للتخلص من المواد الضارة الموجودة به.

- نغسل الفول ونضعه على النار في الدماسة، وفي حالة عدم وجود دماسة نضعه في حلة عادية بشرط أن تكون عميقة ولها غطاء محكم.

- نتركه على النار حتى يغلي ثم نضيف العدس بعد غسله، والفول المدشوش أو الأرز بعد غسله.

- نترك الخليط حتى يغلي ثم نعصر الليمون ونضع قشره مع الفول.

- ننقله على أصغر عين في البوتجاز ونضع أسفله شياطة الأرز.

- نتركه على النار الهادئة نحو من 4 إلى 5 ساعات ونتابعه على النار، ولو نقصت ماؤه نغلي ماءً ونضعها عليه.

- ممنوع نهائيًّا وضع ماء بارد دون تسخين حتى لا تصبح قشرته جافة وغير ناضجة.

- بعد تمام النضج، نترك الفول يبرد، وإن كان عليه مياه كثيرة نصفيها برفق، ونضعه في أكياس بلاستيك بكمية مناسبة لعدد أفراد الأسرة، ونحفظه بالفريزر، وذلك لضمان عدم تغيُّر لونه.

- في حال نقع الفول ليلة كاملة سوف يطهى فى خلال ساعتين فقط.

طريقة عمل الفول المدمس، فيتو

ولعمل الفول النابت

مكونات عمل الفول النابت:

3 أكواب فول مغسول جيدًا ماء بحسب الحاجة

2 حبة بصل مقطع إلى شرائح

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة كمون

ملح حسب الرغبة

ملعقة حبهان

ملعقة كبيرة سمن

طريقة عمل الفول النابت فى البيت:

- لصنع الفول النابت، انقعي حبات الفول في الماء ليومين مع تغيير الماء في اليوم الثاني.

- صفي الفول من الماء وغطِّيه بمنشفة رطبة وبكيس لمدة يومين آخرين.

- عندما يصبح الفول نابتًا، اغسليه بالماء جيدًا.

- سخني السمن، في قدر على النار، أضيفي شرائح البصل، الكمون والملح حتى يحمر البصل.

- أضيفي الفول النابت، والحبهان وقليلًا من الماء والليمون واتركي المكونات على النار حتى ينضج الفول.

- اسكبي الفول النابت وقدميه ساخنًا.

فوائد الفول المدمس

- الفول من البقوليات المهمة التي تحتوي على الفولات والحديد ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن يحصل عليها الجسم، ودائما ينصح خبراء التغذية بتقديم الفول على وجبة الإفطار مع القليل من زيت الزيتون.