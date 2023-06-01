الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،فيتو

نشرت وزارة الأوقاف خطتها في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، والتوعية بما يتناسب مع المواسم المتنوعة خلال العام، ومنها موسم الحج وبيانها كالتالي:

  
أولًا: تقرر تخصيص جميع مجالس الإفتاء من السبت 14 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 3 يونيو 2023م وحتى 7 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 25 يونيو 2023م للحديث عن فقه الحج، والرد على أسئلة الحجاج وغيرهم عن فقه الحج، وعددها (112) مجلس إفتاء.

Advertisements

ثانيًا: عمل مسابقة تثقيفية توعوية عن الحج بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، تُذاع يوميًّا بدءًا من الخميس 1/6/2023م الموافق ١٢ من ذي القعدة ١٤٤٤ هـ، وحتى الجمعة 30/ 6/ 2023م الموافق ١٢ من ذي الحجة ١٤٤٤ هـ، وهي عبارة عن معلومة وسؤال حول الحج.

ثالثًا:  تخصيص بعض خطب الجمعة عن الحج، وذلك على النحو التالي:
1 - الحج رحلة إيمانية - ٩ يونيو ٢٠٢٣م
2 - مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر - ١٦ يونيو ٢٠٢٣م
3 - فضل يوم عرفة وسنة الأضحية - ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م
رابعًا: في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر  ووزارة الأوقاف، تقرر عقد محاضرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بجميع المحافظات خلال شهر يونيو 2023م،بعد صلاة المغرب، وذلك بعدد ( 1000 ) مسجد، وبمشاركة ( 1000 ) إمام من الأوقاف، و( 1000 ) واعظ من الأزهر الشريف، وتتناول بعض هذه اللقاءات التعريف بمناسك الحج، وتعظيم هذه الشعيرة من خلال الموضوعات التالية:  
1 - الحج مدرسة إيمانية  - 13 يونيو ٢٠٢٣م
2 - فضائل العشر وأحكام الأضحية - 20 يونيو ٢٠٢٣م
3 - سنن العيد وآدابه - ٢7 يونيو ٢٠٢٣م


 خامسًا: الأسبوع الثقافي الدعوي: 
تقرر عقد الأسبوع الثقافي الدعوي الأسبوع القادم في الفترة من 4/ 6/ 2023م حتى 7/ 6/ 2023م تحت عنوان ( فقه الحج )، وذلك على النحو التالي:


م - اليوم - الموضوع
1. -    الأحد 4/ 6/ 2023م - ماذا قبل الحج ؟
2. - الاثنين 5/ 6/ 2023م - الحج والعمرة قائمان على السعة والتيسير
3. - الثلاثاء 6/ 6/ 2023م - الحج مدرسة أخلاقية
4. - الأربعاء 7/ 6/ 2023م - شعائر الحج والتذكرة باليوم الآخر


وسيتم إقامة الأسبوع الثقافي بجميع

المديريات الإقليمية وعددها ( 27 مديرية )، من خلال المساجد التالية: 
1. - القاهرة - التوفيقي بحلوان
2. - الجيزة - المجمع الإسلامي (أ) – الشيخ زايد
3. - الإسكندرية - القدس – كوبري الناموس – محرم بك
4. - الإسماعيلية - الرحمن الصعايدة  - أبو صوير المحطة
5. - أسوان - منصور حمادة – شارع عباس فريد –أسوان أول
6. - أسيوط - التقوى – شارع ثابت – مدينة أسيوط
7. - الأقصر - العتيق – أرمنت
8. - البحر الأحمر - سيد الشهداء – سفاجا
9. - البحيرة - الغفران – مدينة إيتاي البارود
10. - بني سويف - حي بني سويف الجديدة – بندر بني سويف
11. - بورسعيد - المجمع الإسلامي – الزهور
12. - جنوب سيناء - الإمام علي – مدينة أبو رديس
13. - الدقهلية - العراقي – طناح – شرق المنصورة
14. - دمياط - الكبير – ميت أبو غالب
15. - سوهاج - خالد بن الوليد – بندر سوهاج
16. - السويس - نبي الله داود ( عليه السلام ) – السلام – عتاقة
17. - الشرقية - مسجد السلام – المجاورة 36 – العاشر من رمضان
18. - شمال سيناء - عمرو بن العاص – حي المساعيد – غرب العريش
19. - الغربية - النور – قرية مشال – بسيون
20. - الفيوم - الشبان المسلمين
21. - القليوبية - الطناني – شبين القناطر شرق
22. - قنا - الوحدة العربية – مدينة العمال
23. - كفر الشيخ - الكبير أريمون
24. - مطروح - الرمل – سيوة
25. - المنوفية - الأربعين – سرس الليان
26. - المنيا - التحرير – شلبي
27. - الوادي الجديد - التواب الرحيم – المجمع الإسلامي – الداخلة


سادسًا: تقرر عقد ندوة عقيدتي بالتعاون بين وزارة الأوقاف وصحيفة عقيدتي للتعريف بموسم الحج في ندوة علمية كبرى تحت عنوان (إرشادات فقهية وطبية لحجاج بيت الله) بمسجد المهند بالتجمع الخامس، ويحاضر فيها كلّ من: أ.د/ طارق توفيق نائب وزير الصحة، وأ.د/ محمود ربيع مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق  ( 31/ 5/ 2023م ) عقب صلاة المغرب. 

سابعًا: سفر نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وعددهم ( 19 ) إمامًا وواعظة ؛ لمرافقة بعثات الحج المصرية لتوعية الحجيج، والإجابة عن استفساراتهم.

ثامنًا: نشر كتابي: (التيسير في الحج، والحج والعمرة مناسك وأسرار) إلكترونيًّا على موقع الوزارة وصفحاتها المتنوعة ؛ لتيسير الرجوع إليها.

وزير الأوقاف يصرف مكافأة 1500 جنيه لهذه الأسماء

شقق الأوقاف، الشروط والمواعيد المقررة لطرح وحدات سكنية ومحلات تابعة للهيئة، متوفرة فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية، والبداية 10 يونيو

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إذاعة القرآن الكريم حجاج بيت الله الحرام شعائر الحج وزارة الأوقاف يوم عرفة مرافقة بعثات الحج

مواد متعلقة

متى صيام يوم عرفة 2023؟

فضل صيام يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة

نتيجة مسابقة الأئمة والعمال 2023، رابط الاستعلام عن النتيجة

أخبار مصر اليوم، السيسي يصدق علي قانون تنظيم حيازة الحيوانات.. و تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

وزير الأوقاف يصرف مكافأة 1500 جنيه لهذه الأسماء

شقق الأوقاف، الشروط والمواعيد المقررة لطرح وحدات سكنية ومحلات تابعة للهيئة، متوفرة فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية، والبداية 10 يونيو

الأوقاف توزع (1000) زي أزهري جديد للأئمة بمحافظة الدقهلية

نتيجة الدارسين بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

مصادر: زيادة أسعار تذاكر القطارات 12.5%

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79%  

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات، ارتفاع أسعار 9 أنواع في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

قائمة اسعار البن الجديدة لشهر يونيو

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية