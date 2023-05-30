وزير الأوقاف يصرف مكافأة 1500 جنيه لهذه الأسماء

قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة قدرها ألف وخمسمائة جنيه بناءً على تقرير إدارة الدعوة الإلكترونية عن أعمال شهر مايو 2023م في مجال النشر الإلكتروني، للاسماء التالية:



1. سمير هاشم محمد بدوى -مفتش بإدارة الدخيلة والعجمي – الإسكندرية.

2. إبراهيم عبد الله محمد عبده - إمام وخطيب ومدرس بإدارة الشروق – القاهرة.

🟦 وإثابة قدرها ألف جنيه لكل من:

1. محمد جابر كامل السيد - مسؤل شئون القرآن - المنيا.

2. محمد رجب صديق عبد الله - إمام وخطيب – الشرقية.

3. محمد جمعة عبدالفتاح إبراهيم هارون - إمام وخطيب ومسئول التدريب – البحيرة.

4. عبدالرحمن تاج إبراهيم أبو شنب - إمام وخطيب وملحق بمكتب مدير المديرية – القاهرة.

5. حسام الدين عبد الفتاح نصار - مسئول شئون المساجد – الغربية.

6. سامح حسن علي جاي - إمام ورئيس قسم منتدب بإدارة شطورة – سوهاج.

7. مصطفى حسن حسين إبراهيم - إمام وخطيب ومدرس بإدارة العدوة – المنيا.

8. عمر صبحي أبو عجوه علي - إمام وخطيب ومدرس بإدارة السويس – السويس.

9. رضا مسعود عبدالغنى حسن - إمام وخطيب ومدرس بإدارة الغردقة - البحر الأحمر.

🟦 وإثابة قدرها خمسمائة جنيه لكل من:

1. عمرعبده حمزة محفوظ - مديرإدارة نظم المعلومات – قنا.

2. محمد يوسف حمود عطاالله - مدير إدارة نظم المعلومات - الوادي الجديد.

3. محمد حسن محمد سليمان - مدير إدارة فيدمين - الفيوم.

4. سعيد سيد محمد عبد الواحد - مسئول شئون الإدارات - بني سويف.

5. شعيب محمد إبراهيم عبد الجواد صقر - إمام وخطيب - كفر الشيخ.

6. أحمد محمد عبد النبي - مفتش متابعة - الدقهلية.

7. محمد سعيد الروبى - مسئول الدعوة الإلكترونية – الإسماعيلية.

8. حسين السيد حسين البنديرى - مدير المتابعة - شمال سيناء.

9. سامى سالم محمد عبيد - مدير إدارة أوقاف غرب مطروح مرسى – مطروح.

10. محمد إبراهيم عبده - رئيس شئون القرآن – السويس.

11. طه ممدوح عبد الوهاب جاد - إمام وخطيب ومدرس بإدارة ملوي – المنيا.

12. عاطف محمد عوض السيد - إمام وخطيب ومدرس بإدارة شرق المنصورة – الدقهلية.

13. محمد رضا إبراهيم علي - إمام وخطيب ومدرس بإدارة القاهرة الجديدة – القاهرة.

14. مصطفى محمود عبد الوهاب - إمام وخطيب ومدرس بإدارة ديرمواس – المنيا.



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قررت وزارة الأوقاف تخصيص جميع مجالس الإفتاء من السبت 14 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 3 يونيو 2023م وحتى 7 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 25يونيو 2023م للحديث عن فقه الحج، والرد على أسئلة الحجاج وغيرهم عن فقه الحج.

وأكدت الاوقاف على جميع المديريات تنسيق ذلك مع العلماء القائمين على مجالس الإفتاء.

ونشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 2 يونيو 2023م تحت عنوان: "احترام الكبير" وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

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وحددت وزارة الأوقاف، جوائز مسابقة “اعرف قدر نبيك” التي أطلقتها في إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله، ومن خلال مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)".

جوائز المسابقة:

الأول: جائزة 25 ألف جنيه بشرط الحصول على 75 ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثاني: جائزة 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70 ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثالث: جائزة 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 65٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الرابع: جائزة 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

عشر جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 55 ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه.

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية بشرط الحصول على 70 ٪؜ على الأقل في تقييم البحث.

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية بشرط الحصول على 70 ٪؜ على الأقل في تقييم البحث.

المشاركة مفتوحة للجميع

والمشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات والطلاب وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، وعلى أن يتم التسجيل عبر الرابط التالي في غضون أسبوع من تاريخه وتسلم الأبحاث في موعد أقصاه 15 / 8/ 2023م.