الأوقاف توزع (1000) زي أزهري جديد للأئمة بمحافظة الدقهلية

تبدأ وزارة الأوقاف توزيع الدفعة السادسة من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (1000) إمام، وذلك بمحافظة الدقهلية، فعلى السادة الآتية أسماؤهم التوجه لاستلام الزي الأزهري من المديرية في الموعد المحدد، وعلى مدير المديرية إرسال المندوب لتسلم الزي الأزهري من الوزارة، علمًا بأن التوزيع بالمديرية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية على النحو التالي:

م الاسم تاريخ التوزيع

1. ياسر محمد محمود إبراهيم الأحد 4 / 6 / 2023

2. وائل عبد الحميد إسماعيل زاهر الأحد 4 / 6 / 2023

3. صلاح إبراهيم البهلول إبراهيم الأحد 4 / 6 / 2023

4. جمال عبد الفتاح السيد أحمد الأحد 4 / 6 / 2023

5. محمد إبراهيم عبده العايدي الأحد 4 / 6 / 2023

6. إيهاب محمد محمد محمد علوان الأحد 4 / 6 / 2023

7. محسوب محفوظ إبراهيم سعيد الأحد 4 / 6 / 2023

8. صالح محمد محمد مبروك الأحد 4 / 6 / 2023

9. محمد أحمد عبد السلام عبد الله وهدان الأحد 4 / 6 / 2023

10. عبد الحميد الإمام على السنباطى الأحد 4 / 6 / 2023

11. محمد زكى زكى الشرقبالى الأحد 4 / 6 / 2023

12. محمود محمد محمود السيد باشه الأحد 4 / 6 / 2023

13. محمد أحمد أحمد أحمد الأحد 4 / 6 / 2023

14. محمد فريد علي الشلبى الأحد 4 / 6 / 2023

15. عصام فريد أحمد هلد الأحد 4 / 6 / 2023

16. وائل أحمد عبد النور السيد الأحد 4 / 6 / 2023

17. أشرف الحسانين المرسى حسنين عرفات الأحد 4 / 6 / 2023

18. أحمد فياض أبوالفتوح الأحد 4 / 6 / 2023

19. محمود خالد محمد شرف الأحد 4 / 6 / 2023

20. أشرف علي عباس الخزرجى الأحد 4 / 6 / 2023

21. السعيد محمد أحمد أحمد الأحد 4 / 6 / 2023

22. صفوان مشرى محمد يونس الأحد 4 / 6 / 2023

23. السيد رأفت زكى العايدي الأحد 4 / 6 / 2023

24. عمرو محمد عبد المنعم أحمد الجندى الأحد 4 / 6 / 2023

25. محمدى إبراهيم إبراهيم عبدون خضر الأحد 4 / 6 / 2023

26. محسن السعيد برهوم السعيد الأحد 4 / 6 / 2023

27. الدسوقى سامى محمد الشرقاوى الأحد 4 / 6 / 2023

28. وائل عبد الله محمد شجر الأحد 4 / 6 / 2023

29. محمد إبراهيم عبد الله أحمد البربرى الأحد 4 / 6 / 2023

30. ناصر محفوظ محمد أحمد عيطه الأحد 4 / 6 / 2023

31. محمد محمود عواد سالم الأحد 4 / 6 / 2023

32. خالد لطفى محمد حبيب الأحد 4 / 6 / 2023

33. صابر محمد محمود يوسف الأحد 4 / 6 / 2023

34. أبوالنصر أبوزيد أبوالنصر محمد الأحد 4 / 6 / 2023

35. إبراهيم محمد إبراهيم عمر الأحد 4 / 6 / 2023

36. محمود محمد السعيد أبوالنصر شرف الأحد 4 / 6 / 2023

37. إبراهيم إبراهيم عبده العايدى الأحد 4 / 6 / 2023

38. محمد أبوالنجا أيوب السيد الأحد 4 / 6 / 2023

39. السيد محمد منصور محمد الأحد 4 / 6 / 2023

40. عبد الرحمن أحمد على حسن الأحد 4 / 6 / 2023

41. فارس محمد السيد الطنبولى الأحد 4 / 6 / 2023

42. محمد الحسيني إبراهيم مسلم الأحد 4 / 6 / 2023

43. فكرى عبد المنعم عبد الغنى الأحد 4 / 6 / 2023

44. محمد عبد الإله محمد عبد الهادى الأحد 4 / 6 / 2023

45. ناصر مصطفى الشافعى سالم الأحد 4 / 6 / 2023

46. عبد الله حامد عبد العليم سالم الأحد 4 / 6 / 2023

47. السيد أحمد موسى عبدربه الأحد 4 / 6 / 2023

48. عبد الله صبرى محمد إبراهيم الأحد 4 / 6 / 2023

49. الشحات فاروق الشحات الشهاوى الأحد 4 / 6 / 2023

50. أنور حسن عبد الفتاح خلف الأحد 4 / 6 / 2023

51. طارق فتح الله عبد العزيز اليمنى الأحد 4 / 6 / 2023

52. فتحى محمد الغريب البندارى الأحد 4 / 6 / 2023

53. علاء الدين فوزى أمين السيد الأحد 4 / 6 / 2023

54. البرقى نصر متولى السيد الأحد 4 / 6 / 2023

55. أحمد السيدأبواليزيد السيد الأحد 4 / 6 / 2023

56. إمام جابر محمد الخزرجى الأحد 4 / 6 / 2023

57. حلمى السيد عيسى المتولى الأحد 4 / 6 / 2023

58. أحمد عطية راشد رزق الأحد 4 / 6 / 2023

59. محمود علي إبراهيم إسماعيل الأحد 4 / 6 / 2023

60. عباس محمد طلبه صقر الأحد 4 / 6 / 2023

61. أحمد الشحات إبراهيم مصطفى غنام الأحد 4 / 6 / 2023

62. رضا صبرين عبد المولى شدشد الأحد 4 / 6 / 2023

63. أحمد عبد الباسط عبد الحى عبد الله الأحد 4 / 6 / 2023

64. إسماعيل إبراهيم إسماعيل سالم الأحد 4 / 6 / 2023

65. محمد محمد حسن على نور الأحد 4 / 6 / 2023

66. محمد عبد الباسط السيد بكير الأحد 4 / 6 / 2023

67. طارق صلاح على أحمد الأحد 4 / 6 / 2023

68. محمد عبد الله السيد شريف الأحد 4 / 6 / 2023

69. كريم عبد الرءوف مصطفى خليفة الأحد 4 / 6 / 2023

70. إبراهيم معوض إبراهيم الفيشاوى الأحد 4 / 6 / 2023

71. محمد الحسينى سيدأحمد زايد الأحد 4 / 6 / 2023

72. أحمد محمود على السيد شعبان الأحد 4 / 6 / 2023

73. أيمن المتولى محمد المتولى الأحد 4 / 6 / 2023

74. محمد السعيد عبد الحميد البسيونى الأحد 4 / 6 / 2023

75. هانى عبد الخالق المتولى المتولى الأحد 4 / 6 / 2023

76. أشرف عبد الفتاح عبد الهادى منصور الأحد 4 / 6 / 2023

77. أحمد على طلبه محمد الأحد 4 / 6 / 2023

78. إبراهيم عبد العظيم إبراهيم عوف الأحد 4 / 6 / 2023

79. السعيد بكر على السيد أبوزيد الأحد 4 / 6 / 2023

80. أحمد محمد على المغربى الأحد 4 / 6 / 2023

81. رضا عبد الحكيم محمد الجوهرى الأحد 4 / 6 / 2023

82. أبوالخير محمد على العوضى الأحد 4 / 6 / 2023

83. أحمد عبد الحى عبد الباسط عبد الحى الأحد 4 / 6 / 2023

84. إبراهيم جلال السيد شعيب الأحد 4 / 6 / 2023

85. ايهاب أحمد إبراهيم عقل الأحد 4 / 6 / 2023

86. محمود السيد عبد اللطيف فرحات الأحد 4 / 6 / 2023

87. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم الغراقى الأحد 4 / 6 / 2023

88. أشرف معوض السيد عبد المجيد الأحد 4 / 6 / 2023

89. أيمن السيد البيلى الزناتى الأحد 4 / 6 / 2023

90. خالد سعد يحيى المغربى الأحد 4 / 6 / 2023

91. حازم إبراهيم عبد الهادى زلمة الأحد 4 / 6 / 2023

92. رضا عبد العظيم محمد مصطفى الأحد 4 / 6 / 2023

93. شكرى معوض إبراهيم الفيشاوى الأحد 4 / 6 / 2023

94. أنور محمد إبراهيم صبرة الأحد 4 / 6 / 2023

95. رضا الغريب محمود عبد الكريم الأحد 4 / 6 / 2023

96. أحمد أبوالمعاطى عبد الرازق الأحد 4 / 6 / 2023

97. أحمد مصطفى أحمد النمراوى الأحد 4 / 6 / 2023

98. حسام محمد صبرى على أحمد العشماوى الأحد 4 / 6 / 2023

99. أحمد عبد الحليم محمد أبوالمجد الأحد 4 / 6 / 2023

100. الكنانى السعيد الكنانى المنصورى الأحد 4 / 6 / 2023

101. أحمد عبد الهادى محمد عبد الله الأحد 4 / 6 / 2023

102. جمال محمد جمال أبوالسعود الأحد 4 / 6 / 2023

103. أحمد عبد الله الدسوقى عامر الأحد 4 / 6 / 2023

104. أسعد عبد المحسن عبد الحميد محمد الأحد 4 / 6 / 2023

105. رفيق محمود عبد اللطيف الحبشى الأحد 4 / 6 / 2023

106. حامد المتولى مصطفى محمد الأحد 4 / 6 / 2023

107. العبد السيد العبد عبد الهادى الأحد 4 / 6 / 2023

108. المتولى محمد عبد الحميد عبد الحميد الأحد 4 / 6 / 2023

109. رجب أبوالفتوح على راشد الأحد 4 / 6 / 2023

110. إبراهيم إبراهيم الدسوقى أبومندور الأحد 4 / 6 / 2023

111. الإمام ذا النون محمد نصر الأحد 4 / 6 / 2023

112. أحمد محمود محمد إبراهيم الأحد 4 / 6 / 2023

113. إبراهيم على إبراهيم إبراهيم الأحد 4 / 6 / 2023

114. الحسين يوسف أحمد يوسف الأحد 4 / 6 / 2023

115. أحمد مصطفى جابر صالح الأحد 4 / 6 / 2023

116. المتولى أحمد المتولى عيسى الأحد 4 / 6 / 2023

117. إسماعيل عبد الرحيم إسماعيل الاسمر الأحد 4 / 6 / 2023

118. حامد حمدى السيد متولى الأحد 4 / 6 / 2023

119. أحمد كامل حسين على الأحد 4 / 6 / 2023

120. حسين محمود حسين عبد الجليل الجندى الأحد 4 / 6 / 2023

121. حمدى أحمد طلبه عقيل الأحد 4 / 6 / 2023

122. صلاح عبد الهادى أحمد محمد الأحد 4 / 6 / 2023

123. إبراهيم محمد العوضى محمد عنون الأحد 4 / 6 / 2023

124. حامد إبراهيم محى سيد أحمد الأحد 4 / 6 / 2023

125. أحمد نجاح أحمد خلف الأحد 4 / 6 / 2023

126. أحمد عبد الودود محمد مصطفى شحاته الأحد 4 / 6 / 2023

127. محى الدين الحسينى أحمد عمارة الأحد 4 / 6 / 2023

128. حسنى رمضان السيد شحاته الأحد 4 / 6 / 2023

129. يوسف إسماعيل إسماعيل عبد الجواد الأحد 4 / 6 / 2023

130. محمد رمضان السيد منصور الأحد 4 / 6 / 2023

131. إبراهيم رزق الحسينى محمد الأحد 4 / 6 / 2023

132. أسامة عبده عبده الدر الأحد 4 / 6 / 2023

133. أحمد محمد محمد الديب الأحد 4 / 6 / 2023

134. عبد الهادى السيد البسيونى على الأحد 4 / 6 / 2023

135. على مصطفى مصطفى أحمد الأحد 4 / 6 / 2023

136. محمد هلال إبراهيم محمد الأحد 4 / 6 / 2023

137. الحسينى محمود الحسينى السيد مزروع الأحد 4 / 6 / 2023

138. مهران محمد عمارة بدران الأحد 4 / 6 / 2023

139. أحمد راضى زكى الطنطاوى الأحد 4 / 6 / 2023

140. السيد أحمد أحمد البوهى الأحد 4 / 6 / 2023

141. محمد عبد الرحيم الدمرداش الضبيعى الأحد 4 / 6 / 2023

142. محمد سمير مصطفى خبير الأحد 4 / 6 / 2023

143. السعيد زكى زكى الجمال الأحد 4 / 6 / 2023

144. السيد جمال السيد إسماعيل هلد الأحد 4 / 6 / 2023

145. محمود عبد الفتاح عبد المنعم عبد المنعم الأحد 4 / 6 / 2023

146. محمد مصطفى عبد العزيز عبد الحميد الأحد 4 / 6 / 2023

147. محمد عبد العظيم الشحات موسى الأحد 4 / 6 / 2023

148. محمود الحسينى سليمان بدران الأحد 4 / 6 / 2023

149. طاهر إبراهيم محمد السيد الوكيل الأحد 4 / 6 / 2023

150. رضا عبد الباسط أبوعتابى مصطفى الأحد 4 / 6 / 2023

151. سعيد سامى سعيد المرسى خلف الاثنين 5 / 6 / 2023

152. مصطفى السيد يس عباس الاثنين 5 / 6 / 2023

153. ممدوح على إبراهيم إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023

154. محمد السيد أبوالمعاطى أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023

155. عماد حسن محمود السقا الاثنين 5 / 6 / 2023

156. السيد فتحى السيد بدران الاثنين 5 / 6 / 2023

157. خالد مصطفى أبوالخير محمد الاثنين 5 / 6 / 2023

158. إبراهيم مأمون إبراهيم عبد الوهاب الاثنين 5 / 6 / 2023

159. عبد الله علي عبده المرغنى الاثنين 5 / 6 / 2023

160. علاء محمد إبراهيم المتولى فرحات الاثنين 5 / 6 / 2023

161. محمد السيد رضوان السواح الاثنين 5 / 6 / 2023

162. شاكر رفعت زكى الجمال الاثنين 5 / 6 / 2023

163. حسن منير خضر مهنا سلطان الاثنين 5 / 6 / 2023

164. كامل إبراهيم أبوكامل داود الاثنين 5 / 6 / 2023

165. عمر محمد أحمد الجنيدى الاثنين 5 / 6 / 2023

166. عبده مصطفى محمد عمر الجندى الاثنين 5 / 6 / 2023

167. محمد إبراهيم ذكى إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023

168. مصطفى عبده أحمد فرحات الاثنين 5 / 6 / 2023

169. طه أحمد إبراهيم علي السنباطى الاثنين 5 / 6 / 2023

170. أحمد شوقى أحمد أبوالوفا الطنبولى الاثنين 5 / 6 / 2023

171. عبد الباقى السيد محمد علي الاثنين 5 / 6 / 2023

172. عبد الرحمن محمد عبد المطلب غبور الاثنين 5 / 6 / 2023

173. فتحى محمد جاب الله الفخرانى الاثنين 5 / 6 / 2023

174. السيد الدسوقى محمد الفيشاوى الاثنين 5 / 6 / 2023

175. محمد شحاته محمد مصطفى شحاته الاثنين 5 / 6 / 2023

176. محمود محمد عبدربه رمضان الاثنين 5 / 6 / 2023

177. عبد الحميد عبد الحميد أحمد العقيفى الاثنين 5 / 6 / 2023

178. محمود جابر أحمد البسمى الاثنين 5 / 6 / 2023

179. عبد الرحمن عبد الله محمد عبده الاثنين 5 / 6 / 2023

180. محمد محمد العدوى عبده سرحان الاثنين 5 / 6 / 2023

181. همام نشأت حسن غبور الاثنين 5 / 6 / 2023

182. وجيه محمد السيد محمد شريوب الاثنين 5 / 6 / 2023

183. ياسر محمد السعيد فتحى الاثنين 5 / 6 / 2023

184. محمد مصطفى النادى البناوى الاثنين 5 / 6 / 2023

185. أسامة عبد القادر محمد رزق الاثنين 5 / 6 / 2023

186. السيد محمد العيسوي إبراهيم الحلواني الاثنين 5 / 6 / 2023

187. محمد محمد إسماعيل شاهين الاثنين 5 / 6 / 2023

188. جهاد حامد يونس عمر الاثنين 5 / 6 / 2023

189. مكرم السيد المتولي جوهر الاثنين 5 / 6 / 2023

190. فرج رفعت يوسف نوار الاثنين 5 / 6 / 2023

191. طلعت رزق المغازي أبو الفتوح الاثنين 5 / 6 / 2023

192. عبد الله إبراهيم طه أحمد كناني الاثنين 5 / 6 / 2023

193. عبد السميع محمود عبد السميع محمد الاثنين 5 / 6 / 2023

194. عماد عبد القادر المغازي محمد الاثنين 5 / 6 / 2023

195. هشام فوده البدوي فوده الاثنين 5 / 6 / 2023

196. حامد عبد الرحمن محمد التهامي الاثنين 5 / 6 / 2023

197. محمد السيد أحمد محمد العراقي الاثنين 5 / 6 / 2023

198. محمد حجازي علي عبد الجليل الاثنين 5 / 6 / 2023

199. عادل أبوزيد السعيد السعدنى الاثنين 5 / 6 / 2023

200. عماد نعمان حسين مصطفى الاثنين 5 / 6 / 2023

201. عبد المنعم عبد الله إبراهيم أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023

202. أيمن محمد توفيق متولى الاثنين 5 / 6 / 2023

203. مبروك حامد عبد الجواد السيد الاثنين 5 / 6 / 2023

204. إبراهيم سعد علي سالم الاثنين 5 / 6 / 2023

205. أحمد عبد المنعم عبد الله عبد المنعم الاثنين 5 / 6 / 2023

206. محمد محمد حامد أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023

207. أشرف الهوارى محمد محمد الاثنين 5 / 6 / 2023

208. أيمن أحمد السيد أحمد يوسف الاثنين 5 / 6 / 2023

209. السيد علي محمد علي الاثنين 5 / 6 / 2023

210. مصطفى علي محمد علي الاثنين 5 / 6 / 2023

211. غالى محمد على سيد أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023

212. أحمد عبد الغفار أحمد عبد المجيد الاثنين 5 / 6 / 2023

213. إبراهيم محمد محمود المتولي الاثنين 5 / 6 / 2023

214. هارون أحمد هارون محمود الاثنين 5 / 6 / 2023

215. محمد جمعة السيد شحاته الاثنين 5 / 6 / 2023

216. الحسيني الحسيني إبراهيم الفار الاثنين 5 / 6 / 2023

217. السيد أحمد محمد سعيد الاثنين 5 / 6 / 2023

218. ياسر عبد السميع مجاهد السواح الاثنين 5 / 6 / 2023

219. حامد ناصف محمد موسى الاثنين 5 / 6 / 2023

220. علاء عبد القادر مصباح سليمان الاثنين 5 / 6 / 2023

221. محمد عبد الفضيل أحمد إسماعيل الاثنين 5 / 6 / 2023

222. أحمد السيد عوض محمد محمد الاثنين 5 / 6 / 2023

223. طارق إبراهيم محمد السيد الاثنين 5 / 6 / 2023

224. حسن السيد عبد المقصود إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023

225. عبودة عبد الله محمد المغازى الاثنين 5 / 6 / 2023

226. محمد فاروق محمد منصور الاثنين 5 / 6 / 2023

227. صلاح الدين عوض أبو السعد الطنطاوي الاثنين 5 / 6 / 2023

228. محمد علي ولد محمد علي الاثنين 5 / 6 / 2023

229. أشرف أحمد على سعيد الاثنين 5 / 6 / 2023

230. محمد أحمد حسن السيد الاثنين 5 / 6 / 2023

231. فؤاد محمود حلمي عبد الهادي الاثنين 5 / 6 / 2023

232. محمد يوسف محمد يوسف الاثنين 5 / 6 / 2023

233. محمد علي علي الدكروري الاثنين 5 / 6 / 2023

234. نصر أحمد نصر أبو زيد الاثنين 5 / 6 / 2023

235. محمد عبد الودود عبد العزيز حسن الاثنين 5 / 6 / 2023

236. أحمد محمد السباعي عبد العال الاثنين 5 / 6 / 2023

237. خالد عبد الله محمود البيلي الاثنين 5 / 6 / 2023

238. عبد العال محمد عبد العال جاد الحق الاثنين 5 / 6 / 2023

239. محمد صبري عطيه إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023

240. عاطف إبراهيم عبد المقصود سالم الاثنين 5 / 6 / 2023

241. علي عبد النبي السيد علي الاثنين 5 / 6 / 2023

242. محمد أحمد خالد رجب الاثنين 5 / 6 / 2023

243. عبد العزيز محمد عبد العزيز حسانين الاثنين 5 / 6 / 2023

244. عطية محمد محمد شعبان الاثنين 5 / 6 / 2023

245. سالم السيد أحمد عبد الله الاثنين 5 / 6 / 2023

246. وليد أحمد محمد جبر الاثنين 5 / 6 / 2023

247. عبد الله إبراهيم محمد مصطفى الاثنين 5 / 6 / 2023

248. محمد عوض عبد العظيم يوسف الاثنين 5 / 6 / 2023

249. أحمد عبد القادر مصباح سليمان الاثنين 5 / 6 / 2023

250. وائل الحسيني محمد الحسيني الاثنين 5 / 6 / 2023

251. جلال فتحي عبد السلام السيد الاثنين 5 / 6 / 2023

252. عبد البديع خالد عبد الحميد غازى الاثنين 5 / 6 / 2023

253. ياسر زغلول المغازي حسن الاثنين 5 / 6 / 2023

254. ياسر سعد الدين إبراهيم محمد الاثنين 5 / 6 / 2023

255. عماد علي القصبي عبد الهادي الاثنين 5 / 6 / 2023

256. وائل عبد المعبود محمد الششتاوي الاثنين 5 / 6 / 2023

257. محمد طلعت برهام البيلي الاثنين 5 / 6 / 2023

258. محمد أحمد الشربيني عبد اللطيف أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023

259. الألفي سعد الألفي إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023

260. وليد محمد فرحات علي الاثنين 5 / 6 / 2023

261. السيد عوض عبد العظيم يوسف الاثنين 5 / 6 / 2023

262. السيد أحمد محمود عبد العزيز الاثنين 5 / 6 / 2023

263. سامح جلال عبد المطلب علي العربي الاثنين 5 / 6 / 2023

264. وليد جمال عثمان الشاذلي الاثنين 5 / 6 / 2023

265. عيد محمد حسن مجاهد الاثنين 5 / 6 / 2023

266. محمد محمد محمود يوسف الاثنين 5 / 6 / 2023

267. خالد محمود عبد العزيز الحويدي الاثنين 5 / 6 / 2023

268. إيهاب محمد مصطفى محمد عمار الاثنين 5 / 6 / 2023

269. أحمد فاروق محمد منصور الاثنين 5 / 6 / 2023

270. محمد ربيع محمد جمال الاثنين 5 / 6 / 2023

271. إسماعيل عبد الحكيم محمد موسى الاثنين 5 / 6 / 2023

272. محمد الحسيني محمد إسماعيل منصور الاثنين 5 / 6 / 2023

273. صلاح محمد أحمد أغا الاثنين 5 / 6 / 2023

274. مسعد محمود العوضى العوضى الاثنين 5 / 6 / 2023

275. عوض السيد عوض سالم الاثنين 5 / 6 / 2023

276. محمد إبراهيم عبد المقصود سالم الاثنين 5 / 6 / 2023

277. محمد نبيه علي سيد أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023

278. محمود عبد الفتاح محمد عبد المعطي الاثنين 5 / 6 / 2023

279. رضا حلمي عباس نور الدين الاثنين 5 / 6 / 2023

280. إبراهيم رجب رمضان عبد الله الاثنين 5 / 6 / 2023

281. علي محمود حسن عطيه الاثنين 5 / 6 / 2023

282. عبد المجيد حامد عبد المجيد السيد الاثنين 5 / 6 / 2023

283. محمد محمد حسني محمد الشربيني الاثنين 5 / 6 / 2023

284. محمد صبري حافظ مصطفى الاثنين 5 / 6 / 2023

285. عبد الواحد السيد الشافعي عمر الاثنين 5 / 6 / 2023

286. ياسر عاطف عوض عبد العاطي الاثنين 5 / 6 / 2023

287. أحمد عبد الحميد عبد الحي أبو شعيشع الاثنين 5 / 6 / 2023

288. محمود عبد اللطيف المهدي الدسوقي الاثنين 5 / 6 / 2023

289. عمر عبد الحكيم إبراهيم عبد الرحمن الاثنين 5 / 6 / 2023

290. عبد المنعم حمدي محمد عبد العزيز سلامة الاثنين 5 / 6 / 2023

291. أحمد السيد أحمد الشناوي الاثنين 5 / 6 / 2023

292. الشربينى عبد الله محمود الشربينى الاثنين 5 / 6 / 2023

293. محمد عبد العاطي يونس السيد الاثنين 5 / 6 / 2023

294. عبد الله عبد السلام عبد الله إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023

295. سامح وحيد أحمد فؤاد الاثنين 5 / 6 / 2023

296. محمود محمد عبد الحميد محمد الزينى الاثنين 5 / 6 / 2023

297. إبراهيم عبد الحكيم إبراهيم عبد الرحمن الاثنين 5 / 6 / 2023

298. محمود حسن محمد حسن الاثنين 5 / 6 / 2023

299. محمود علي محمد عرفي شهاب الدين الاثنين 5 / 6 / 2023

300. عطية محمد عطية المعصراوي الاثنين 5 / 6 / 2023

301. عبد الله السيد أحمد الشناوي الثلاثاء 6 / 6 / 2023

302. عوض إبراهيم أحمد بسيوني الثلاثاء 6 / 6 / 2023

303. أحمد محمد عطية المعصراوي طه الثلاثاء 6 / 6 / 2023

304. حماده إبراهيم منصور عبد الرحمن الثلاثاء 6 / 6 / 2023

305. أحمد محمد أحمد عبد الكريم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

306. ياسر عبد الحكيم حسن مصطفي الثلاثاء 6 / 6 / 2023

307. محمد عوض محمد نضر الثلاثاء 6 / 6 / 2023

308. محمد السعيد عبد الخالق عبد الخالق الثلاثاء 6 / 6 / 2023

309. يحيى عبد العال يوسف الثلاثاء 6 / 6 / 2023

310. هانى محمد عبد المعطى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

311. فريد يسرى محمدعبد الوهاب الثلاثاء 6 / 6 / 2023

312. عصام محمد رزق فوده الثلاثاء 6 / 6 / 2023

313. وائل غازى إسماعيل الثلاثاء 6 / 6 / 2023

314. عبد الباقي عبد السميع عبد الباقي الثلاثاء 6 / 6 / 2023

315. بكر الدسوقى أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

316. رضا عبد الفتاح موسى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

317. محمد عبد الرازق عرفه الثلاثاء 6 / 6 / 2023

318. أحمد عبد الله مسعد صقر الثلاثاء 6 / 6 / 2023

319. إسماعيل السيد إسماعيل الثلاثاء 6 / 6 / 2023

320. وليد السيد عبد المعطى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

321. محمد عطية عبد الجليل الثلاثاء 6 / 6 / 2023

322. زكريا أحمد الهنداوى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

323. محمود رأفت رمضان الثلاثاء 6 / 6 / 2023

324. يوسف عبد الغنى يوسف كيوان الثلاثاء 6 / 6 / 2023

325. السيد كرم الوردانى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

326. محمد مصطفى عبد الرؤوف الثلاثاء 6 / 6 / 2023

327. خالد عبد الله إبراهيم علام الثلاثاء 6 / 6 / 2023

328. أيمن عبد العليم الشربينى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

329. السيد لطفى الشحات عبد المنعم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

330. أشرف عبد العزيزأحمد الخميسي الثلاثاء 6 / 6 / 2023

331. ياسر عبد الرحمن عبد الرحمن الثلاثاء 6 / 6 / 2023

332. عماد محمود عبد العال الثلاثاء 6 / 6 / 2023

333. محمد السيد عبد الرحيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

334. علي محمد عبد الجواد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

335. فضل محمد محمد رزق الثلاثاء 6 / 6 / 2023

336. مسعد محمد السيد حموده الثلاثاء 6 / 6 / 2023

337. أحمد عبد الفتاح عبد العزيز طلبه الثلاثاء 6 / 6 / 2023

338. رفعت المتولي المتولي الثلاثاء 6 / 6 / 2023

339. حماده محمد عبد الفتاح الحسينى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

340. عبد العظيم صديق عبد العظيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

341. هانى البسيونى معوض محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

342. عبد السلام عبد الفتاح عبد الحافظ الثلاثاء 6 / 6 / 2023

343. عوض هلال السعيدعوض الثلاثاء 6 / 6 / 2023

344. يوسف أبو الفتوح محمد يوسف الثلاثاء 6 / 6 / 2023

345. عبد العظيم محمود إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

346. طاهر صلاح الدين الشحات الثلاثاء 6 / 6 / 2023

347. محمد ربيع جمعة محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

348. علي سعد علي عبد القادر الثلاثاء 6 / 6 / 2023

349. حسن ربيع المرسي عبيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

350. محمد إبراهيم الحسيني فياض الثلاثاء 6 / 6 / 2023

351. عبد الغنى عيد عبد الغنى سكره الثلاثاء 6 / 6 / 2023

352. عبد الله حمدان مسعد صقر الثلاثاء 6 / 6 / 2023

353. السعيد محمود مصباح الثلاثاء 6 / 6 / 2023

354. عمرو حلمى عبد الستار الثلاثاء 6 / 6 / 2023

355. محمد خطاب أبو المجد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

356. هادى محمد حسن إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

357. طاهر الخضر عبد الحميد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

358. ماهر محمد عبد الحميد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

359. أحمد عبد الجواد عبد السميع الثلاثاء 6 / 6 / 2023

360. أحمد شعبان أبو الفتوح الثلاثاء 6 / 6 / 2023

361. أحمد عبد الله مرزوق الثلاثاء 6 / 6 / 2023

362. أحمد محمود ذكى عبادة الثلاثاء 6 / 6 / 2023

363. هانى عبد الرحمن عبد العزيز الثلاثاء 6 / 6 / 2023

364. شريف محمد علي شرف الثلاثاء 6 / 6 / 2023

365. عصام ربيع عبد الباقى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

366. محمد رضا جبر نضر الثلاثاء 6 / 6 / 2023

367. رضا إبراهيم الحسيني الثلاثاء 6 / 6 / 2023

368. محمد الحسيني قنديل الثلاثاء 6 / 6 / 2023

369. محمود عبد الحميد عبد الوهاب الثلاثاء 6 / 6 / 2023

370. محمود عاطف السيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

371. إيهاب محمد محمود رئيسه الثلاثاء 6 / 6 / 2023

372. يوسف زين الدين السيد السيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

373. محب عبد الحي الباز الثلاثاء 6 / 6 / 2023

374. وليد السيد عطية الثلاثاء 6 / 6 / 2023

375. محمد عادل محمد علي الثلاثاء 6 / 6 / 2023

376. أحمد وحيد محمود المرسي الثلاثاء 6 / 6 / 2023

377. طاهر محمد محمود إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

378. حسام الدين المغربي رجب الثلاثاء 6 / 6 / 2023

379. أحمد معوض عبد الله الثلاثاء 6 / 6 / 2023

380. نايف صديق مجاهد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

381. مراد حسن عبد الحافظ الثلاثاء 6 / 6 / 2023

382. محمد عبد الفتاح الشحات قابل الثلاثاء 6 / 6 / 2023

383. محمد سيد أحمد هلال الثلاثاء 6 / 6 / 2023

384. سعد شعبان المكاوى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

385. العدل محمد العدل إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

386. أشرف مراون إبراهيم بهلول الثلاثاء 6 / 6 / 2023

387. خالد على زكى العدل الثلاثاء 6 / 6 / 2023

388. ثروت السعيد مأمون عيد يوسف الثلاثاء 6 / 6 / 2023

389. بهاء عبد البديع المغازى غريب الثلاثاء 6 / 6 / 2023

390. محمد محمد السيد رمضان الثلاثاء 6 / 6 / 2023

391. محمد عبد اللطيف محمد الجمل الثلاثاء 6 / 6 / 2023

392. سيد سيد أحمد محمود سيد أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

393. إبراهيم موسى عبد الرحمن حسن الثلاثاء 6 / 6 / 2023

394. السيد عبد اللطيف حسن الثلاثاء 6 / 6 / 2023

395. محمد عبد الحميد محمد أبو العنين الثلاثاء 6 / 6 / 2023

396. محمد عبد الغفارحامد عرفة الثلاثاء 6 / 6 / 2023

397. أحمد وديع الدسوقى الدسوقى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

398. محمد المحمدى عبد العزيز الثلاثاء 6 / 6 / 2023

399. ثروت صالح قنديل سيد أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

400. أحمد محمد لطفى أحمد السواح الثلاثاء 6 / 6 / 2023

401. رضا عبد الحميد محمد حسن الثلاثاء 6 / 6 / 2023

402. طاهر محمد السيد يوسف الثلاثاء 6 / 6 / 2023

403. طارق محمد حامد عجور الثلاثاء 6 / 6 / 2023

404. محمد عبد المحسن محمد البيومى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

405. أيمن مختار منصور محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

406. طارق خيرى السيد خليل السواح الثلاثاء 6 / 6 / 2023

407. محمد لطفى عبد الرازق السيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

408. أسامة سامى السيد الحنفى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

409. محمد الشحات السعيد محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

410. أيمن عبد المولي الحفني الحفناوي الثلاثاء 6 / 6 / 2023

411. عوض صبحى عوض محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

412. رضا على إبراهيم المتولى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

413. تامر فرج مصباح سيد أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

414. إسماعيل حلمى حسانين حسانين الثلاثاء 6 / 6 / 2023

415. محمد أحمد على سليمان الثلاثاء 6 / 6 / 2023

416. وائل السيدعلى عبده قايد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

417. أحمد محمد السيد السعيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

418. محمد عبد العزيز محمد إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

419. مصطفى محمود عبد لله عرمان الثلاثاء 6 / 6 / 2023

420. شعبان الزهيرى عبد الستار الزهيرى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

421. محمد إبراهيم محمد إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

422. أحمد عبد العزيز على دواد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

423. محمود عيد محمد عبد الله الثلاثاء 6 / 6 / 2023

424. محمد نحمده حسين إبراهيم الجمال الثلاثاء 6 / 6 / 2023

425. محمود محمد عبد الحميد رمضان الثلاثاء 6 / 6 / 2023

426. وليد عادل حسن عبد الجواد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

427. أيمن مادح محمد عزت أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

428. محمد حسنى مسعد سليم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

429. أحمد هلال عبد الحى محمد داود الثلاثاء 6 / 6 / 2023

430. يسرى عوض إبراهيم يوسف الثلاثاء 6 / 6 / 2023

431. محمد السعيد ممدوح مصطفى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

432. محمد شعبان محفوظ محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

433. مصطفى خليل إبراهيم عثمان الثلاثاء 6 / 6 / 2023

434. حسن محمد حسن عطوة الغندور الثلاثاء 6 / 6 / 2023

435. فخرى عبد الباقى على الطنطاوى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

436. أحمد محمد عرفات عبد الوهاب الثلاثاء 6 / 6 / 2023

437. إسماعيل فارس محمد عقيل الثلاثاء 6 / 6 / 2023

438. مصطفى محمد جمعة مصطفى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

439. سامى إبراهيم محمد أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

440. محمود ذكريا محمد عوض الثلاثاء 6 / 6 / 2023

441. علاء على محمد السيد أبو المعاطى الثلاثاء 6 / 6 / 2023

442. عصام علي محمد السيد أبو المعاطي الثلاثاء 6 / 6 / 2023

443. أيمن عادل عيد إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

444. عماد عبد المعبود السيد سيد أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

445. عاطف محمد عوض السيد الحلو الثلاثاء 6 / 6 / 2023

446. إبراهيم أبو الخير إبراهيم حمزه الثلاثاء 6 / 6 / 2023

447. أحمد عثمان عبد العاطي حسن الثلاثاء 6 / 6 / 2023

448. محمد السعيد السعيد عبد الله الثلاثاء 6 / 6 / 2023

449. سعد زغلول صالح إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023

450. عادل محمد محمد السيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023

451. الغرباوى إسماعيل الغرباوى أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

452. محمود محمد محمود صالح الأربعاء 7 / 6 / 2023

453. محمد مصطفى طلبه على الأربعاء 7 / 6 / 2023

454. محمود محمد وهبه عيد الأربعاء 7 / 6 / 2023

455. محمد سامى إبراهيم زعبل الأربعاء 7 / 6 / 2023

456. عبد الوهاب عادل عبد الوهاب الأربعاء 7 / 6 / 2023

457. إبراهيم ثروت إبراهيم الأربعاء 7 / 6 / 2023

458. محمد صالح عبد الرازق حسين الأربعاء 7 / 6 / 2023

459. السيد عوض السيد محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023

460. باسم السيد أمين كشك الأربعاء 7 / 6 / 2023

461. حسن على محمد السيد أبو المعاطى الأربعاء 7 / 6 / 2023

462. عبد الله الشحات عبده حامد الأربعاء 7 / 6 / 2023

463. أحمد إبراهيم حسن عامر الأربعاء 7 / 6 / 2023

464. أحمد فوزى عبد الحميد أبو المعاطى الأربعاء 7 / 6 / 2023

465. محمد وحيد عبد الباقي راشد الأربعاء 7 / 6 / 2023

466. يحى أحمد حسن عطوة الأربعاء 7 / 6 / 2023

467. أحمد شعبان العدل أحمد زرد الأربعاء 7 / 6 / 2023

468. محمد خليل محمد مروان الأربعاء 7 / 6 / 2023

469. حسام إبراهيم حسن إبراهيم عامر الأربعاء 7 / 6 / 2023

470. محمد سمير السيد معوض شلاطة الأربعاء 7 / 6 / 2023

471. محمود زيدان منصور الإمام المناوي الأربعاء 7 / 6 / 2023

472. جمال محمد جبر عيد الأربعاء 7 / 6 / 2023

473. محمد محي إبراهيم البادي الأربعاء 7 / 6 / 2023

474. عبد الحميد محمد إبراهيم خاطر الأربعاء 7 / 6 / 2023

475. محمد محمد صالح عوض الأربعاء 7 / 6 / 2023

476. إبراهيم جاد حافظ إبراهيم الأربعاء 7 / 6 / 2023

477. محمود بهرام محمد بهرام الأربعاء 7 / 6 / 2023

478. عبد الرحمن مروان محمد عامر الأربعاء 7 / 6 / 2023

479. علي عبد السلام علي عبد السلام الأربعاء 7 / 6 / 2023

480. طارق عبد الحميد عبد العليم عبد العزيز الأربعاء 7 / 6 / 2023

481. محمود محمد زكي عبد الحافظ الأربعاء 7 / 6 / 2023

482. أشرف عبد الفتاح عبد النعيم شعبان الأربعاء 7 / 6 / 2023

483. صابر عبد العزيز النبوي حسن الأربعاء 7 / 6 / 2023

484. حاتم عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار الأربعاء 7 / 6 / 2023

485. عبد الجليل ناجي طه محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

486. السيد علي الشحات بستان الأربعاء 7 / 6 / 2023

487. محمد مصطفي أنور مصطفى الأربعاء 7 / 6 / 2023

488. سراج الدين محمد شمس الدين محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

489. وائل فوزي عطيه حجر الأربعاء 7 / 6 / 2023

490. إبراهيم صلاح محمد البيومي الأربعاء 7 / 6 / 2023

491. محمد علي محمد حبيب الأربعاء 7 / 6 / 2023

492. حامد عبد الله حامد مصطفي الأربعاء 7 / 6 / 2023

493. حسن السيد أحمد حسين الأربعاء 7 / 6 / 2023

494. أشرف محمد إسماعيل محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

495. محمد إبراهيم محمد علي الأربعاء 7 / 6 / 2023

496. خالد مصطفي السيد السيد الأربعاء 7 / 6 / 2023

497. إبراهيم محمد إبراهيم رمضان دغمش الأربعاء 7 / 6 / 2023

498. إبراهيم محمد محمد الناقر الأربعاء 7 / 6 / 2023

499. ماهر محمد محمد علي الأربعاء 7 / 6 / 2023

500. عادل أحمد السيد أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

501. وائل كمال الدين أحمد وافي الأربعاء 7 / 6 / 2023

502. أيمن السيد عبد المطلب أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

503. أشرف كامل السيد سليم الأربعاء 7 / 6 / 2023

504. أحمد المهدي محمد عبد المجيد الأربعاء 7 / 6 / 2023

505. حامد جمال حامد محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023

506. فاضل عبد السميع فاضل محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023

507. أحمد رجب رضوان الطنطاوي الأربعاء 7 / 6 / 2023

508. عاطف السيد أحمد عمارة الأربعاء 7 / 6 / 2023

509. عبد الحليم المتولي أحمد ليله الأربعاء 7 / 6 / 2023

510. خالد علي محمد إسماعيل الأربعاء 7 / 6 / 2023

511. إبراهيم عبد المحسن إبراهيم الأربعاء 7 / 6 / 2023

512. حسن توكل حامد محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

513. أحمد مصطفى مصطفى محمدعبد ربه الأربعاء 7 / 6 / 2023

514. هلال أبو المعاطي محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023

515. محمد عوض بدر إبراهيم الأربعاء 7 / 6 / 2023

516. عبد الباقي بهرام عبد الباقي عبد الحافظ الأربعاء 7 / 6 / 2023

517. أحمد محمد المتولي علي الأربعاء 7 / 6 / 2023

518. وائل فتحي علي إسماعيل الأربعاء 7 / 6 / 2023

519. أحمد السيد أحمد حسين الأربعاء 7 / 6 / 2023

520. محمود عوض علي الحناوي الأربعاء 7 / 6 / 2023

521. أحمد عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الغني الأربعاء 7 / 6 / 2023

522. شهدى علوان السيد على الأربعاء 7 / 6 / 2023

523. جمال النبوي عبد العزيز عبد ربه الأربعاء 7 / 6 / 2023

524. عبد الله عبد الله عبد الغني زايد الأربعاء 7 / 6 / 2023

525. الشربيني رمضان الشربيني محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

526. حمدي السيد شعبان السيد الأربعاء 7 / 6 / 2023

527. وائل لطفي عبد اللطيف دويدار الأربعاء 7 / 6 / 2023

528. حامد محمود صالح عوض الأربعاء 7 / 6 / 2023

529. المتولي علي الشحات بستان الأربعاء 7 / 6 / 2023

530. رضا علي السيد متولي الأربعاء 7 / 6 / 2023

531. أحمد إسماعيل السيد أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

532. أشرف عبد الفتاح رزق محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

533. محمد مصطفي مصطفي الجمل الأربعاء 7 / 6 / 2023

534. حامد محمد محمد عبد العال الأربعاء 7 / 6 / 2023

535. مسعد إبراهيم المتولي عوض الأربعاء 7 / 6 / 2023

536. السيد السيد مصطفى السيد الأربعاء 7 / 6 / 2023

537. محمد عبد الله محمد عبد الخالق الأربعاء 7 / 6 / 2023

538. محمد رفعت عبد الوهاب محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

539. أسامة محمد محمد علي سالم الأربعاء 7 / 6 / 2023

540. أسعد عبد الحميد حسن عبد الحميد الأربعاء 7 / 6 / 2023

541. محمد إبراهيم عبد اللطيف سلطان الأربعاء 7 / 6 / 2023

542. صالح صلاح صالح الصاوي الأربعاء 7 / 6 / 2023

543. محمد طلعت المتولي حسن الأربعاء 7 / 6 / 2023

544. أحمد عبد البديع المغازي الأربعاء 7 / 6 / 2023

545. رزق فرج محمود امين الأربعاء 7 / 6 / 2023

546. السيد شوقي السيد عبد المعطي الأربعاء 7 / 6 / 2023

547. محمود محمد محمد عبد العال الأربعاء 7 / 6 / 2023

548. أحمد العجمي أحمد محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

549. محمد البيومي محمد البيومي الأربعاء 7 / 6 / 2023

550. محمد عبد الله حامد عوض الأربعاء 7 / 6 / 2023

551. محمد علي عبد الحميد المتولي الأربعاء 7 / 6 / 2023

552. أحمد محب السيد محمد الطنطاوي الأربعاء 7 / 6 / 2023

553. حماده محمد أحمد محمد جبل الأربعاء 7 / 6 / 2023

554. محمد على أبو صالح محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023

555. أحمد فخري محمد عبد الدايم الأربعاء 7 / 6 / 2023

556. مدحت محمود عبد اللطيف محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023

557. رزق محمد محمد عبد العال الأربعاء 7 / 6 / 2023

558. محمد السيد حارس المندوه الأربعاء 7 / 6 / 2023

559. حازم عبد الجواد عبد الفتاح بركات الأربعاء 7 / 6 / 2023

560. عبد الله عبد الكريم علي محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

561. محمد إبراهيم إبراهيم إسماعيل الأربعاء 7 / 6 / 2023

562. عمران إبراهيم محمد قايد الأربعاء 7 / 6 / 2023

563. محمود محمد محمود محمد أبو النجا الأربعاء 7 / 6 / 2023

564. محمد عبد الناصر أحمد داود الأربعاء 7 / 6 / 2023

565. أحمد السيد محمود سليمان الأربعاء 7 / 6 / 2023

566. مصطفى إبراهيم عبد السلام إبراهيم الأربعاء 7 / 6 / 2023

567. محمد عبد الحكيم محمد محجوب الأربعاء 7 / 6 / 2023

568. عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

569. محمد محمود عبد الغني البطراوي الأربعاء 7 / 6 / 2023

570. السيد عبد الحسيب السعيد محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

571. أحمد محمد جبر محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

572. عبد الله شعبان محمد الباز الأربعاء 7 / 6 / 2023

573. حسن إبراهيم إبراهيم المغربى الأربعاء 7 / 6 / 2023

574. أحمد أحمد شحاته الطويل الأربعاء 7 / 6 / 2023

575. محمد عبد الرازق الورداني الأربعاء 7 / 6 / 2023

576. مصطفى عزت محمد عبد المنعم الأربعاء 7 / 6 / 2023

577. عبد المنعم رزق محمد حسن الأربعاء 7 / 6 / 2023

578. محمود هلال محمد محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023

579. محمد إسكندر عبد النبى موسى الأربعاء 7 / 6 / 2023

580. سالم عبد الرازق المتولى أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

581. مصطفي سعد رمضان محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

582. علي عبد السلام عبد السلام بشار الأربعاء 7 / 6 / 2023

583. أيمن حسن عطيه محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

584. حسين فوده حسين صيام الأربعاء 7 / 6 / 2023

585. عبد اللطيف الحسانين حسين الصعيدى الأربعاء 7 / 6 / 2023

586. إبراهيم محمد أبوالمحاسن البهوي الأربعاء 7 / 6 / 2023

587. أحمد محمد حسن فارس الأربعاء 7 / 6 / 2023

588. أحمد عبد الله محمود علي الأربعاء 7 / 6 / 2023

589. أبوبكر رمضان رمضان الخضرجي الأربعاء 7 / 6 / 2023

590. محمد عبد المعطي إسماعيل محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

591. حاتم عبده نصر الدين المرسي الأربعاء 7 / 6 / 2023

592. المتولي المتولي عبد الباقي خيال الأربعاء 7 / 6 / 2023

593. سمير السيد زكي علي الأربعاء 7 / 6 / 2023

594. إبراهيم عبد المولي إبراهيم اصلان الأربعاء 7 / 6 / 2023

595. محمد محمد محمد عبده العشري الأربعاء 7 / 6 / 2023

596. السيد مروان محمد عامر الأربعاء 7 / 6 / 2023

597. راضي محمد المتولي أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023

598. حافظ عبد الرحيم صالح عطية الأربعاء 7 / 6 / 2023

599. فريد محمد شوقي رمضان الأربعاء 7 / 6 / 2023

600. عماد أبوبكر بكر عويد ات الأربعاء 7 / 6 / 2023

601. محمد عبد الله محمد عبد الله شرارة الخميس 8 / 6 / 2023

602. سامح صادق عبد الله رضوان الخميس 8 / 6 / 2023

603. ياسر مصطفى محمد البرعي الخميس 8 / 6 / 2023

604. محمد محمد غنيم أحمد الدسوقي الخميس 8 / 6 / 2023

605. حسام البيومي عبد-الباسط محمود الخميس 8 / 6 / 2023

606. أنور إبراهيم حسن عيسى الخميس 8 / 6 / 2023

607. عادل محمد محمد السيد العربي الخميس 8 / 6 / 2023

608. محمد جابر عبد الفتاح محمد الخميس 8 / 6 / 2023

609. إبراهيم إبراهيم عارف إبراهيم الخميس 8 / 6 / 2023

610. مصطفي عبد الحميد سعد كشك الخميس 8 / 6 / 2023

611. موسي السيد إبراهيم البيه الخميس 8 / 6 / 2023

612. عبد الرازق عبد الرازق عبد الرازق الشويحي الخميس 8 / 6 / 2023

613. إبراهيم جمعه مصطفى أحمد الخميس 8 / 6 / 2023

614. محمد محمد علي جاد الخميس 8 / 6 / 2023

615. عبده محمد عبده أبومسلم الخميس 8 / 6 / 2023

616. محمد رزق محمد ليله الخميس 8 / 6 / 2023

617. رضا أحمد عوض عبد الحميد الخميس 8 / 6 / 2023

618. خالد علي عبد الغني محمد سليم الخميس 8 / 6 / 2023

619. محمد جمعة السيد السعيد الخميس 8 / 6 / 2023

620. وليد محمد محمد سالم الخميس 8 / 6 / 2023

621. طاهر محمد عبد المنعم محمد شراره الخميس 8 / 6 / 2023

622. حسن مصطفى محمد مصطفى الخميس 8 / 6 / 2023

623. اشرف محمود عبد السلام إبراهيم الخميس 8 / 6 / 2023

624. وليد المهدي محمد أحمد الخميس 8 / 6 / 2023

625. وائل بيبرس عرابي طه الخميس 8 / 6 / 2023

626. محمد إبراهيم المصري خيرالله الخميس 8 / 6 / 2023

627. أشرف سعد أحمد السيد الخميس 8 / 6 / 2023

628. عاطف فوده حسين صيام الخميس 8 / 6 / 2023

629. محمد محمد أحمد الأبيدي الخميس 8 / 6 / 2023

630. محمد رفعت علي عبد المنعم الخميس 8 / 6 / 2023

631. أحمد فوقي إبراهيم البسيوني الخميس 8 / 6 / 2023

632. رمضان عبد الواحد أحمد الصياد الخميس 8 / 6 / 2023

633. محمد السعيد محمد عبد العاطي الخميس 8 / 6 / 2023

634. مختار عثمان عمر علي الخميس 8 / 6 / 2023

635. أشرف محمد محمد أحمد الخميس 8 / 6 / 2023

636. السيد محمد زكي المرسي خليل الخميس 8 / 6 / 2023

637. محمد محمد الشحات زين خليل الخميس 8 / 6 / 2023

638. أسامة محمد أبوالمحاسن البهوي الخميس 8 / 6 / 2023

639. فتحي محمود محمود أبوالاسعاد الخميس 8 / 6 / 2023

640. محمد شعبان إبراهيم شعبان الخميس 8 / 6 / 2023

641. أحمد أحمد إبراهيم القرماني الخميس 8 / 6 / 2023

642. محمد محمد عبد اللطيف دقليجه الخميس 8 / 6 / 2023

643. محمد حسن منير رضوان الخميس 8 / 6 / 2023

644. رضا محمد رمضان أبو سيد أحمد الخميس 8 / 6 / 2023

645. عصام محمود وفيق أحمد الخميس 8 / 6 / 2023

646. محمد إبراهيم إبراهيم عرفات الخميس 8 / 6 / 2023

647. طارق عبد المجيب أحمد محمد الخميس 8 / 6 / 2023

648. محمود أنور إبراهيم مصطفي الخميس 8 / 6 / 2023

649. حمدي فتحي محمد الناغي الخميس 8 / 6 / 2023

650. العربي إبراهيم عبده الإمام الخميس 8 / 6 / 2023

651. مدحت محمد محمود الشناوي الخميس 8 / 6 / 2023

652. يسري محمود فرج عبد الدايم الخميس 8 / 6 / 2023

653. طارق محمد توفيق حجر الخميس 8 / 6 / 2023

654. أحمد جمعة السيد السعيد الخميس 8 / 6 / 2023

655. أحمد السعيد المغربي الجمل الخميس 8 / 6 / 2023

656. محمد مصطفي إبراهيم فرج الخميس 8 / 6 / 2023

657. أحمد سمير أحمد السيد الخميس 8 / 6 / 2023

658. أحمد فتحي محمد الدسوقي الخميس 8 / 6 / 2023

659. أسامة مصطفي عبد المولي النحاس الخميس 8 / 6 / 2023

660. أشرف جميل عطيه العيسوي الخميس 8 / 6 / 2023

661. حسن حازم عبد اللطيف سليمان الخميس 8 / 6 / 2023

662. أسامة زاهر السيد زاهر الخميس 8 / 6 / 2023

663. ياسر عرفات علي عبد الجليل الخميس 8 / 6 / 2023

664. إبراهيم عبد الله إبراهيم السمطي الخميس 8 / 6 / 2023

665. عبد الله منصور محمد منصور الخميس 8 / 6 / 2023

666. محمد أحمد محمد الشويحي الخميس 8 / 6 / 2023

667. محمود محمد عبده عشري الخميس 8 / 6 / 2023

668. محمد محمد عبد الباقي خيال الخميس 8 / 6 / 2023

669. محمود محمد عبد الواحد عشري الخميس 8 / 6 / 2023

670. سامح محمد يوسف المهدي الخميس 8 / 6 / 2023

671. هاني محمد قوت الدسوقي بشار الخميس 8 / 6 / 2023

672. سامح أحمد إبراهيم الجزار الخميس 8 / 6 / 2023

673. هيثم عبد الغفار علي عجور الخميس 8 / 6 / 2023

674. سالم جمال عبد الناصر محمد الخميس 8 / 6 / 2023

675. أحمد فاروق عبد العزيز غنيم الخميس 8 / 6 / 2023

676. أحمد عبد الله أحمد عبد الله عوض الخميس 8 / 6 / 2023

677. محمد إبراهيم حسن سعد الخميس 8 / 6 / 2023

678. محمد علي محمد النمر الخميس 8 / 6 / 2023

679. محمد سلامة إبراهيم محمود الخميس 8 / 6 / 2023

680. أحمد عبد القادر موسي بشار الخميس 8 / 6 / 2023

681. حماده محمود عبد الغني ضياء الخميس 8 / 6 / 2023

682. محمد المتولي عبد الحميد سالم الخميس 8 / 6 / 2023

683. محمد إبراهيم إبراهيم أبوالمجد الخميس 8 / 6 / 2023

684. علي علي سعيد سعيد أبونيل الخميس 8 / 6 / 2023

685. عثمان عوض عبد المجيد الرملاوي الخميس 8 / 6 / 2023

686. مدحت رمضان سند الشناوي الخميس 8 / 6 / 2023

687. محمد محمد عبد الله راغب ليله الخميس 8 / 6 / 2023

688. زكريا عبد الله محمد رزق الخميس 8 / 6 / 2023

689. محمد صبري بكر الجعيد ي الخميس 8 / 6 / 2023

690. شلبي عبد المعبود أمين بشار الخميس 8 / 6 / 2023

691. محمد أحمد عبد المجيد شراره الخميس 8 / 6 / 2023

692. عاصم عبد الصبور محمد وهدان الخميس 8 / 6 / 2023

693. محمود محمد أحمد الخليجى الخميس 8 / 6 / 2023

694. محمود محمد محمد أبوزيد الخميس 8 / 6 / 2023

695. محمد موسى عبد الله البلتاجى الخميس 8 / 6 / 2023

696. هاني محمد عبد الواحد عشري الخميس 8 / 6 / 2023

697. محمد أحمد أبوالمعاطي خيال الخميس 8 / 6 / 2023

698. فاروق عزت حسين الزفتاوي الخميس 8 / 6 / 2023

699. محمود محمد مجاهد مجاهد الخميس 8 / 6 / 2023

700. حازم محمد عبد اللطيف دقليجه الخميس 8 / 6 / 2023

701. عمرو الإمام عبد الخالق الإمام الخميس 8 / 6 / 2023

702. محمد حسين حسين أحمد عبد العاطي الخميس 8 / 6 / 2023

703. محمود جلال الدين محمد محمد الشيني الخميس 8 / 6 / 2023

704. محمد العدوي محمد العدوي الخميس 8 / 6 / 2023

705. إسلام عبد العظيم عبد الغني زايد الخميس 8 / 6 / 2023

706. محمد أحمد حسن الساعي الخميس 8 / 6 / 2023

707. إبراهيم إبراهيم حسن سعد الخميس 8 / 6 / 2023

708. تامر المتولي عبد الواحد العشري الخميس 8 / 6 / 2023

709. محمد عبد الحكيم الشنهاب عيطه الخميس 8 / 6 / 2023

710. حسين محمد حسين عبد الله الخميس 8 / 6 / 2023

711. أحمد أحمد عبد المجيد شراره الخميس 8 / 6 / 2023

712. باسم علي أمين بشار الخميس 8 / 6 / 2023

713. محمود جلال عبد الحميد محمد الخميس 8 / 6 / 2023

714. عبد الرحمن خالد علي عوف الخميس 8 / 6 / 2023

715. السيد السيد السيد أحمد عابدين الخميس 8 / 6 / 2023

716. أحمد السيد عبد الواحد السيسي الخميس 8 / 6 / 2023

717. يحي عبد الرحيم الإمام عيسي كشك الخميس 8 / 6 / 2023

718. محمد مصطفي عبد الخالق زياده الخميس 8 / 6 / 2023

719. محمد هلال عبد الهادي أبوالمعاطي الخميس 8 / 6 / 2023

720. إيهاب الغريب البيومي محمد الخميس 8 / 6 / 2023

721. محمد أحمد حسن عبد ربه الخميس 8 / 6 / 2023

722. مصطفي السعيد السيد عبد الله الحارون الخميس 8 / 6 / 2023

723. وليد محمد زيدان محمد سليم الخميس 8 / 6 / 2023

724. محمد علي أمين بشار الخميس 8 / 6 / 2023

725. عادل عادل حسن عبد الجواد الخميس 8 / 6 / 2023

726. مصطفي عبد الرازق السيد عبد الرازق الخميس 8 / 6 / 2023

727. محمد أحمد محمد أحمد حميد ه الخميس 8 / 6 / 2023

728. محمود صالح صديق محمد الخميس 8 / 6 / 2023

729. أحمد الباز عبده الباز الخميس 8 / 6 / 2023

730. إبراهيم أحمد محمد علي الخميس 8 / 6 / 2023

731. عمرو الإمام على الزكي الشكعة الخميس 8 / 6 / 2023

732. السيد أحمد سلامة عمر الخميس 8 / 6 / 2023

733. أحمد محمد عبد العزيز الجمل الخميس 8 / 6 / 2023

734. محمد وجيه أبوزيد السيد منصور الخميس 8 / 6 / 2023

735. محمد سعد عبد المحسن علي عبد الرحمن الخميس 8 / 6 / 2023

736. إسلام نفاد محمد إبراهيم جباره الخميس 8 / 6 / 2023

737. محمود لطفى لطفى الرفاعى الخميس 8 / 6 / 2023

738. الحسن عادل عمر قزمازي الخميس 8 / 6 / 2023

739. الحسين عادل عمر قزمازي الخميس 8 / 6 / 2023

740. أحمد محسن علي إبراهيم سالم الخميس 8 / 6 / 2023

741. محمود السعيد أحمد أبو شادي الخميس 8 / 6 / 2023

742. محمد يحي عبد المحسن البنا الخميس 8 / 6 / 2023

743. الشحات إبراهيم أحمد براهام الخميس 8 / 6 / 2023

744. عبد الله بدير عبد الكريم حسن الخميس 8 / 6 / 2023

745. صبري عبد الحميد عبد العزيز الخميس 8 / 6 / 2023

746. صبحي المرسي حمادالمرسي الخميس 8 / 6 / 2023

747. أحمد محمد السيد محمد الخميس 8 / 6 / 2023

748. ياسين علي إبراهيم الخميس 8 / 6 / 2023

749. محمد الحسيني محمد الحسيني الخميس 8 / 6 / 2023

750. خالد صبحي عبد الغني سالم الخميس 8 / 6 / 2023

751. محمد عبد الهادي إبراهيم القصبي الأحد 11 / 6 / 2023

752. علي عبد الرحيم إبراهيم مصطفي الأحد 11 / 6 / 2023

753. عبد الله السيد محمد محمد بدوي الأحد 11 / 6 / 2023

754. السيد محمود السيد سيد أحمد الأحد 11 / 6 / 2023

755. هشام محمد محمود خليفه الأحد 11 / 6 / 2023

756. بومدين فيروز عبد اللطيف الأحد 11 / 6 / 2023

757. السيد عبد القادر أحمد مصطفي الأحد 11 / 6 / 2023

758. عبد العزيز عبد المجيد أبو الفتوح الأحد 11 / 6 / 2023

759. إبراهيم السعيد محمد بارود الأحد 11 / 6 / 2023

760. خالد عبد اللطيف محمد محمد الأحد 11 / 6 / 2023

761. طارق السيد الدسوقي عبد العزيز الأحد 11 / 6 / 2023

762. السيد عبد الجيد سليمان السيد الأحد 11 / 6 / 2023

763. محمد علي أحمد سليمان الأحد 11 / 6 / 2023

764. محمد عبد السميع عبد العزيز محمد الأحد 11 / 6 / 2023

765. السيدإبراهيم السيد أبو الغيط الأحد 11 / 6 / 2023

766. محمد عبد الهادي السيد صالح الأحد 11 / 6 / 2023

767. محمد محمود حسن السيد الألفي الأحد 11 / 6 / 2023

768. ماهر السعيد أحمد أبو شادي الأحد 11 / 6 / 2023

769. مصطفي عبد الرحيم محمد العره الأحد 11 / 6 / 2023

770. محمد عبد الحافظ عبد العزيز محمد الأحد 11 / 6 / 2023

771. عبد الرزاق مندور حامد مندور الأحد 11 / 6 / 2023

772. عماد الشربيني أحمد زهقنا الأحد 11 / 6 / 2023

773. المحمدي الحديدي المحمدي الأحد 11 / 6 / 2023

774. إبراهيم محمد إبراهيم محمد قاعود الأحد 11 / 6 / 2023

775. السيد صبري محمد السيد الأحد 11 / 6 / 2023

776. شاكر عبد الحي أحمد عيد الأحد 11 / 6 / 2023

777. مسعد ناجي عبد الكريم المغازي الأحد 11 / 6 / 2023

778. سليمان أحمد المحمدي الأحد 11 / 6 / 2023

779. عوض السيد أنيس الدسوقي الأحد 11 / 6 / 2023

780. مصطفي بدير عبد الباري إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023

781. وحيد عبد الحميد حموده إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023

782. جمال الدين الصباحي الحسيني الأحد 11 / 6 / 2023

783. أحمد رجب محمد عبده الأحد 11 / 6 / 2023

784. أيمن عبد الهادي إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023

785. السيد محمد عبده العجمي الأحد 11 / 6 / 2023

786. فايز حامد الشربيني حامد الأحد 11 / 6 / 2023

787. أحمد عباس عبد الله عماره الأحد 11 / 6 / 2023

788. أحمد إبراهيم أبو الفتوح الأحد 11 / 6 / 2023

789. شكري عبد العظيم محمد الدسوقي الأحد 11 / 6 / 2023

790. وليد المغازي علي سليمان الأحد 11 / 6 / 2023

791. عباس عبد السميع عبد القادر محمد الأحد 11 / 6 / 2023

792. محمد أحمد محمود جازيه الأحد 11 / 6 / 2023

793. أحمد إبراهيم أحمد محمد الأحد 11 / 6 / 2023

794. محمد عبد الغني محمد عبد الغني الأحد 11 / 6 / 2023

795. أحمد عبد الجليل البدراوي سعد الأحد 11 / 6 / 2023

796. خالد محمود عبد العزيز السيد الأحد 11 / 6 / 2023

797. نجاح عبد الله عبد العزيز إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023

798. محمد فتحي محمد سليم يوسف الأحد 11 / 6 / 2023

799. باسم سامي عبد العاطي الأحد 11 / 6 / 2023

800. عوض حامد محمد محمد الأحد 11 / 6 / 2023

801. شريف أحمد محمد حامد الأحد 11 / 6 / 2023

802. رضاعزت السيد إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023

803. أشرف الباهي إبراهيم أحمد الأحد 11 / 6 / 2023

804. صابر عبد الجواد محمد الشربيني الأحد 11 / 6 / 2023

805. محمد عبد العزيز عبد الحليم علي الأحد 11 / 6 / 2023

806. عادل عبد النعيم محمد الدمهوجي الأحد 11 / 6 / 2023

807. محمد حسن عبد الغني بدوي الأحد 11 / 6 / 2023

808. إبراهيم حلمي السعيد الأحد 11 / 6 / 2023

809. محمد طلبه إبراهيم الدسوقي الأحد 11 / 6 / 2023

810. محمود أحمد السيد أحمد الأحد 11 / 6 / 2023

811. السعيد محمد إبراهيم جاد الأحد 11 / 6 / 2023

812. عثمان عبد الرحيم إبراهيم مصطفي الأحد 11 / 6 / 2023

813. سالم محمود عبد العزيز محمد الأحد 11 / 6 / 2023

814. رفعت محمد الدمرداش علي الأحد 11 / 6 / 2023

815. محمود محمد محمود السيد الأحد 11 / 6 / 2023

816. السيد إبراهيم علي إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023

817. عبد القادر محمد محمود علي الأحد 11 / 6 / 2023

818. توكل الدسوقي محمد متولي الأحد 11 / 6 / 2023

819. عبد العزيز عبد الفتاح عبد الله الأحد 11 / 6 / 2023

820. محمود المغازي أحمد أبو عمر الأحد 11 / 6 / 2023

821. محمد محمد عبد الصمد الأحد 11 / 6 / 2023

822. خالد عبد المومن السعيد الأحد 11 / 6 / 2023

823. المتولي المتولي حامد حسين الأحد 11 / 6 / 2023

824. محمد أحمد عبد الهادي أحمد الأحد 11 / 6 / 2023

825. جميل مجاهد السباعي أحمد الأحد 11 / 6 / 2023

826. توكل عبد العظيم عبد الرحيم مرجان الأحد 11 / 6 / 2023

827. أحمد عبد الحليم إسماعيل الأحد 11 / 6 / 2023

828. عبد الحق موسي عبد الحق شعبان الأحد 11 / 6 / 2023

829. وليد سمير محمد الطنطاوي الأحد 11 / 6 / 2023

830. محمد المرسي محمد حسن الأحد 11 / 6 / 2023

831. عبد الحميد رخا عبد الحميد الأحد 11 / 6 / 2023

832. نصر الهلالي نصر الهلالي الأحد 11 / 6 / 2023

833. طه أبو بكر طه عبد المعطي الأحد 11 / 6 / 2023

834. محمد إبراهيم أحمد عبده الأحد 11 / 6 / 2023

835. عبد الرحيم أبو الوفا عبد الرحيم الأحد 11 / 6 / 2023

836. هشام عبد الله صالح الحسنين الأحد 11 / 6 / 2023

837. أحمد علي الشحات عطوه الأحد 11 / 6 / 2023

838. عبد الستار عبد اللطيف أحمد الأحد 11 / 6 / 2023

839. أمين محمد امين الصاوي الأحد 11 / 6 / 2023

840. إبراهيم صبري إبراهيم جادالله الأحد 11 / 6 / 2023

841. محمد السعيد محمد حسين علي الأحد 11 / 6 / 2023

842. محمد السعيد إبراهيم المتولي الأحد 11 / 6 / 2023

843. شعبان محمود شعبان محمود الأحد 11 / 6 / 2023

844. عبد العاطي العجمي المغازي الأحد 11 / 6 / 2023

845. هاني محمد السيد حامد الأحد 11 / 6 / 2023

846. عبد العزيز محمد عبد الرحمن الأحد 11 / 6 / 2023

847. محمد السعيد أبو النجا محمد الأحد 11 / 6 / 2023

848. جمال السيد عطيه عبد الله الأحد 11 / 6 / 2023

849. محمد منصور الحسانين منصور الأحد 11 / 6 / 2023

850. رؤف صبري حامد البيومي الأحد 11 / 6 / 2023

851. يونس علي الحماقي حسب النبي الأحد 11 / 6 / 2023

852. محمد أبوالفتوح حامد علي الأحد 11 / 6 / 2023

853. إبراهيم سعفان إبراهيم راضوان الأحد 11 / 6 / 2023

854. هيثم صلاح عبد العزيز محمد جمعه الأحد 11 / 6 / 2023

855. محمد المغازي المغازي الأحد 11 / 6 / 2023

856. محسن محمود أحمد الديسطي الأحد 11 / 6 / 2023

857. حسين أحمد عبد الله عبد اللا الأحد 11 / 6 / 2023

858. رضا عبد اللطيف علي العجمي الأحد 11 / 6 / 2023

859. محمد صبري الششتاوي الأحد 11 / 6 / 2023

860. محمود السيد محمد منصور الأحد 11 / 6 / 2023

861. علي يحي إسماعيل عامر الأحد 11 / 6 / 2023

862. عبد العزيز محمد عبد العزيز الأحد 11 / 6 / 2023

863. رجائي الصباحي يوسف محمد الأحد 11 / 6 / 2023

864. عبد المؤمن الإمام أحمد الإمام الأحد 11 / 6 / 2023

865. سامي جمعة البيومي يوسف الأحد 11 / 6 / 2023

866. رضا مجدي محمد الدسوقي الأحد 11 / 6 / 2023

867. عبد الحي أحمد الحسانين غازي الأحد 11 / 6 / 2023

868. إبراهيم صبحي الدسوقي علي الأحد 11 / 6 / 2023

869. محمد محمود عبد المعاطي الأحد 11 / 6 / 2023

870. محمد فؤاد الإمام علي الأحد 11 / 6 / 2023

871. رضا عبد اللطيف حسن يوسف الأحد 11 / 6 / 2023

872. رضا عطية محمود جاد الحق الأحد 11 / 6 / 2023

873. محمد أبو المجد الششتاوي الأحد 11 / 6 / 2023

874. عبد الغني السيد عبد الغني الأحد 11 / 6 / 2023

875. محمد عبد الله محمد عبد الحميد الأحد 11 / 6 / 2023

876. نجاح صبحي معوض محمد سلامة الاثنين 12 / 6 / 2023

877. أحمد العزازي أبو عوف برهام الاثنين 12 / 6 / 2023

878. وائل كامل السيد إبراهيم الاثنين 12 / 6 / 2023

879. حمدي أحمد عبد الفتاح محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

880. ماهر محمد بدير عبد الكريم الاثنين 12 / 6 / 2023

881. السيد محمود محمد عوض الاثنين 12 / 6 / 2023

882. هشام عطاالله إبراهيم المتولي الاثنين 12 / 6 / 2023

883. حجاج الششتاوي السيد الششتاوي الاثنين 12 / 6 / 2023

884. حسين إبراهيم حسين محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

885. محمد عبد الغني محي الدين الاثنين 12 / 6 / 2023

886. محمد محمد حامد محمد عبد الفتاح الاثنين 12 / 6 / 2023

887. طه جاد أحمد الإمام الاثنين 12 / 6 / 2023

888. محمد صابر أحمد المنسي الاثنين 12 / 6 / 2023

889. مصطفي عبد الله محمد عبد الحميد الاثنين 12 / 6 / 2023

890. محمد محمد حامد علي الاثنين 12 / 6 / 2023

891. محمد السيد عبد السلام شلبي الاثنين 12 / 6 / 2023

892. محمد عبد الناصر علي سليمان الاثنين 12 / 6 / 2023

893. عماد ممدوح عبد الحميد محمود الاثنين 12 / 6 / 2023

894. أحمد شوقي محمد الششتاوي الاثنين 12 / 6 / 2023

895. عماد المحمدي محمد بصليه الاثنين 12 / 6 / 2023

896. محمد السيد المتولي محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

897. أحمد عامر سعد متولي الاثنين 12 / 6 / 2023

898. محمد محمود سلامة الاثنين 12 / 6 / 2023

899. إبراهيم محمد جمعه إبراهيم الاثنين 12 / 6 / 2023

900. أحمد عبد الهادي حسين درويش الاثنين 12 / 6 / 2023

901. علاء صلاح محمد السيد أحمد وافي الاثنين 12 / 6 / 2023

902. محمد حامد محمد محمود عيسى الاثنين 12 / 6 / 2023

903. مصطفي عبد المجيد حسن بحيري الاثنين 12 / 6 / 2023

904. إبراهيم حامد عبد العزيز أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023

905. عز الدين محمد صالح الاثنين 12 / 6 / 2023

906. أمير عدل صالح سليم الاثنين 12 / 6 / 2023

907. شريف عبد المنعم عطيه حسن الاثنين 12 / 6 / 2023

908. علاء رشوان بسيوني الاثنين 12 / 6 / 2023

909. محمود أبوبكر لطفي إبراهيم الاثنين 12 / 6 / 2023

910. سعد عبد العزيز سالم متولي الاثنين 12 / 6 / 2023

911. كمال رمضان عوض الاثنين 12 / 6 / 2023

912. أحمد محي الدين محمد علي الاثنين 12 / 6 / 2023

913. شريف طه حسن عبد الفضيل الاثنين 12 / 6 / 2023

914. عبد الله رضا محمد عطية الاثنين 12 / 6 / 2023

915. محمد صلاح محمد عطية الاثنين 12 / 6 / 2023

916. محمد فتوح غنام عبد الله الاثنين 12 / 6 / 2023

917. محمد عبد الله محمد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

918. محمد السعيد محمد الغندور الاثنين 12 / 6 / 2023

919. صبحي طلبه أبو الفتوح طلبه الاثنين 12 / 6 / 2023

920. أحمد محمود محمود حسن جوهر الاثنين 12 / 6 / 2023

921. جمال عبد الباقي أحمد السعيد الاثنين 12 / 6 / 2023

922. أنس أحمد محمد أبو زيد الاثنين 12 / 6 / 2023

923. ماجد محمود فرج عبد الله الاثنين 12 / 6 / 2023

924. أحمد محمد حلمي عبده الاثنين 12 / 6 / 2023

925. علي محمد عبد المجيد عبد المجيد الاثنين 12 / 6 / 2023

926. أحمد عبده محمد أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023

927. شريف مصطفي محمد عبد الله الاثنين 12 / 6 / 2023

928. إبراهيم كمال إبراهيم محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

929. أحمد حسن أحمد خضر الاثنين 12 / 6 / 2023

930. أيمن السيد حموده محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

931. هيثم السعيد خضر العشماوي الاثنين 12 / 6 / 2023

932. أحمد محمد محمود عباده الاثنين 12 / 6 / 2023

933. محمد حسين محمد حسين الاثنين 12 / 6 / 2023

934. مالك عبد الهادي الدسوقي الاثنين 12 / 6 / 2023

935. أحمد محمد إبراهيم محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

936. أحمد علي باز علي الاثنين 12 / 6 / 2023

937. محمود نبيل محمود عبد العال الاثنين 12 / 6 / 2023

938. كرم رجب محفوظ أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023

939. إسماعيل جمال إسماعيل علي الاثنين 12 / 6 / 2023

940. يوسف شعبان الدسوقي الاثنين 12 / 6 / 2023

941. أحمد مصطفي الدسوقي الاثنين 12 / 6 / 2023

942. السعيد النادي عبد الفتاح النادي الاثنين 12 / 6 / 2023

943. رافت حليم حامد مصطفي الاثنين 12 / 6 / 2023

944. محمود نصر محمود علي ربيع الاثنين 12 / 6 / 2023

945. محمد حسني محمد حسني الاثنين 12 / 6 / 2023

946. أحمد حمد ي عبد الحميد رزق الاثنين 12 / 6 / 2023

947. رضا حسانين علي محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

948. الشافعي رجب عبد الفتاح الاثنين 12 / 6 / 2023

949. محمود عبد المنعم علي إسماعيل الاثنين 12 / 6 / 2023

950. حسن أحمد حسن عبد المجيد الاثنين 12 / 6 / 2023

951. محمد حسن درويش حسين الاثنين 12 / 6 / 2023

952. عطية فرحات عطية العيسوي الاثنين 12 / 6 / 2023

953. أحمد فتح الله محمد سيد أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023

954. عبد الله محمد مصطفي إسماعيل الاثنين 12 / 6 / 2023

955. أحمد ماهر عبد العال محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

956. محمود مصطفي محمد أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023

957. محمد يوسف المنجي المنجي الاثنين 12 / 6 / 2023

958. رجب أحمد رمزي محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

959. أحمد سعد عبد الحميد المتولي الاثنين 12 / 6 / 2023

960. أحمد حمد ي عبد الهادي إسماعيل الاثنين 12 / 6 / 2023

961. عبد الصمد ربيع عبد الصمد سيدأحمد الاثنين 12 / 6 / 2023

962. أحمد محمود محمد السيد الاثنين 12 / 6 / 2023

963. أحمد ذكي إبراهيم محمد سلطان الاثنين 12 / 6 / 2023

964. محمد عبد الهادي دسوقي علي الاثنين 12 / 6 / 2023

965. عبد اللطيف محمد عبد اللطيف السيد قدح الاثنين 12 / 6 / 2023

966. عبد الوهاب عطيه عبد الوهاب عطية الاثنين 12 / 6 / 2023

967. أحمد السيد عبده محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

968. عبد الصمد محمد عبد الصمد الاثنين 12 / 6 / 2023

969. أحمد ماهر سليمان متولي الاثنين 12 / 6 / 2023

970. محمد عزت حسن علي حجازي الاثنين 12 / 6 / 2023

971. محمد ماهر نبيه محمد الغزالي الاثنين 12 / 6 / 2023

972. محمد محمد حسين البطاوي الاثنين 12 / 6 / 2023

973. أحمد أشرف محمد عثمان الاثنين 12 / 6 / 2023

974. محمد كامل محمد محمد جوهر الاثنين 12 / 6 / 2023

975. عادل محمد أحمد زيدان سليم الاثنين 12 / 6 / 2023

976. محمد أحمد السيد الحنفي الباز الاثنين 12 / 6 / 2023

977. مصطفى علي أحمد أبو زيد الاثنين 12 / 6 / 2023

978. محمود طه محمد أبوزيد الاثنين 12 / 6 / 2023

979. محمود عبد القادر أحمد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

980. بكر محمد عبد الشافي صادق الاثنين 12 / 6 / 2023

981. محمود محمد عطية أبو العينين الاثنين 12 / 6 / 2023

982. المغاوري سمير محمد علي الاثنين 12 / 6 / 2023

983. محمود عبد الله عبد السلام الاثنين 12 / 6 / 2023

984. السيد محمد عبد الحميد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

985. عرفات عطية عمارة الاثنين 12 / 6 / 2023

986. عبده عبد الله أحمد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

987. محمد حلمي فتح الله علي الاثنين 12 / 6 / 2023

988. خالد عزت عوض حامد الاثنين 12 / 6 / 2023

989. محمد أحمد جابر محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

990. رضا محمد إسماعيل محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

991. محمد تاج الدين فاضل الاثنين 12 / 6 / 2023

992. السيد عبد المعبود محمد العجمي الاثنين 12 / 6 / 2023

993. محمود عبد المنعم حسن الاثنين 12 / 6 / 2023

994. أحمد الهنداوي محمد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

995. محمد السيد برهام عامر الاثنين 12 / 6 / 2023

996. هارون عبد الله أحمد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

997. محمد الشحات عبد الحميد أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023

998. عماد إسماعيل الصاوي طلبه الاثنين 12 / 6 / 2023

999. مصطفى عبد الرحيم عبد المعطي محمد الاثنين 12 / 6 / 2023

1000. ياسر عبد الرشيد صالح الاثنين 12 / 6 / 2023

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