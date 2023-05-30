الأوقاف توزع (1000) زي أزهري جديد للأئمة بمحافظة الدقهلية
تبدأ وزارة الأوقاف توزيع الدفعة السادسة من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (1000) إمام، وذلك بمحافظة الدقهلية، فعلى السادة الآتية أسماؤهم التوجه لاستلام الزي الأزهري من المديرية في الموعد المحدد، وعلى مدير المديرية إرسال المندوب لتسلم الزي الأزهري من الوزارة، علمًا بأن التوزيع بالمديرية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية على النحو التالي:
م الاسم تاريخ التوزيع
1. ياسر محمد محمود إبراهيم الأحد 4 / 6 / 2023
2. وائل عبد الحميد إسماعيل زاهر الأحد 4 / 6 / 2023
3. صلاح إبراهيم البهلول إبراهيم الأحد 4 / 6 / 2023
4. جمال عبد الفتاح السيد أحمد الأحد 4 / 6 / 2023
5. محمد إبراهيم عبده العايدي الأحد 4 / 6 / 2023
6. إيهاب محمد محمد محمد علوان الأحد 4 / 6 / 2023
7. محسوب محفوظ إبراهيم سعيد الأحد 4 / 6 / 2023
8. صالح محمد محمد مبروك الأحد 4 / 6 / 2023
9. محمد أحمد عبد السلام عبد الله وهدان الأحد 4 / 6 / 2023
10. عبد الحميد الإمام على السنباطى الأحد 4 / 6 / 2023
11. محمد زكى زكى الشرقبالى الأحد 4 / 6 / 2023
12. محمود محمد محمود السيد باشه الأحد 4 / 6 / 2023
13. محمد أحمد أحمد أحمد الأحد 4 / 6 / 2023
14. محمد فريد علي الشلبى الأحد 4 / 6 / 2023
15. عصام فريد أحمد هلد الأحد 4 / 6 / 2023
16. وائل أحمد عبد النور السيد الأحد 4 / 6 / 2023
17. أشرف الحسانين المرسى حسنين عرفات الأحد 4 / 6 / 2023
18. أحمد فياض أبوالفتوح الأحد 4 / 6 / 2023
19. محمود خالد محمد شرف الأحد 4 / 6 / 2023
20. أشرف علي عباس الخزرجى الأحد 4 / 6 / 2023
21. السعيد محمد أحمد أحمد الأحد 4 / 6 / 2023
22. صفوان مشرى محمد يونس الأحد 4 / 6 / 2023
23. السيد رأفت زكى العايدي الأحد 4 / 6 / 2023
24. عمرو محمد عبد المنعم أحمد الجندى الأحد 4 / 6 / 2023
25. محمدى إبراهيم إبراهيم عبدون خضر الأحد 4 / 6 / 2023
26. محسن السعيد برهوم السعيد الأحد 4 / 6 / 2023
27. الدسوقى سامى محمد الشرقاوى الأحد 4 / 6 / 2023
28. وائل عبد الله محمد شجر الأحد 4 / 6 / 2023
29. محمد إبراهيم عبد الله أحمد البربرى الأحد 4 / 6 / 2023
30. ناصر محفوظ محمد أحمد عيطه الأحد 4 / 6 / 2023
31. محمد محمود عواد سالم الأحد 4 / 6 / 2023
32. خالد لطفى محمد حبيب الأحد 4 / 6 / 2023
33. صابر محمد محمود يوسف الأحد 4 / 6 / 2023
34. أبوالنصر أبوزيد أبوالنصر محمد الأحد 4 / 6 / 2023
35. إبراهيم محمد إبراهيم عمر الأحد 4 / 6 / 2023
36. محمود محمد السعيد أبوالنصر شرف الأحد 4 / 6 / 2023
37. إبراهيم إبراهيم عبده العايدى الأحد 4 / 6 / 2023
38. محمد أبوالنجا أيوب السيد الأحد 4 / 6 / 2023
39. السيد محمد منصور محمد الأحد 4 / 6 / 2023
40. عبد الرحمن أحمد على حسن الأحد 4 / 6 / 2023
41. فارس محمد السيد الطنبولى الأحد 4 / 6 / 2023
42. محمد الحسيني إبراهيم مسلم الأحد 4 / 6 / 2023
43. فكرى عبد المنعم عبد الغنى الأحد 4 / 6 / 2023
44. محمد عبد الإله محمد عبد الهادى الأحد 4 / 6 / 2023
45. ناصر مصطفى الشافعى سالم الأحد 4 / 6 / 2023
46. عبد الله حامد عبد العليم سالم الأحد 4 / 6 / 2023
47. السيد أحمد موسى عبدربه الأحد 4 / 6 / 2023
48. عبد الله صبرى محمد إبراهيم الأحد 4 / 6 / 2023
49. الشحات فاروق الشحات الشهاوى الأحد 4 / 6 / 2023
50. أنور حسن عبد الفتاح خلف الأحد 4 / 6 / 2023
51. طارق فتح الله عبد العزيز اليمنى الأحد 4 / 6 / 2023
52. فتحى محمد الغريب البندارى الأحد 4 / 6 / 2023
53. علاء الدين فوزى أمين السيد الأحد 4 / 6 / 2023
54. البرقى نصر متولى السيد الأحد 4 / 6 / 2023
55. أحمد السيدأبواليزيد السيد الأحد 4 / 6 / 2023
56. إمام جابر محمد الخزرجى الأحد 4 / 6 / 2023
57. حلمى السيد عيسى المتولى الأحد 4 / 6 / 2023
58. أحمد عطية راشد رزق الأحد 4 / 6 / 2023
59. محمود علي إبراهيم إسماعيل الأحد 4 / 6 / 2023
60. عباس محمد طلبه صقر الأحد 4 / 6 / 2023
61. أحمد الشحات إبراهيم مصطفى غنام الأحد 4 / 6 / 2023
62. رضا صبرين عبد المولى شدشد الأحد 4 / 6 / 2023
63. أحمد عبد الباسط عبد الحى عبد الله الأحد 4 / 6 / 2023
64. إسماعيل إبراهيم إسماعيل سالم الأحد 4 / 6 / 2023
65. محمد محمد حسن على نور الأحد 4 / 6 / 2023
66. محمد عبد الباسط السيد بكير الأحد 4 / 6 / 2023
67. طارق صلاح على أحمد الأحد 4 / 6 / 2023
68. محمد عبد الله السيد شريف الأحد 4 / 6 / 2023
69. كريم عبد الرءوف مصطفى خليفة الأحد 4 / 6 / 2023
70. إبراهيم معوض إبراهيم الفيشاوى الأحد 4 / 6 / 2023
71. محمد الحسينى سيدأحمد زايد الأحد 4 / 6 / 2023
72. أحمد محمود على السيد شعبان الأحد 4 / 6 / 2023
73. أيمن المتولى محمد المتولى الأحد 4 / 6 / 2023
74. محمد السعيد عبد الحميد البسيونى الأحد 4 / 6 / 2023
75. هانى عبد الخالق المتولى المتولى الأحد 4 / 6 / 2023
76. أشرف عبد الفتاح عبد الهادى منصور الأحد 4 / 6 / 2023
77. أحمد على طلبه محمد الأحد 4 / 6 / 2023
78. إبراهيم عبد العظيم إبراهيم عوف الأحد 4 / 6 / 2023
79. السعيد بكر على السيد أبوزيد الأحد 4 / 6 / 2023
80. أحمد محمد على المغربى الأحد 4 / 6 / 2023
81. رضا عبد الحكيم محمد الجوهرى الأحد 4 / 6 / 2023
82. أبوالخير محمد على العوضى الأحد 4 / 6 / 2023
83. أحمد عبد الحى عبد الباسط عبد الحى الأحد 4 / 6 / 2023
84. إبراهيم جلال السيد شعيب الأحد 4 / 6 / 2023
85. ايهاب أحمد إبراهيم عقل الأحد 4 / 6 / 2023
86. محمود السيد عبد اللطيف فرحات الأحد 4 / 6 / 2023
87. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم الغراقى الأحد 4 / 6 / 2023
88. أشرف معوض السيد عبد المجيد الأحد 4 / 6 / 2023
89. أيمن السيد البيلى الزناتى الأحد 4 / 6 / 2023
90. خالد سعد يحيى المغربى الأحد 4 / 6 / 2023
91. حازم إبراهيم عبد الهادى زلمة الأحد 4 / 6 / 2023
92. رضا عبد العظيم محمد مصطفى الأحد 4 / 6 / 2023
93. شكرى معوض إبراهيم الفيشاوى الأحد 4 / 6 / 2023
94. أنور محمد إبراهيم صبرة الأحد 4 / 6 / 2023
95. رضا الغريب محمود عبد الكريم الأحد 4 / 6 / 2023
96. أحمد أبوالمعاطى عبد الرازق الأحد 4 / 6 / 2023
97. أحمد مصطفى أحمد النمراوى الأحد 4 / 6 / 2023
98. حسام محمد صبرى على أحمد العشماوى الأحد 4 / 6 / 2023
99. أحمد عبد الحليم محمد أبوالمجد الأحد 4 / 6 / 2023
100. الكنانى السعيد الكنانى المنصورى الأحد 4 / 6 / 2023
101. أحمد عبد الهادى محمد عبد الله الأحد 4 / 6 / 2023
102. جمال محمد جمال أبوالسعود الأحد 4 / 6 / 2023
103. أحمد عبد الله الدسوقى عامر الأحد 4 / 6 / 2023
104. أسعد عبد المحسن عبد الحميد محمد الأحد 4 / 6 / 2023
105. رفيق محمود عبد اللطيف الحبشى الأحد 4 / 6 / 2023
106. حامد المتولى مصطفى محمد الأحد 4 / 6 / 2023
107. العبد السيد العبد عبد الهادى الأحد 4 / 6 / 2023
108. المتولى محمد عبد الحميد عبد الحميد الأحد 4 / 6 / 2023
109. رجب أبوالفتوح على راشد الأحد 4 / 6 / 2023
110. إبراهيم إبراهيم الدسوقى أبومندور الأحد 4 / 6 / 2023
111. الإمام ذا النون محمد نصر الأحد 4 / 6 / 2023
112. أحمد محمود محمد إبراهيم الأحد 4 / 6 / 2023
113. إبراهيم على إبراهيم إبراهيم الأحد 4 / 6 / 2023
114. الحسين يوسف أحمد يوسف الأحد 4 / 6 / 2023
115. أحمد مصطفى جابر صالح الأحد 4 / 6 / 2023
116. المتولى أحمد المتولى عيسى الأحد 4 / 6 / 2023
117. إسماعيل عبد الرحيم إسماعيل الاسمر الأحد 4 / 6 / 2023
118. حامد حمدى السيد متولى الأحد 4 / 6 / 2023
119. أحمد كامل حسين على الأحد 4 / 6 / 2023
120. حسين محمود حسين عبد الجليل الجندى الأحد 4 / 6 / 2023
121. حمدى أحمد طلبه عقيل الأحد 4 / 6 / 2023
122. صلاح عبد الهادى أحمد محمد الأحد 4 / 6 / 2023
123. إبراهيم محمد العوضى محمد عنون الأحد 4 / 6 / 2023
124. حامد إبراهيم محى سيد أحمد الأحد 4 / 6 / 2023
125. أحمد نجاح أحمد خلف الأحد 4 / 6 / 2023
126. أحمد عبد الودود محمد مصطفى شحاته الأحد 4 / 6 / 2023
127. محى الدين الحسينى أحمد عمارة الأحد 4 / 6 / 2023
128. حسنى رمضان السيد شحاته الأحد 4 / 6 / 2023
129. يوسف إسماعيل إسماعيل عبد الجواد الأحد 4 / 6 / 2023
130. محمد رمضان السيد منصور الأحد 4 / 6 / 2023
131. إبراهيم رزق الحسينى محمد الأحد 4 / 6 / 2023
132. أسامة عبده عبده الدر الأحد 4 / 6 / 2023
133. أحمد محمد محمد الديب الأحد 4 / 6 / 2023
134. عبد الهادى السيد البسيونى على الأحد 4 / 6 / 2023
135. على مصطفى مصطفى أحمد الأحد 4 / 6 / 2023
136. محمد هلال إبراهيم محمد الأحد 4 / 6 / 2023
137. الحسينى محمود الحسينى السيد مزروع الأحد 4 / 6 / 2023
138. مهران محمد عمارة بدران الأحد 4 / 6 / 2023
139. أحمد راضى زكى الطنطاوى الأحد 4 / 6 / 2023
140. السيد أحمد أحمد البوهى الأحد 4 / 6 / 2023
141. محمد عبد الرحيم الدمرداش الضبيعى الأحد 4 / 6 / 2023
142. محمد سمير مصطفى خبير الأحد 4 / 6 / 2023
143. السعيد زكى زكى الجمال الأحد 4 / 6 / 2023
144. السيد جمال السيد إسماعيل هلد الأحد 4 / 6 / 2023
145. محمود عبد الفتاح عبد المنعم عبد المنعم الأحد 4 / 6 / 2023
146. محمد مصطفى عبد العزيز عبد الحميد الأحد 4 / 6 / 2023
147. محمد عبد العظيم الشحات موسى الأحد 4 / 6 / 2023
148. محمود الحسينى سليمان بدران الأحد 4 / 6 / 2023
149. طاهر إبراهيم محمد السيد الوكيل الأحد 4 / 6 / 2023
150. رضا عبد الباسط أبوعتابى مصطفى الأحد 4 / 6 / 2023
151. سعيد سامى سعيد المرسى خلف الاثنين 5 / 6 / 2023
152. مصطفى السيد يس عباس الاثنين 5 / 6 / 2023
153. ممدوح على إبراهيم إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023
154. محمد السيد أبوالمعاطى أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023
155. عماد حسن محمود السقا الاثنين 5 / 6 / 2023
156. السيد فتحى السيد بدران الاثنين 5 / 6 / 2023
157. خالد مصطفى أبوالخير محمد الاثنين 5 / 6 / 2023
158. إبراهيم مأمون إبراهيم عبد الوهاب الاثنين 5 / 6 / 2023
159. عبد الله علي عبده المرغنى الاثنين 5 / 6 / 2023
160. علاء محمد إبراهيم المتولى فرحات الاثنين 5 / 6 / 2023
161. محمد السيد رضوان السواح الاثنين 5 / 6 / 2023
162. شاكر رفعت زكى الجمال الاثنين 5 / 6 / 2023
163. حسن منير خضر مهنا سلطان الاثنين 5 / 6 / 2023
164. كامل إبراهيم أبوكامل داود الاثنين 5 / 6 / 2023
165. عمر محمد أحمد الجنيدى الاثنين 5 / 6 / 2023
166. عبده مصطفى محمد عمر الجندى الاثنين 5 / 6 / 2023
167. محمد إبراهيم ذكى إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023
168. مصطفى عبده أحمد فرحات الاثنين 5 / 6 / 2023
169. طه أحمد إبراهيم علي السنباطى الاثنين 5 / 6 / 2023
170. أحمد شوقى أحمد أبوالوفا الطنبولى الاثنين 5 / 6 / 2023
171. عبد الباقى السيد محمد علي الاثنين 5 / 6 / 2023
172. عبد الرحمن محمد عبد المطلب غبور الاثنين 5 / 6 / 2023
173. فتحى محمد جاب الله الفخرانى الاثنين 5 / 6 / 2023
174. السيد الدسوقى محمد الفيشاوى الاثنين 5 / 6 / 2023
175. محمد شحاته محمد مصطفى شحاته الاثنين 5 / 6 / 2023
176. محمود محمد عبدربه رمضان الاثنين 5 / 6 / 2023
177. عبد الحميد عبد الحميد أحمد العقيفى الاثنين 5 / 6 / 2023
178. محمود جابر أحمد البسمى الاثنين 5 / 6 / 2023
179. عبد الرحمن عبد الله محمد عبده الاثنين 5 / 6 / 2023
180. محمد محمد العدوى عبده سرحان الاثنين 5 / 6 / 2023
181. همام نشأت حسن غبور الاثنين 5 / 6 / 2023
182. وجيه محمد السيد محمد شريوب الاثنين 5 / 6 / 2023
183. ياسر محمد السعيد فتحى الاثنين 5 / 6 / 2023
184. محمد مصطفى النادى البناوى الاثنين 5 / 6 / 2023
185. أسامة عبد القادر محمد رزق الاثنين 5 / 6 / 2023
186. السيد محمد العيسوي إبراهيم الحلواني الاثنين 5 / 6 / 2023
187. محمد محمد إسماعيل شاهين الاثنين 5 / 6 / 2023
188. جهاد حامد يونس عمر الاثنين 5 / 6 / 2023
189. مكرم السيد المتولي جوهر الاثنين 5 / 6 / 2023
190. فرج رفعت يوسف نوار الاثنين 5 / 6 / 2023
191. طلعت رزق المغازي أبو الفتوح الاثنين 5 / 6 / 2023
192. عبد الله إبراهيم طه أحمد كناني الاثنين 5 / 6 / 2023
193. عبد السميع محمود عبد السميع محمد الاثنين 5 / 6 / 2023
194. عماد عبد القادر المغازي محمد الاثنين 5 / 6 / 2023
195. هشام فوده البدوي فوده الاثنين 5 / 6 / 2023
196. حامد عبد الرحمن محمد التهامي الاثنين 5 / 6 / 2023
197. محمد السيد أحمد محمد العراقي الاثنين 5 / 6 / 2023
198. محمد حجازي علي عبد الجليل الاثنين 5 / 6 / 2023
199. عادل أبوزيد السعيد السعدنى الاثنين 5 / 6 / 2023
200. عماد نعمان حسين مصطفى الاثنين 5 / 6 / 2023
201. عبد المنعم عبد الله إبراهيم أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023
202. أيمن محمد توفيق متولى الاثنين 5 / 6 / 2023
203. مبروك حامد عبد الجواد السيد الاثنين 5 / 6 / 2023
204. إبراهيم سعد علي سالم الاثنين 5 / 6 / 2023
205. أحمد عبد المنعم عبد الله عبد المنعم الاثنين 5 / 6 / 2023
206. محمد محمد حامد أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023
207. أشرف الهوارى محمد محمد الاثنين 5 / 6 / 2023
208. أيمن أحمد السيد أحمد يوسف الاثنين 5 / 6 / 2023
209. السيد علي محمد علي الاثنين 5 / 6 / 2023
210. مصطفى علي محمد علي الاثنين 5 / 6 / 2023
211. غالى محمد على سيد أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023
212. أحمد عبد الغفار أحمد عبد المجيد الاثنين 5 / 6 / 2023
213. إبراهيم محمد محمود المتولي الاثنين 5 / 6 / 2023
214. هارون أحمد هارون محمود الاثنين 5 / 6 / 2023
215. محمد جمعة السيد شحاته الاثنين 5 / 6 / 2023
216. الحسيني الحسيني إبراهيم الفار الاثنين 5 / 6 / 2023
217. السيد أحمد محمد سعيد الاثنين 5 / 6 / 2023
218. ياسر عبد السميع مجاهد السواح الاثنين 5 / 6 / 2023
219. حامد ناصف محمد موسى الاثنين 5 / 6 / 2023
220. علاء عبد القادر مصباح سليمان الاثنين 5 / 6 / 2023
221. محمد عبد الفضيل أحمد إسماعيل الاثنين 5 / 6 / 2023
222. أحمد السيد عوض محمد محمد الاثنين 5 / 6 / 2023
223. طارق إبراهيم محمد السيد الاثنين 5 / 6 / 2023
224. حسن السيد عبد المقصود إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023
225. عبودة عبد الله محمد المغازى الاثنين 5 / 6 / 2023
226. محمد فاروق محمد منصور الاثنين 5 / 6 / 2023
227. صلاح الدين عوض أبو السعد الطنطاوي الاثنين 5 / 6 / 2023
228. محمد علي ولد محمد علي الاثنين 5 / 6 / 2023
229. أشرف أحمد على سعيد الاثنين 5 / 6 / 2023
230. محمد أحمد حسن السيد الاثنين 5 / 6 / 2023
231. فؤاد محمود حلمي عبد الهادي الاثنين 5 / 6 / 2023
232. محمد يوسف محمد يوسف الاثنين 5 / 6 / 2023
233. محمد علي علي الدكروري الاثنين 5 / 6 / 2023
234. نصر أحمد نصر أبو زيد الاثنين 5 / 6 / 2023
235. محمد عبد الودود عبد العزيز حسن الاثنين 5 / 6 / 2023
236. أحمد محمد السباعي عبد العال الاثنين 5 / 6 / 2023
237. خالد عبد الله محمود البيلي الاثنين 5 / 6 / 2023
238. عبد العال محمد عبد العال جاد الحق الاثنين 5 / 6 / 2023
239. محمد صبري عطيه إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023
240. عاطف إبراهيم عبد المقصود سالم الاثنين 5 / 6 / 2023
241. علي عبد النبي السيد علي الاثنين 5 / 6 / 2023
242. محمد أحمد خالد رجب الاثنين 5 / 6 / 2023
243. عبد العزيز محمد عبد العزيز حسانين الاثنين 5 / 6 / 2023
244. عطية محمد محمد شعبان الاثنين 5 / 6 / 2023
245. سالم السيد أحمد عبد الله الاثنين 5 / 6 / 2023
246. وليد أحمد محمد جبر الاثنين 5 / 6 / 2023
247. عبد الله إبراهيم محمد مصطفى الاثنين 5 / 6 / 2023
248. محمد عوض عبد العظيم يوسف الاثنين 5 / 6 / 2023
249. أحمد عبد القادر مصباح سليمان الاثنين 5 / 6 / 2023
250. وائل الحسيني محمد الحسيني الاثنين 5 / 6 / 2023
251. جلال فتحي عبد السلام السيد الاثنين 5 / 6 / 2023
252. عبد البديع خالد عبد الحميد غازى الاثنين 5 / 6 / 2023
253. ياسر زغلول المغازي حسن الاثنين 5 / 6 / 2023
254. ياسر سعد الدين إبراهيم محمد الاثنين 5 / 6 / 2023
255. عماد علي القصبي عبد الهادي الاثنين 5 / 6 / 2023
256. وائل عبد المعبود محمد الششتاوي الاثنين 5 / 6 / 2023
257. محمد طلعت برهام البيلي الاثنين 5 / 6 / 2023
258. محمد أحمد الشربيني عبد اللطيف أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023
259. الألفي سعد الألفي إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023
260. وليد محمد فرحات علي الاثنين 5 / 6 / 2023
261. السيد عوض عبد العظيم يوسف الاثنين 5 / 6 / 2023
262. السيد أحمد محمود عبد العزيز الاثنين 5 / 6 / 2023
263. سامح جلال عبد المطلب علي العربي الاثنين 5 / 6 / 2023
264. وليد جمال عثمان الشاذلي الاثنين 5 / 6 / 2023
265. عيد محمد حسن مجاهد الاثنين 5 / 6 / 2023
266. محمد محمد محمود يوسف الاثنين 5 / 6 / 2023
267. خالد محمود عبد العزيز الحويدي الاثنين 5 / 6 / 2023
268. إيهاب محمد مصطفى محمد عمار الاثنين 5 / 6 / 2023
269. أحمد فاروق محمد منصور الاثنين 5 / 6 / 2023
270. محمد ربيع محمد جمال الاثنين 5 / 6 / 2023
271. إسماعيل عبد الحكيم محمد موسى الاثنين 5 / 6 / 2023
272. محمد الحسيني محمد إسماعيل منصور الاثنين 5 / 6 / 2023
273. صلاح محمد أحمد أغا الاثنين 5 / 6 / 2023
274. مسعد محمود العوضى العوضى الاثنين 5 / 6 / 2023
275. عوض السيد عوض سالم الاثنين 5 / 6 / 2023
276. محمد إبراهيم عبد المقصود سالم الاثنين 5 / 6 / 2023
277. محمد نبيه علي سيد أحمد الاثنين 5 / 6 / 2023
278. محمود عبد الفتاح محمد عبد المعطي الاثنين 5 / 6 / 2023
279. رضا حلمي عباس نور الدين الاثنين 5 / 6 / 2023
280. إبراهيم رجب رمضان عبد الله الاثنين 5 / 6 / 2023
281. علي محمود حسن عطيه الاثنين 5 / 6 / 2023
282. عبد المجيد حامد عبد المجيد السيد الاثنين 5 / 6 / 2023
283. محمد محمد حسني محمد الشربيني الاثنين 5 / 6 / 2023
284. محمد صبري حافظ مصطفى الاثنين 5 / 6 / 2023
285. عبد الواحد السيد الشافعي عمر الاثنين 5 / 6 / 2023
286. ياسر عاطف عوض عبد العاطي الاثنين 5 / 6 / 2023
287. أحمد عبد الحميد عبد الحي أبو شعيشع الاثنين 5 / 6 / 2023
288. محمود عبد اللطيف المهدي الدسوقي الاثنين 5 / 6 / 2023
289. عمر عبد الحكيم إبراهيم عبد الرحمن الاثنين 5 / 6 / 2023
290. عبد المنعم حمدي محمد عبد العزيز سلامة الاثنين 5 / 6 / 2023
291. أحمد السيد أحمد الشناوي الاثنين 5 / 6 / 2023
292. الشربينى عبد الله محمود الشربينى الاثنين 5 / 6 / 2023
293. محمد عبد العاطي يونس السيد الاثنين 5 / 6 / 2023
294. عبد الله عبد السلام عبد الله إبراهيم الاثنين 5 / 6 / 2023
295. سامح وحيد أحمد فؤاد الاثنين 5 / 6 / 2023
296. محمود محمد عبد الحميد محمد الزينى الاثنين 5 / 6 / 2023
297. إبراهيم عبد الحكيم إبراهيم عبد الرحمن الاثنين 5 / 6 / 2023
298. محمود حسن محمد حسن الاثنين 5 / 6 / 2023
299. محمود علي محمد عرفي شهاب الدين الاثنين 5 / 6 / 2023
300. عطية محمد عطية المعصراوي الاثنين 5 / 6 / 2023
301. عبد الله السيد أحمد الشناوي الثلاثاء 6 / 6 / 2023
302. عوض إبراهيم أحمد بسيوني الثلاثاء 6 / 6 / 2023
303. أحمد محمد عطية المعصراوي طه الثلاثاء 6 / 6 / 2023
304. حماده إبراهيم منصور عبد الرحمن الثلاثاء 6 / 6 / 2023
305. أحمد محمد أحمد عبد الكريم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
306. ياسر عبد الحكيم حسن مصطفي الثلاثاء 6 / 6 / 2023
307. محمد عوض محمد نضر الثلاثاء 6 / 6 / 2023
308. محمد السعيد عبد الخالق عبد الخالق الثلاثاء 6 / 6 / 2023
309. يحيى عبد العال يوسف الثلاثاء 6 / 6 / 2023
310. هانى محمد عبد المعطى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
311. فريد يسرى محمدعبد الوهاب الثلاثاء 6 / 6 / 2023
312. عصام محمد رزق فوده الثلاثاء 6 / 6 / 2023
313. وائل غازى إسماعيل الثلاثاء 6 / 6 / 2023
314. عبد الباقي عبد السميع عبد الباقي الثلاثاء 6 / 6 / 2023
315. بكر الدسوقى أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
316. رضا عبد الفتاح موسى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
317. محمد عبد الرازق عرفه الثلاثاء 6 / 6 / 2023
318. أحمد عبد الله مسعد صقر الثلاثاء 6 / 6 / 2023
319. إسماعيل السيد إسماعيل الثلاثاء 6 / 6 / 2023
320. وليد السيد عبد المعطى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
321. محمد عطية عبد الجليل الثلاثاء 6 / 6 / 2023
322. زكريا أحمد الهنداوى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
323. محمود رأفت رمضان الثلاثاء 6 / 6 / 2023
324. يوسف عبد الغنى يوسف كيوان الثلاثاء 6 / 6 / 2023
325. السيد كرم الوردانى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
326. محمد مصطفى عبد الرؤوف الثلاثاء 6 / 6 / 2023
327. خالد عبد الله إبراهيم علام الثلاثاء 6 / 6 / 2023
328. أيمن عبد العليم الشربينى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
329. السيد لطفى الشحات عبد المنعم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
330. أشرف عبد العزيزأحمد الخميسي الثلاثاء 6 / 6 / 2023
331. ياسر عبد الرحمن عبد الرحمن الثلاثاء 6 / 6 / 2023
332. عماد محمود عبد العال الثلاثاء 6 / 6 / 2023
333. محمد السيد عبد الرحيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
334. علي محمد عبد الجواد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
335. فضل محمد محمد رزق الثلاثاء 6 / 6 / 2023
336. مسعد محمد السيد حموده الثلاثاء 6 / 6 / 2023
337. أحمد عبد الفتاح عبد العزيز طلبه الثلاثاء 6 / 6 / 2023
338. رفعت المتولي المتولي الثلاثاء 6 / 6 / 2023
339. حماده محمد عبد الفتاح الحسينى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
340. عبد العظيم صديق عبد العظيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
341. هانى البسيونى معوض محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
342. عبد السلام عبد الفتاح عبد الحافظ الثلاثاء 6 / 6 / 2023
343. عوض هلال السعيدعوض الثلاثاء 6 / 6 / 2023
344. يوسف أبو الفتوح محمد يوسف الثلاثاء 6 / 6 / 2023
345. عبد العظيم محمود إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
346. طاهر صلاح الدين الشحات الثلاثاء 6 / 6 / 2023
347. محمد ربيع جمعة محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
348. علي سعد علي عبد القادر الثلاثاء 6 / 6 / 2023
349. حسن ربيع المرسي عبيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
350. محمد إبراهيم الحسيني فياض الثلاثاء 6 / 6 / 2023
351. عبد الغنى عيد عبد الغنى سكره الثلاثاء 6 / 6 / 2023
352. عبد الله حمدان مسعد صقر الثلاثاء 6 / 6 / 2023
353. السعيد محمود مصباح الثلاثاء 6 / 6 / 2023
354. عمرو حلمى عبد الستار الثلاثاء 6 / 6 / 2023
355. محمد خطاب أبو المجد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
356. هادى محمد حسن إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
357. طاهر الخضر عبد الحميد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
358. ماهر محمد عبد الحميد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
359. أحمد عبد الجواد عبد السميع الثلاثاء 6 / 6 / 2023
360. أحمد شعبان أبو الفتوح الثلاثاء 6 / 6 / 2023
361. أحمد عبد الله مرزوق الثلاثاء 6 / 6 / 2023
362. أحمد محمود ذكى عبادة الثلاثاء 6 / 6 / 2023
363. هانى عبد الرحمن عبد العزيز الثلاثاء 6 / 6 / 2023
364. شريف محمد علي شرف الثلاثاء 6 / 6 / 2023
365. عصام ربيع عبد الباقى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
366. محمد رضا جبر نضر الثلاثاء 6 / 6 / 2023
367. رضا إبراهيم الحسيني الثلاثاء 6 / 6 / 2023
368. محمد الحسيني قنديل الثلاثاء 6 / 6 / 2023
369. محمود عبد الحميد عبد الوهاب الثلاثاء 6 / 6 / 2023
370. محمود عاطف السيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
371. إيهاب محمد محمود رئيسه الثلاثاء 6 / 6 / 2023
372. يوسف زين الدين السيد السيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
373. محب عبد الحي الباز الثلاثاء 6 / 6 / 2023
374. وليد السيد عطية الثلاثاء 6 / 6 / 2023
375. محمد عادل محمد علي الثلاثاء 6 / 6 / 2023
376. أحمد وحيد محمود المرسي الثلاثاء 6 / 6 / 2023
377. طاهر محمد محمود إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
378. حسام الدين المغربي رجب الثلاثاء 6 / 6 / 2023
379. أحمد معوض عبد الله الثلاثاء 6 / 6 / 2023
380. نايف صديق مجاهد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
381. مراد حسن عبد الحافظ الثلاثاء 6 / 6 / 2023
382. محمد عبد الفتاح الشحات قابل الثلاثاء 6 / 6 / 2023
383. محمد سيد أحمد هلال الثلاثاء 6 / 6 / 2023
384. سعد شعبان المكاوى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
385. العدل محمد العدل إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
386. أشرف مراون إبراهيم بهلول الثلاثاء 6 / 6 / 2023
387. خالد على زكى العدل الثلاثاء 6 / 6 / 2023
388. ثروت السعيد مأمون عيد يوسف الثلاثاء 6 / 6 / 2023
389. بهاء عبد البديع المغازى غريب الثلاثاء 6 / 6 / 2023
390. محمد محمد السيد رمضان الثلاثاء 6 / 6 / 2023
391. محمد عبد اللطيف محمد الجمل الثلاثاء 6 / 6 / 2023
392. سيد سيد أحمد محمود سيد أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
393. إبراهيم موسى عبد الرحمن حسن الثلاثاء 6 / 6 / 2023
394. السيد عبد اللطيف حسن الثلاثاء 6 / 6 / 2023
395. محمد عبد الحميد محمد أبو العنين الثلاثاء 6 / 6 / 2023
396. محمد عبد الغفارحامد عرفة الثلاثاء 6 / 6 / 2023
397. أحمد وديع الدسوقى الدسوقى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
398. محمد المحمدى عبد العزيز الثلاثاء 6 / 6 / 2023
399. ثروت صالح قنديل سيد أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
400. أحمد محمد لطفى أحمد السواح الثلاثاء 6 / 6 / 2023
401. رضا عبد الحميد محمد حسن الثلاثاء 6 / 6 / 2023
402. طاهر محمد السيد يوسف الثلاثاء 6 / 6 / 2023
403. طارق محمد حامد عجور الثلاثاء 6 / 6 / 2023
404. محمد عبد المحسن محمد البيومى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
405. أيمن مختار منصور محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
406. طارق خيرى السيد خليل السواح الثلاثاء 6 / 6 / 2023
407. محمد لطفى عبد الرازق السيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
408. أسامة سامى السيد الحنفى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
409. محمد الشحات السعيد محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
410. أيمن عبد المولي الحفني الحفناوي الثلاثاء 6 / 6 / 2023
411. عوض صبحى عوض محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
412. رضا على إبراهيم المتولى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
413. تامر فرج مصباح سيد أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
414. إسماعيل حلمى حسانين حسانين الثلاثاء 6 / 6 / 2023
415. محمد أحمد على سليمان الثلاثاء 6 / 6 / 2023
416. وائل السيدعلى عبده قايد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
417. أحمد محمد السيد السعيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
418. محمد عبد العزيز محمد إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
419. مصطفى محمود عبد لله عرمان الثلاثاء 6 / 6 / 2023
420. شعبان الزهيرى عبد الستار الزهيرى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
421. محمد إبراهيم محمد إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
422. أحمد عبد العزيز على دواد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
423. محمود عيد محمد عبد الله الثلاثاء 6 / 6 / 2023
424. محمد نحمده حسين إبراهيم الجمال الثلاثاء 6 / 6 / 2023
425. محمود محمد عبد الحميد رمضان الثلاثاء 6 / 6 / 2023
426. وليد عادل حسن عبد الجواد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
427. أيمن مادح محمد عزت أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
428. محمد حسنى مسعد سليم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
429. أحمد هلال عبد الحى محمد داود الثلاثاء 6 / 6 / 2023
430. يسرى عوض إبراهيم يوسف الثلاثاء 6 / 6 / 2023
431. محمد السعيد ممدوح مصطفى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
432. محمد شعبان محفوظ محمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
433. مصطفى خليل إبراهيم عثمان الثلاثاء 6 / 6 / 2023
434. حسن محمد حسن عطوة الغندور الثلاثاء 6 / 6 / 2023
435. فخرى عبد الباقى على الطنطاوى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
436. أحمد محمد عرفات عبد الوهاب الثلاثاء 6 / 6 / 2023
437. إسماعيل فارس محمد عقيل الثلاثاء 6 / 6 / 2023
438. مصطفى محمد جمعة مصطفى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
439. سامى إبراهيم محمد أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
440. محمود ذكريا محمد عوض الثلاثاء 6 / 6 / 2023
441. علاء على محمد السيد أبو المعاطى الثلاثاء 6 / 6 / 2023
442. عصام علي محمد السيد أبو المعاطي الثلاثاء 6 / 6 / 2023
443. أيمن عادل عيد إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
444. عماد عبد المعبود السيد سيد أحمد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
445. عاطف محمد عوض السيد الحلو الثلاثاء 6 / 6 / 2023
446. إبراهيم أبو الخير إبراهيم حمزه الثلاثاء 6 / 6 / 2023
447. أحمد عثمان عبد العاطي حسن الثلاثاء 6 / 6 / 2023
448. محمد السعيد السعيد عبد الله الثلاثاء 6 / 6 / 2023
449. سعد زغلول صالح إبراهيم الثلاثاء 6 / 6 / 2023
450. عادل محمد محمد السيد الثلاثاء 6 / 6 / 2023
451. الغرباوى إسماعيل الغرباوى أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
452. محمود محمد محمود صالح الأربعاء 7 / 6 / 2023
453. محمد مصطفى طلبه على الأربعاء 7 / 6 / 2023
454. محمود محمد وهبه عيد الأربعاء 7 / 6 / 2023
455. محمد سامى إبراهيم زعبل الأربعاء 7 / 6 / 2023
456. عبد الوهاب عادل عبد الوهاب الأربعاء 7 / 6 / 2023
457. إبراهيم ثروت إبراهيم الأربعاء 7 / 6 / 2023
458. محمد صالح عبد الرازق حسين الأربعاء 7 / 6 / 2023
459. السيد عوض السيد محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023
460. باسم السيد أمين كشك الأربعاء 7 / 6 / 2023
461. حسن على محمد السيد أبو المعاطى الأربعاء 7 / 6 / 2023
462. عبد الله الشحات عبده حامد الأربعاء 7 / 6 / 2023
463. أحمد إبراهيم حسن عامر الأربعاء 7 / 6 / 2023
464. أحمد فوزى عبد الحميد أبو المعاطى الأربعاء 7 / 6 / 2023
465. محمد وحيد عبد الباقي راشد الأربعاء 7 / 6 / 2023
466. يحى أحمد حسن عطوة الأربعاء 7 / 6 / 2023
467. أحمد شعبان العدل أحمد زرد الأربعاء 7 / 6 / 2023
468. محمد خليل محمد مروان الأربعاء 7 / 6 / 2023
469. حسام إبراهيم حسن إبراهيم عامر الأربعاء 7 / 6 / 2023
470. محمد سمير السيد معوض شلاطة الأربعاء 7 / 6 / 2023
471. محمود زيدان منصور الإمام المناوي الأربعاء 7 / 6 / 2023
472. جمال محمد جبر عيد الأربعاء 7 / 6 / 2023
473. محمد محي إبراهيم البادي الأربعاء 7 / 6 / 2023
474. عبد الحميد محمد إبراهيم خاطر الأربعاء 7 / 6 / 2023
475. محمد محمد صالح عوض الأربعاء 7 / 6 / 2023
476. إبراهيم جاد حافظ إبراهيم الأربعاء 7 / 6 / 2023
477. محمود بهرام محمد بهرام الأربعاء 7 / 6 / 2023
478. عبد الرحمن مروان محمد عامر الأربعاء 7 / 6 / 2023
479. علي عبد السلام علي عبد السلام الأربعاء 7 / 6 / 2023
480. طارق عبد الحميد عبد العليم عبد العزيز الأربعاء 7 / 6 / 2023
481. محمود محمد زكي عبد الحافظ الأربعاء 7 / 6 / 2023
482. أشرف عبد الفتاح عبد النعيم شعبان الأربعاء 7 / 6 / 2023
483. صابر عبد العزيز النبوي حسن الأربعاء 7 / 6 / 2023
484. حاتم عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار الأربعاء 7 / 6 / 2023
485. عبد الجليل ناجي طه محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
486. السيد علي الشحات بستان الأربعاء 7 / 6 / 2023
487. محمد مصطفي أنور مصطفى الأربعاء 7 / 6 / 2023
488. سراج الدين محمد شمس الدين محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
489. وائل فوزي عطيه حجر الأربعاء 7 / 6 / 2023
490. إبراهيم صلاح محمد البيومي الأربعاء 7 / 6 / 2023
491. محمد علي محمد حبيب الأربعاء 7 / 6 / 2023
492. حامد عبد الله حامد مصطفي الأربعاء 7 / 6 / 2023
493. حسن السيد أحمد حسين الأربعاء 7 / 6 / 2023
494. أشرف محمد إسماعيل محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
495. محمد إبراهيم محمد علي الأربعاء 7 / 6 / 2023
496. خالد مصطفي السيد السيد الأربعاء 7 / 6 / 2023
497. إبراهيم محمد إبراهيم رمضان دغمش الأربعاء 7 / 6 / 2023
498. إبراهيم محمد محمد الناقر الأربعاء 7 / 6 / 2023
499. ماهر محمد محمد علي الأربعاء 7 / 6 / 2023
500. عادل أحمد السيد أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
501. وائل كمال الدين أحمد وافي الأربعاء 7 / 6 / 2023
502. أيمن السيد عبد المطلب أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
503. أشرف كامل السيد سليم الأربعاء 7 / 6 / 2023
504. أحمد المهدي محمد عبد المجيد الأربعاء 7 / 6 / 2023
505. حامد جمال حامد محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023
506. فاضل عبد السميع فاضل محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023
507. أحمد رجب رضوان الطنطاوي الأربعاء 7 / 6 / 2023
508. عاطف السيد أحمد عمارة الأربعاء 7 / 6 / 2023
509. عبد الحليم المتولي أحمد ليله الأربعاء 7 / 6 / 2023
510. خالد علي محمد إسماعيل الأربعاء 7 / 6 / 2023
511. إبراهيم عبد المحسن إبراهيم الأربعاء 7 / 6 / 2023
512. حسن توكل حامد محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
513. أحمد مصطفى مصطفى محمدعبد ربه الأربعاء 7 / 6 / 2023
514. هلال أبو المعاطي محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023
515. محمد عوض بدر إبراهيم الأربعاء 7 / 6 / 2023
516. عبد الباقي بهرام عبد الباقي عبد الحافظ الأربعاء 7 / 6 / 2023
517. أحمد محمد المتولي علي الأربعاء 7 / 6 / 2023
518. وائل فتحي علي إسماعيل الأربعاء 7 / 6 / 2023
519. أحمد السيد أحمد حسين الأربعاء 7 / 6 / 2023
520. محمود عوض علي الحناوي الأربعاء 7 / 6 / 2023
521. أحمد عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الغني الأربعاء 7 / 6 / 2023
522. شهدى علوان السيد على الأربعاء 7 / 6 / 2023
523. جمال النبوي عبد العزيز عبد ربه الأربعاء 7 / 6 / 2023
524. عبد الله عبد الله عبد الغني زايد الأربعاء 7 / 6 / 2023
525. الشربيني رمضان الشربيني محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
526. حمدي السيد شعبان السيد الأربعاء 7 / 6 / 2023
527. وائل لطفي عبد اللطيف دويدار الأربعاء 7 / 6 / 2023
528. حامد محمود صالح عوض الأربعاء 7 / 6 / 2023
529. المتولي علي الشحات بستان الأربعاء 7 / 6 / 2023
530. رضا علي السيد متولي الأربعاء 7 / 6 / 2023
531. أحمد إسماعيل السيد أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
532. أشرف عبد الفتاح رزق محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
533. محمد مصطفي مصطفي الجمل الأربعاء 7 / 6 / 2023
534. حامد محمد محمد عبد العال الأربعاء 7 / 6 / 2023
535. مسعد إبراهيم المتولي عوض الأربعاء 7 / 6 / 2023
536. السيد السيد مصطفى السيد الأربعاء 7 / 6 / 2023
537. محمد عبد الله محمد عبد الخالق الأربعاء 7 / 6 / 2023
538. محمد رفعت عبد الوهاب محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
539. أسامة محمد محمد علي سالم الأربعاء 7 / 6 / 2023
540. أسعد عبد الحميد حسن عبد الحميد الأربعاء 7 / 6 / 2023
541. محمد إبراهيم عبد اللطيف سلطان الأربعاء 7 / 6 / 2023
542. صالح صلاح صالح الصاوي الأربعاء 7 / 6 / 2023
543. محمد طلعت المتولي حسن الأربعاء 7 / 6 / 2023
544. أحمد عبد البديع المغازي الأربعاء 7 / 6 / 2023
545. رزق فرج محمود امين الأربعاء 7 / 6 / 2023
546. السيد شوقي السيد عبد المعطي الأربعاء 7 / 6 / 2023
547. محمود محمد محمد عبد العال الأربعاء 7 / 6 / 2023
548. أحمد العجمي أحمد محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
549. محمد البيومي محمد البيومي الأربعاء 7 / 6 / 2023
550. محمد عبد الله حامد عوض الأربعاء 7 / 6 / 2023
551. محمد علي عبد الحميد المتولي الأربعاء 7 / 6 / 2023
552. أحمد محب السيد محمد الطنطاوي الأربعاء 7 / 6 / 2023
553. حماده محمد أحمد محمد جبل الأربعاء 7 / 6 / 2023
554. محمد على أبو صالح محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023
555. أحمد فخري محمد عبد الدايم الأربعاء 7 / 6 / 2023
556. مدحت محمود عبد اللطيف محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023
557. رزق محمد محمد عبد العال الأربعاء 7 / 6 / 2023
558. محمد السيد حارس المندوه الأربعاء 7 / 6 / 2023
559. حازم عبد الجواد عبد الفتاح بركات الأربعاء 7 / 6 / 2023
560. عبد الله عبد الكريم علي محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
561. محمد إبراهيم إبراهيم إسماعيل الأربعاء 7 / 6 / 2023
562. عمران إبراهيم محمد قايد الأربعاء 7 / 6 / 2023
563. محمود محمد محمود محمد أبو النجا الأربعاء 7 / 6 / 2023
564. محمد عبد الناصر أحمد داود الأربعاء 7 / 6 / 2023
565. أحمد السيد محمود سليمان الأربعاء 7 / 6 / 2023
566. مصطفى إبراهيم عبد السلام إبراهيم الأربعاء 7 / 6 / 2023
567. محمد عبد الحكيم محمد محجوب الأربعاء 7 / 6 / 2023
568. عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
569. محمد محمود عبد الغني البطراوي الأربعاء 7 / 6 / 2023
570. السيد عبد الحسيب السعيد محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
571. أحمد محمد جبر محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
572. عبد الله شعبان محمد الباز الأربعاء 7 / 6 / 2023
573. حسن إبراهيم إبراهيم المغربى الأربعاء 7 / 6 / 2023
574. أحمد أحمد شحاته الطويل الأربعاء 7 / 6 / 2023
575. محمد عبد الرازق الورداني الأربعاء 7 / 6 / 2023
576. مصطفى عزت محمد عبد المنعم الأربعاء 7 / 6 / 2023
577. عبد المنعم رزق محمد حسن الأربعاء 7 / 6 / 2023
578. محمود هلال محمد محمود الأربعاء 7 / 6 / 2023
579. محمد إسكندر عبد النبى موسى الأربعاء 7 / 6 / 2023
580. سالم عبد الرازق المتولى أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
581. مصطفي سعد رمضان محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
582. علي عبد السلام عبد السلام بشار الأربعاء 7 / 6 / 2023
583. أيمن حسن عطيه محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
584. حسين فوده حسين صيام الأربعاء 7 / 6 / 2023
585. عبد اللطيف الحسانين حسين الصعيدى الأربعاء 7 / 6 / 2023
586. إبراهيم محمد أبوالمحاسن البهوي الأربعاء 7 / 6 / 2023
587. أحمد محمد حسن فارس الأربعاء 7 / 6 / 2023
588. أحمد عبد الله محمود علي الأربعاء 7 / 6 / 2023
589. أبوبكر رمضان رمضان الخضرجي الأربعاء 7 / 6 / 2023
590. محمد عبد المعطي إسماعيل محمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
591. حاتم عبده نصر الدين المرسي الأربعاء 7 / 6 / 2023
592. المتولي المتولي عبد الباقي خيال الأربعاء 7 / 6 / 2023
593. سمير السيد زكي علي الأربعاء 7 / 6 / 2023
594. إبراهيم عبد المولي إبراهيم اصلان الأربعاء 7 / 6 / 2023
595. محمد محمد محمد عبده العشري الأربعاء 7 / 6 / 2023
596. السيد مروان محمد عامر الأربعاء 7 / 6 / 2023
597. راضي محمد المتولي أحمد الأربعاء 7 / 6 / 2023
598. حافظ عبد الرحيم صالح عطية الأربعاء 7 / 6 / 2023
599. فريد محمد شوقي رمضان الأربعاء 7 / 6 / 2023
600. عماد أبوبكر بكر عويد ات الأربعاء 7 / 6 / 2023
601. محمد عبد الله محمد عبد الله شرارة الخميس 8 / 6 / 2023
602. سامح صادق عبد الله رضوان الخميس 8 / 6 / 2023
603. ياسر مصطفى محمد البرعي الخميس 8 / 6 / 2023
604. محمد محمد غنيم أحمد الدسوقي الخميس 8 / 6 / 2023
605. حسام البيومي عبد-الباسط محمود الخميس 8 / 6 / 2023
606. أنور إبراهيم حسن عيسى الخميس 8 / 6 / 2023
607. عادل محمد محمد السيد العربي الخميس 8 / 6 / 2023
608. محمد جابر عبد الفتاح محمد الخميس 8 / 6 / 2023
609. إبراهيم إبراهيم عارف إبراهيم الخميس 8 / 6 / 2023
610. مصطفي عبد الحميد سعد كشك الخميس 8 / 6 / 2023
611. موسي السيد إبراهيم البيه الخميس 8 / 6 / 2023
612. عبد الرازق عبد الرازق عبد الرازق الشويحي الخميس 8 / 6 / 2023
613. إبراهيم جمعه مصطفى أحمد الخميس 8 / 6 / 2023
614. محمد محمد علي جاد الخميس 8 / 6 / 2023
615. عبده محمد عبده أبومسلم الخميس 8 / 6 / 2023
616. محمد رزق محمد ليله الخميس 8 / 6 / 2023
617. رضا أحمد عوض عبد الحميد الخميس 8 / 6 / 2023
618. خالد علي عبد الغني محمد سليم الخميس 8 / 6 / 2023
619. محمد جمعة السيد السعيد الخميس 8 / 6 / 2023
620. وليد محمد محمد سالم الخميس 8 / 6 / 2023
621. طاهر محمد عبد المنعم محمد شراره الخميس 8 / 6 / 2023
622. حسن مصطفى محمد مصطفى الخميس 8 / 6 / 2023
623. اشرف محمود عبد السلام إبراهيم الخميس 8 / 6 / 2023
624. وليد المهدي محمد أحمد الخميس 8 / 6 / 2023
625. وائل بيبرس عرابي طه الخميس 8 / 6 / 2023
626. محمد إبراهيم المصري خيرالله الخميس 8 / 6 / 2023
627. أشرف سعد أحمد السيد الخميس 8 / 6 / 2023
628. عاطف فوده حسين صيام الخميس 8 / 6 / 2023
629. محمد محمد أحمد الأبيدي الخميس 8 / 6 / 2023
630. محمد رفعت علي عبد المنعم الخميس 8 / 6 / 2023
631. أحمد فوقي إبراهيم البسيوني الخميس 8 / 6 / 2023
632. رمضان عبد الواحد أحمد الصياد الخميس 8 / 6 / 2023
633. محمد السعيد محمد عبد العاطي الخميس 8 / 6 / 2023
634. مختار عثمان عمر علي الخميس 8 / 6 / 2023
635. أشرف محمد محمد أحمد الخميس 8 / 6 / 2023
636. السيد محمد زكي المرسي خليل الخميس 8 / 6 / 2023
637. محمد محمد الشحات زين خليل الخميس 8 / 6 / 2023
638. أسامة محمد أبوالمحاسن البهوي الخميس 8 / 6 / 2023
639. فتحي محمود محمود أبوالاسعاد الخميس 8 / 6 / 2023
640. محمد شعبان إبراهيم شعبان الخميس 8 / 6 / 2023
641. أحمد أحمد إبراهيم القرماني الخميس 8 / 6 / 2023
642. محمد محمد عبد اللطيف دقليجه الخميس 8 / 6 / 2023
643. محمد حسن منير رضوان الخميس 8 / 6 / 2023
644. رضا محمد رمضان أبو سيد أحمد الخميس 8 / 6 / 2023
645. عصام محمود وفيق أحمد الخميس 8 / 6 / 2023
646. محمد إبراهيم إبراهيم عرفات الخميس 8 / 6 / 2023
647. طارق عبد المجيب أحمد محمد الخميس 8 / 6 / 2023
648. محمود أنور إبراهيم مصطفي الخميس 8 / 6 / 2023
649. حمدي فتحي محمد الناغي الخميس 8 / 6 / 2023
650. العربي إبراهيم عبده الإمام الخميس 8 / 6 / 2023
651. مدحت محمد محمود الشناوي الخميس 8 / 6 / 2023
652. يسري محمود فرج عبد الدايم الخميس 8 / 6 / 2023
653. طارق محمد توفيق حجر الخميس 8 / 6 / 2023
654. أحمد جمعة السيد السعيد الخميس 8 / 6 / 2023
655. أحمد السعيد المغربي الجمل الخميس 8 / 6 / 2023
656. محمد مصطفي إبراهيم فرج الخميس 8 / 6 / 2023
657. أحمد سمير أحمد السيد الخميس 8 / 6 / 2023
658. أحمد فتحي محمد الدسوقي الخميس 8 / 6 / 2023
659. أسامة مصطفي عبد المولي النحاس الخميس 8 / 6 / 2023
660. أشرف جميل عطيه العيسوي الخميس 8 / 6 / 2023
661. حسن حازم عبد اللطيف سليمان الخميس 8 / 6 / 2023
662. أسامة زاهر السيد زاهر الخميس 8 / 6 / 2023
663. ياسر عرفات علي عبد الجليل الخميس 8 / 6 / 2023
664. إبراهيم عبد الله إبراهيم السمطي الخميس 8 / 6 / 2023
665. عبد الله منصور محمد منصور الخميس 8 / 6 / 2023
666. محمد أحمد محمد الشويحي الخميس 8 / 6 / 2023
667. محمود محمد عبده عشري الخميس 8 / 6 / 2023
668. محمد محمد عبد الباقي خيال الخميس 8 / 6 / 2023
669. محمود محمد عبد الواحد عشري الخميس 8 / 6 / 2023
670. سامح محمد يوسف المهدي الخميس 8 / 6 / 2023
671. هاني محمد قوت الدسوقي بشار الخميس 8 / 6 / 2023
672. سامح أحمد إبراهيم الجزار الخميس 8 / 6 / 2023
673. هيثم عبد الغفار علي عجور الخميس 8 / 6 / 2023
674. سالم جمال عبد الناصر محمد الخميس 8 / 6 / 2023
675. أحمد فاروق عبد العزيز غنيم الخميس 8 / 6 / 2023
676. أحمد عبد الله أحمد عبد الله عوض الخميس 8 / 6 / 2023
677. محمد إبراهيم حسن سعد الخميس 8 / 6 / 2023
678. محمد علي محمد النمر الخميس 8 / 6 / 2023
679. محمد سلامة إبراهيم محمود الخميس 8 / 6 / 2023
680. أحمد عبد القادر موسي بشار الخميس 8 / 6 / 2023
681. حماده محمود عبد الغني ضياء الخميس 8 / 6 / 2023
682. محمد المتولي عبد الحميد سالم الخميس 8 / 6 / 2023
683. محمد إبراهيم إبراهيم أبوالمجد الخميس 8 / 6 / 2023
684. علي علي سعيد سعيد أبونيل الخميس 8 / 6 / 2023
685. عثمان عوض عبد المجيد الرملاوي الخميس 8 / 6 / 2023
686. مدحت رمضان سند الشناوي الخميس 8 / 6 / 2023
687. محمد محمد عبد الله راغب ليله الخميس 8 / 6 / 2023
688. زكريا عبد الله محمد رزق الخميس 8 / 6 / 2023
689. محمد صبري بكر الجعيد ي الخميس 8 / 6 / 2023
690. شلبي عبد المعبود أمين بشار الخميس 8 / 6 / 2023
691. محمد أحمد عبد المجيد شراره الخميس 8 / 6 / 2023
692. عاصم عبد الصبور محمد وهدان الخميس 8 / 6 / 2023
693. محمود محمد أحمد الخليجى الخميس 8 / 6 / 2023
694. محمود محمد محمد أبوزيد الخميس 8 / 6 / 2023
695. محمد موسى عبد الله البلتاجى الخميس 8 / 6 / 2023
696. هاني محمد عبد الواحد عشري الخميس 8 / 6 / 2023
697. محمد أحمد أبوالمعاطي خيال الخميس 8 / 6 / 2023
698. فاروق عزت حسين الزفتاوي الخميس 8 / 6 / 2023
699. محمود محمد مجاهد مجاهد الخميس 8 / 6 / 2023
700. حازم محمد عبد اللطيف دقليجه الخميس 8 / 6 / 2023
701. عمرو الإمام عبد الخالق الإمام الخميس 8 / 6 / 2023
702. محمد حسين حسين أحمد عبد العاطي الخميس 8 / 6 / 2023
703. محمود جلال الدين محمد محمد الشيني الخميس 8 / 6 / 2023
704. محمد العدوي محمد العدوي الخميس 8 / 6 / 2023
705. إسلام عبد العظيم عبد الغني زايد الخميس 8 / 6 / 2023
706. محمد أحمد حسن الساعي الخميس 8 / 6 / 2023
707. إبراهيم إبراهيم حسن سعد الخميس 8 / 6 / 2023
708. تامر المتولي عبد الواحد العشري الخميس 8 / 6 / 2023
709. محمد عبد الحكيم الشنهاب عيطه الخميس 8 / 6 / 2023
710. حسين محمد حسين عبد الله الخميس 8 / 6 / 2023
711. أحمد أحمد عبد المجيد شراره الخميس 8 / 6 / 2023
712. باسم علي أمين بشار الخميس 8 / 6 / 2023
713. محمود جلال عبد الحميد محمد الخميس 8 / 6 / 2023
714. عبد الرحمن خالد علي عوف الخميس 8 / 6 / 2023
715. السيد السيد السيد أحمد عابدين الخميس 8 / 6 / 2023
716. أحمد السيد عبد الواحد السيسي الخميس 8 / 6 / 2023
717. يحي عبد الرحيم الإمام عيسي كشك الخميس 8 / 6 / 2023
718. محمد مصطفي عبد الخالق زياده الخميس 8 / 6 / 2023
719. محمد هلال عبد الهادي أبوالمعاطي الخميس 8 / 6 / 2023
720. إيهاب الغريب البيومي محمد الخميس 8 / 6 / 2023
721. محمد أحمد حسن عبد ربه الخميس 8 / 6 / 2023
722. مصطفي السعيد السيد عبد الله الحارون الخميس 8 / 6 / 2023
723. وليد محمد زيدان محمد سليم الخميس 8 / 6 / 2023
724. محمد علي أمين بشار الخميس 8 / 6 / 2023
725. عادل عادل حسن عبد الجواد الخميس 8 / 6 / 2023
726. مصطفي عبد الرازق السيد عبد الرازق الخميس 8 / 6 / 2023
727. محمد أحمد محمد أحمد حميد ه الخميس 8 / 6 / 2023
728. محمود صالح صديق محمد الخميس 8 / 6 / 2023
729. أحمد الباز عبده الباز الخميس 8 / 6 / 2023
730. إبراهيم أحمد محمد علي الخميس 8 / 6 / 2023
731. عمرو الإمام على الزكي الشكعة الخميس 8 / 6 / 2023
732. السيد أحمد سلامة عمر الخميس 8 / 6 / 2023
733. أحمد محمد عبد العزيز الجمل الخميس 8 / 6 / 2023
734. محمد وجيه أبوزيد السيد منصور الخميس 8 / 6 / 2023
735. محمد سعد عبد المحسن علي عبد الرحمن الخميس 8 / 6 / 2023
736. إسلام نفاد محمد إبراهيم جباره الخميس 8 / 6 / 2023
737. محمود لطفى لطفى الرفاعى الخميس 8 / 6 / 2023
738. الحسن عادل عمر قزمازي الخميس 8 / 6 / 2023
739. الحسين عادل عمر قزمازي الخميس 8 / 6 / 2023
740. أحمد محسن علي إبراهيم سالم الخميس 8 / 6 / 2023
741. محمود السعيد أحمد أبو شادي الخميس 8 / 6 / 2023
742. محمد يحي عبد المحسن البنا الخميس 8 / 6 / 2023
743. الشحات إبراهيم أحمد براهام الخميس 8 / 6 / 2023
744. عبد الله بدير عبد الكريم حسن الخميس 8 / 6 / 2023
745. صبري عبد الحميد عبد العزيز الخميس 8 / 6 / 2023
746. صبحي المرسي حمادالمرسي الخميس 8 / 6 / 2023
747. أحمد محمد السيد محمد الخميس 8 / 6 / 2023
748. ياسين علي إبراهيم الخميس 8 / 6 / 2023
749. محمد الحسيني محمد الحسيني الخميس 8 / 6 / 2023
750. خالد صبحي عبد الغني سالم الخميس 8 / 6 / 2023
751. محمد عبد الهادي إبراهيم القصبي الأحد 11 / 6 / 2023
752. علي عبد الرحيم إبراهيم مصطفي الأحد 11 / 6 / 2023
753. عبد الله السيد محمد محمد بدوي الأحد 11 / 6 / 2023
754. السيد محمود السيد سيد أحمد الأحد 11 / 6 / 2023
755. هشام محمد محمود خليفه الأحد 11 / 6 / 2023
756. بومدين فيروز عبد اللطيف الأحد 11 / 6 / 2023
757. السيد عبد القادر أحمد مصطفي الأحد 11 / 6 / 2023
758. عبد العزيز عبد المجيد أبو الفتوح الأحد 11 / 6 / 2023
759. إبراهيم السعيد محمد بارود الأحد 11 / 6 / 2023
760. خالد عبد اللطيف محمد محمد الأحد 11 / 6 / 2023
761. طارق السيد الدسوقي عبد العزيز الأحد 11 / 6 / 2023
762. السيد عبد الجيد سليمان السيد الأحد 11 / 6 / 2023
763. محمد علي أحمد سليمان الأحد 11 / 6 / 2023
764. محمد عبد السميع عبد العزيز محمد الأحد 11 / 6 / 2023
765. السيدإبراهيم السيد أبو الغيط الأحد 11 / 6 / 2023
766. محمد عبد الهادي السيد صالح الأحد 11 / 6 / 2023
767. محمد محمود حسن السيد الألفي الأحد 11 / 6 / 2023
768. ماهر السعيد أحمد أبو شادي الأحد 11 / 6 / 2023
769. مصطفي عبد الرحيم محمد العره الأحد 11 / 6 / 2023
770. محمد عبد الحافظ عبد العزيز محمد الأحد 11 / 6 / 2023
771. عبد الرزاق مندور حامد مندور الأحد 11 / 6 / 2023
772. عماد الشربيني أحمد زهقنا الأحد 11 / 6 / 2023
773. المحمدي الحديدي المحمدي الأحد 11 / 6 / 2023
774. إبراهيم محمد إبراهيم محمد قاعود الأحد 11 / 6 / 2023
775. السيد صبري محمد السيد الأحد 11 / 6 / 2023
776. شاكر عبد الحي أحمد عيد الأحد 11 / 6 / 2023
777. مسعد ناجي عبد الكريم المغازي الأحد 11 / 6 / 2023
778. سليمان أحمد المحمدي الأحد 11 / 6 / 2023
779. عوض السيد أنيس الدسوقي الأحد 11 / 6 / 2023
780. مصطفي بدير عبد الباري إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023
781. وحيد عبد الحميد حموده إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023
782. جمال الدين الصباحي الحسيني الأحد 11 / 6 / 2023
783. أحمد رجب محمد عبده الأحد 11 / 6 / 2023
784. أيمن عبد الهادي إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023
785. السيد محمد عبده العجمي الأحد 11 / 6 / 2023
786. فايز حامد الشربيني حامد الأحد 11 / 6 / 2023
787. أحمد عباس عبد الله عماره الأحد 11 / 6 / 2023
788. أحمد إبراهيم أبو الفتوح الأحد 11 / 6 / 2023
789. شكري عبد العظيم محمد الدسوقي الأحد 11 / 6 / 2023
790. وليد المغازي علي سليمان الأحد 11 / 6 / 2023
791. عباس عبد السميع عبد القادر محمد الأحد 11 / 6 / 2023
792. محمد أحمد محمود جازيه الأحد 11 / 6 / 2023
793. أحمد إبراهيم أحمد محمد الأحد 11 / 6 / 2023
794. محمد عبد الغني محمد عبد الغني الأحد 11 / 6 / 2023
795. أحمد عبد الجليل البدراوي سعد الأحد 11 / 6 / 2023
796. خالد محمود عبد العزيز السيد الأحد 11 / 6 / 2023
797. نجاح عبد الله عبد العزيز إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023
798. محمد فتحي محمد سليم يوسف الأحد 11 / 6 / 2023
799. باسم سامي عبد العاطي الأحد 11 / 6 / 2023
800. عوض حامد محمد محمد الأحد 11 / 6 / 2023
801. شريف أحمد محمد حامد الأحد 11 / 6 / 2023
802. رضاعزت السيد إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023
803. أشرف الباهي إبراهيم أحمد الأحد 11 / 6 / 2023
804. صابر عبد الجواد محمد الشربيني الأحد 11 / 6 / 2023
805. محمد عبد العزيز عبد الحليم علي الأحد 11 / 6 / 2023
806. عادل عبد النعيم محمد الدمهوجي الأحد 11 / 6 / 2023
807. محمد حسن عبد الغني بدوي الأحد 11 / 6 / 2023
808. إبراهيم حلمي السعيد الأحد 11 / 6 / 2023
809. محمد طلبه إبراهيم الدسوقي الأحد 11 / 6 / 2023
810. محمود أحمد السيد أحمد الأحد 11 / 6 / 2023
811. السعيد محمد إبراهيم جاد الأحد 11 / 6 / 2023
812. عثمان عبد الرحيم إبراهيم مصطفي الأحد 11 / 6 / 2023
813. سالم محمود عبد العزيز محمد الأحد 11 / 6 / 2023
814. رفعت محمد الدمرداش علي الأحد 11 / 6 / 2023
815. محمود محمد محمود السيد الأحد 11 / 6 / 2023
816. السيد إبراهيم علي إبراهيم الأحد 11 / 6 / 2023
817. عبد القادر محمد محمود علي الأحد 11 / 6 / 2023
818. توكل الدسوقي محمد متولي الأحد 11 / 6 / 2023
819. عبد العزيز عبد الفتاح عبد الله الأحد 11 / 6 / 2023
820. محمود المغازي أحمد أبو عمر الأحد 11 / 6 / 2023
821. محمد محمد عبد الصمد الأحد 11 / 6 / 2023
822. خالد عبد المومن السعيد الأحد 11 / 6 / 2023
823. المتولي المتولي حامد حسين الأحد 11 / 6 / 2023
824. محمد أحمد عبد الهادي أحمد الأحد 11 / 6 / 2023
825. جميل مجاهد السباعي أحمد الأحد 11 / 6 / 2023
826. توكل عبد العظيم عبد الرحيم مرجان الأحد 11 / 6 / 2023
827. أحمد عبد الحليم إسماعيل الأحد 11 / 6 / 2023
828. عبد الحق موسي عبد الحق شعبان الأحد 11 / 6 / 2023
829. وليد سمير محمد الطنطاوي الأحد 11 / 6 / 2023
830. محمد المرسي محمد حسن الأحد 11 / 6 / 2023
831. عبد الحميد رخا عبد الحميد الأحد 11 / 6 / 2023
832. نصر الهلالي نصر الهلالي الأحد 11 / 6 / 2023
833. طه أبو بكر طه عبد المعطي الأحد 11 / 6 / 2023
834. محمد إبراهيم أحمد عبده الأحد 11 / 6 / 2023
835. عبد الرحيم أبو الوفا عبد الرحيم الأحد 11 / 6 / 2023
836. هشام عبد الله صالح الحسنين الأحد 11 / 6 / 2023
837. أحمد علي الشحات عطوه الأحد 11 / 6 / 2023
838. عبد الستار عبد اللطيف أحمد الأحد 11 / 6 / 2023
839. أمين محمد امين الصاوي الأحد 11 / 6 / 2023
840. إبراهيم صبري إبراهيم جادالله الأحد 11 / 6 / 2023
841. محمد السعيد محمد حسين علي الأحد 11 / 6 / 2023
842. محمد السعيد إبراهيم المتولي الأحد 11 / 6 / 2023
843. شعبان محمود شعبان محمود الأحد 11 / 6 / 2023
844. عبد العاطي العجمي المغازي الأحد 11 / 6 / 2023
845. هاني محمد السيد حامد الأحد 11 / 6 / 2023
846. عبد العزيز محمد عبد الرحمن الأحد 11 / 6 / 2023
847. محمد السعيد أبو النجا محمد الأحد 11 / 6 / 2023
848. جمال السيد عطيه عبد الله الأحد 11 / 6 / 2023
849. محمد منصور الحسانين منصور الأحد 11 / 6 / 2023
850. رؤف صبري حامد البيومي الأحد 11 / 6 / 2023
851. يونس علي الحماقي حسب النبي الأحد 11 / 6 / 2023
852. محمد أبوالفتوح حامد علي الأحد 11 / 6 / 2023
853. إبراهيم سعفان إبراهيم راضوان الأحد 11 / 6 / 2023
854. هيثم صلاح عبد العزيز محمد جمعه الأحد 11 / 6 / 2023
855. محمد المغازي المغازي الأحد 11 / 6 / 2023
856. محسن محمود أحمد الديسطي الأحد 11 / 6 / 2023
857. حسين أحمد عبد الله عبد اللا الأحد 11 / 6 / 2023
858. رضا عبد اللطيف علي العجمي الأحد 11 / 6 / 2023
859. محمد صبري الششتاوي الأحد 11 / 6 / 2023
860. محمود السيد محمد منصور الأحد 11 / 6 / 2023
861. علي يحي إسماعيل عامر الأحد 11 / 6 / 2023
862. عبد العزيز محمد عبد العزيز الأحد 11 / 6 / 2023
863. رجائي الصباحي يوسف محمد الأحد 11 / 6 / 2023
864. عبد المؤمن الإمام أحمد الإمام الأحد 11 / 6 / 2023
865. سامي جمعة البيومي يوسف الأحد 11 / 6 / 2023
866. رضا مجدي محمد الدسوقي الأحد 11 / 6 / 2023
867. عبد الحي أحمد الحسانين غازي الأحد 11 / 6 / 2023
868. إبراهيم صبحي الدسوقي علي الأحد 11 / 6 / 2023
869. محمد محمود عبد المعاطي الأحد 11 / 6 / 2023
870. محمد فؤاد الإمام علي الأحد 11 / 6 / 2023
871. رضا عبد اللطيف حسن يوسف الأحد 11 / 6 / 2023
872. رضا عطية محمود جاد الحق الأحد 11 / 6 / 2023
873. محمد أبو المجد الششتاوي الأحد 11 / 6 / 2023
874. عبد الغني السيد عبد الغني الأحد 11 / 6 / 2023
875. محمد عبد الله محمد عبد الحميد الأحد 11 / 6 / 2023
876. نجاح صبحي معوض محمد سلامة الاثنين 12 / 6 / 2023
877. أحمد العزازي أبو عوف برهام الاثنين 12 / 6 / 2023
878. وائل كامل السيد إبراهيم الاثنين 12 / 6 / 2023
879. حمدي أحمد عبد الفتاح محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
880. ماهر محمد بدير عبد الكريم الاثنين 12 / 6 / 2023
881. السيد محمود محمد عوض الاثنين 12 / 6 / 2023
882. هشام عطاالله إبراهيم المتولي الاثنين 12 / 6 / 2023
883. حجاج الششتاوي السيد الششتاوي الاثنين 12 / 6 / 2023
884. حسين إبراهيم حسين محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
885. محمد عبد الغني محي الدين الاثنين 12 / 6 / 2023
886. محمد محمد حامد محمد عبد الفتاح الاثنين 12 / 6 / 2023
887. طه جاد أحمد الإمام الاثنين 12 / 6 / 2023
888. محمد صابر أحمد المنسي الاثنين 12 / 6 / 2023
889. مصطفي عبد الله محمد عبد الحميد الاثنين 12 / 6 / 2023
890. محمد محمد حامد علي الاثنين 12 / 6 / 2023
891. محمد السيد عبد السلام شلبي الاثنين 12 / 6 / 2023
892. محمد عبد الناصر علي سليمان الاثنين 12 / 6 / 2023
893. عماد ممدوح عبد الحميد محمود الاثنين 12 / 6 / 2023
894. أحمد شوقي محمد الششتاوي الاثنين 12 / 6 / 2023
895. عماد المحمدي محمد بصليه الاثنين 12 / 6 / 2023
896. محمد السيد المتولي محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
897. أحمد عامر سعد متولي الاثنين 12 / 6 / 2023
898. محمد محمود سلامة الاثنين 12 / 6 / 2023
899. إبراهيم محمد جمعه إبراهيم الاثنين 12 / 6 / 2023
900. أحمد عبد الهادي حسين درويش الاثنين 12 / 6 / 2023
901. علاء صلاح محمد السيد أحمد وافي الاثنين 12 / 6 / 2023
902. محمد حامد محمد محمود عيسى الاثنين 12 / 6 / 2023
903. مصطفي عبد المجيد حسن بحيري الاثنين 12 / 6 / 2023
904. إبراهيم حامد عبد العزيز أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023
905. عز الدين محمد صالح الاثنين 12 / 6 / 2023
906. أمير عدل صالح سليم الاثنين 12 / 6 / 2023
907. شريف عبد المنعم عطيه حسن الاثنين 12 / 6 / 2023
908. علاء رشوان بسيوني الاثنين 12 / 6 / 2023
909. محمود أبوبكر لطفي إبراهيم الاثنين 12 / 6 / 2023
910. سعد عبد العزيز سالم متولي الاثنين 12 / 6 / 2023
911. كمال رمضان عوض الاثنين 12 / 6 / 2023
912. أحمد محي الدين محمد علي الاثنين 12 / 6 / 2023
913. شريف طه حسن عبد الفضيل الاثنين 12 / 6 / 2023
914. عبد الله رضا محمد عطية الاثنين 12 / 6 / 2023
915. محمد صلاح محمد عطية الاثنين 12 / 6 / 2023
916. محمد فتوح غنام عبد الله الاثنين 12 / 6 / 2023
917. محمد عبد الله محمد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
918. محمد السعيد محمد الغندور الاثنين 12 / 6 / 2023
919. صبحي طلبه أبو الفتوح طلبه الاثنين 12 / 6 / 2023
920. أحمد محمود محمود حسن جوهر الاثنين 12 / 6 / 2023
921. جمال عبد الباقي أحمد السعيد الاثنين 12 / 6 / 2023
922. أنس أحمد محمد أبو زيد الاثنين 12 / 6 / 2023
923. ماجد محمود فرج عبد الله الاثنين 12 / 6 / 2023
924. أحمد محمد حلمي عبده الاثنين 12 / 6 / 2023
925. علي محمد عبد المجيد عبد المجيد الاثنين 12 / 6 / 2023
926. أحمد عبده محمد أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023
927. شريف مصطفي محمد عبد الله الاثنين 12 / 6 / 2023
928. إبراهيم كمال إبراهيم محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
929. أحمد حسن أحمد خضر الاثنين 12 / 6 / 2023
930. أيمن السيد حموده محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
931. هيثم السعيد خضر العشماوي الاثنين 12 / 6 / 2023
932. أحمد محمد محمود عباده الاثنين 12 / 6 / 2023
933. محمد حسين محمد حسين الاثنين 12 / 6 / 2023
934. مالك عبد الهادي الدسوقي الاثنين 12 / 6 / 2023
935. أحمد محمد إبراهيم محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
936. أحمد علي باز علي الاثنين 12 / 6 / 2023
937. محمود نبيل محمود عبد العال الاثنين 12 / 6 / 2023
938. كرم رجب محفوظ أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023
939. إسماعيل جمال إسماعيل علي الاثنين 12 / 6 / 2023
940. يوسف شعبان الدسوقي الاثنين 12 / 6 / 2023
941. أحمد مصطفي الدسوقي الاثنين 12 / 6 / 2023
942. السعيد النادي عبد الفتاح النادي الاثنين 12 / 6 / 2023
943. رافت حليم حامد مصطفي الاثنين 12 / 6 / 2023
944. محمود نصر محمود علي ربيع الاثنين 12 / 6 / 2023
945. محمد حسني محمد حسني الاثنين 12 / 6 / 2023
946. أحمد حمد ي عبد الحميد رزق الاثنين 12 / 6 / 2023
947. رضا حسانين علي محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
948. الشافعي رجب عبد الفتاح الاثنين 12 / 6 / 2023
949. محمود عبد المنعم علي إسماعيل الاثنين 12 / 6 / 2023
950. حسن أحمد حسن عبد المجيد الاثنين 12 / 6 / 2023
951. محمد حسن درويش حسين الاثنين 12 / 6 / 2023
952. عطية فرحات عطية العيسوي الاثنين 12 / 6 / 2023
953. أحمد فتح الله محمد سيد أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023
954. عبد الله محمد مصطفي إسماعيل الاثنين 12 / 6 / 2023
955. أحمد ماهر عبد العال محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
956. محمود مصطفي محمد أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023
957. محمد يوسف المنجي المنجي الاثنين 12 / 6 / 2023
958. رجب أحمد رمزي محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
959. أحمد سعد عبد الحميد المتولي الاثنين 12 / 6 / 2023
960. أحمد حمد ي عبد الهادي إسماعيل الاثنين 12 / 6 / 2023
961. عبد الصمد ربيع عبد الصمد سيدأحمد الاثنين 12 / 6 / 2023
962. أحمد محمود محمد السيد الاثنين 12 / 6 / 2023
963. أحمد ذكي إبراهيم محمد سلطان الاثنين 12 / 6 / 2023
964. محمد عبد الهادي دسوقي علي الاثنين 12 / 6 / 2023
965. عبد اللطيف محمد عبد اللطيف السيد قدح الاثنين 12 / 6 / 2023
966. عبد الوهاب عطيه عبد الوهاب عطية الاثنين 12 / 6 / 2023
967. أحمد السيد عبده محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
968. عبد الصمد محمد عبد الصمد الاثنين 12 / 6 / 2023
969. أحمد ماهر سليمان متولي الاثنين 12 / 6 / 2023
970. محمد عزت حسن علي حجازي الاثنين 12 / 6 / 2023
971. محمد ماهر نبيه محمد الغزالي الاثنين 12 / 6 / 2023
972. محمد محمد حسين البطاوي الاثنين 12 / 6 / 2023
973. أحمد أشرف محمد عثمان الاثنين 12 / 6 / 2023
974. محمد كامل محمد محمد جوهر الاثنين 12 / 6 / 2023
975. عادل محمد أحمد زيدان سليم الاثنين 12 / 6 / 2023
976. محمد أحمد السيد الحنفي الباز الاثنين 12 / 6 / 2023
977. مصطفى علي أحمد أبو زيد الاثنين 12 / 6 / 2023
978. محمود طه محمد أبوزيد الاثنين 12 / 6 / 2023
979. محمود عبد القادر أحمد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
980. بكر محمد عبد الشافي صادق الاثنين 12 / 6 / 2023
981. محمود محمد عطية أبو العينين الاثنين 12 / 6 / 2023
982. المغاوري سمير محمد علي الاثنين 12 / 6 / 2023
983. محمود عبد الله عبد السلام الاثنين 12 / 6 / 2023
984. السيد محمد عبد الحميد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
985. عرفات عطية عمارة الاثنين 12 / 6 / 2023
986. عبده عبد الله أحمد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
987. محمد حلمي فتح الله علي الاثنين 12 / 6 / 2023
988. خالد عزت عوض حامد الاثنين 12 / 6 / 2023
989. محمد أحمد جابر محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
990. رضا محمد إسماعيل محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
991. محمد تاج الدين فاضل الاثنين 12 / 6 / 2023
992. السيد عبد المعبود محمد العجمي الاثنين 12 / 6 / 2023
993. محمود عبد المنعم حسن الاثنين 12 / 6 / 2023
994. أحمد الهنداوي محمد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
995. محمد السيد برهام عامر الاثنين 12 / 6 / 2023
996. هارون عبد الله أحمد محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
997. محمد الشحات عبد الحميد أحمد الاثنين 12 / 6 / 2023
998. عماد إسماعيل الصاوي طلبه الاثنين 12 / 6 / 2023
999. مصطفى عبد الرحيم عبد المعطي محمد الاثنين 12 / 6 / 2023
1000. ياسر عبد الرشيد صالح الاثنين 12 / 6 / 2023