الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 9.5 مليون جنيه في الإسماعيلية والشرقية

مخدرات _ المضبوطات،فيتو
مخدرات _ المضبوطات،فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عناصر اجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة في “الإسماعيلية – الشرقية”بقيمة 9.5 مليون جنيه. 

ضبط مسجل هدد عائلة زوجته ببندقية خرطوش في الدقهلية

تموين الشرقية: ضبط 19 طن قمح محلي مهرب للسوق السوداء

 رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (الإسماعيلية – أبو صوير – الزقازيق - الإبراهيمية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (الإسماعيلية – الشرقية) تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم. 

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 150 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام – 3 بنادق آلية و6خزينة بندقية آلية – طبنجة - خزينة طبنجة– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 3 سيارات  – مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – ميزان). 
 وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال استقلاله سيارة بمحيط مسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهما (كمية من لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).
مديرية أمن الشرقية

ضبط (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش– 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة صوت – دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

وضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – سيارة – دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,561,000) جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الابراهيمية اسماعيلية الاسماعيلية الحشيش الهيدرو

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، الدائري الأوسطى وكوبري القبة وكورنيش النيل الأكثر زحاما

القبض على 47 من ممارسي أعمال البلطجة والهاربين من المراقبة و4 تشكيلات عصابية

مصرع مجرمين بحوزتهما مخدرات بـ 44 مليون جنيه بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة

الأمن يكشف ملابسات فيديو الحركات الاستعراضية باستخدام سيارة في مدينة بدر

حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أعلى الدائري الأوسطي (صور)

الشرطة تحرر 237 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

حملات أعلى الطرق تحرر 86565 مخالفة مرورية متنوعة

حملة أمنية بدمياط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجاري المخدرات

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

مصادر: زيادة أسعار تذاكر القطارات 12.5%

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79%  

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات، ارتفاع أسعار 9 أنواع في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

قائمة اسعار البن الجديدة لشهر يونيو

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية