تموين الشرقية: ضبط 19 طن قمح محلي مهرب للسوق السوداء

شنّت الرقابة التموينية بالشرقية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 18 طنا 480 كجم وتم تحرير محضر رقم ( 6393 ) لسنة 2023 جنح الابراهيمية ضد /م أ أ ب صاحب مخزن قمح بناحية الابراهيمية.

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تكليف فايزة عبدالرحمن بالتنسيق مع الزراعة

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

أماكن استلام القمح المحلى

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٧١٩ طنا و٢٦٣ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٩٧٢٣٩ طنا و٤٢٨ كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الكمية المستهدف شراؤها والغرض من الاستخدام أماكن استلام الأقماح واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية

أهمية محصول القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.