عميد زراعة عين شمس يكشف ما تحقق في قطاع الزراعة بعد ثورة يوليو، التعدي على الأراضي الزراعية بلغت 1.2 مليون فدان

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية عملت على زيادة المساحات المنزرعة، وهو ما ظهر في المشروعات العملاقة التي الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدأت بمشروع مستقبل مصر، عندما جرى استصلاح 500 ألف فدان، ومن المتوقع له أن يستصلح مليوني فدان.

وأضاف «جلال»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «جرى استصلاح 300 ألف فدان في سيناء، كما ان شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي في مصر، ومن المتوقع استصلاح 16 ألف كم في هذا المشروع، وهناك مشروع توشكى الذي يعتبر من المشروعات العملاقة».

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وتابع عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، أنّ هناك عجز في المحاصيل الاستراتيجية، حيث يظهر بشكل أكبر عندما تحدث مشكلات دولية وإقليمية، على غرار ما حدث في القمح بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي، كان الاتجاه الأساسي في زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل والتوسع في زراعات المحاصيل.

الدولة المصرية شهدت تطورا كبيرا في البنية الأساسية

وتابع عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية شهدت تطورا كبيرا في البنية الأساسية، موضحًا: «هذا الأمر مهم جدا، أي مشروع في حاجة إلى بنية أساسية، فالمستثمر يسأل عن الطرق ومصادر الطاقة والمياه».

وأضاف: «الأسر المصرية تحب أن يستقر أفرادها في بيوت قريبة من بعضها، لذلك فقد خلق هذا الأمر مشكلة وهو صغر المساحة التي يعيش المصريون عليها، حيث كانت 5% من إجمالي مساحة الجمهورية، ولكن هذه النسبة أصبحت 7%».

وتابع عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس: «لكي نعيد توزيع هذه الكثافة السكانية في هذه الأماكن كان لابد من عمل مشروعات، وهو ما حدث، ولكي ننشئ جامعة تم إنشاء مجتمع محيط بها، مثل الطرق والبنية الأساسية ومناطق تقديم الخدمات المختلفة، كما ان لدينا مشروعات توشكى وشرق العوينات وتوشكى وهدفها العام توفير الاحتياجات الغذائية، ولكن الهدف الاخص هو الأمن القومي المصري، فالمناطق الشاغرة يمكن استغلالها بشكل سيء، ولكن توفير مشروعات وفرص عمل يعني التوطين، وهو ما يجعل المواطنون يدافعون عنها».

التعديات علي الأراضي الزراعية بلغت ١.٢ مليون فدان

وذكر عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، إن التعديات على الأراضي الزراعية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي حتى عام 2015 بلغ 1.2 مليون فدان من اجود الأراضي الزراعية، حيث تحولت الأراضي الزراعية الخضراء إلى كتل خرسانية، مضيفا لولا أن كان هناك اتجاه لعملية الاستصلاح في المناطق المختلفة مثل الصالحية او النوبارية لعانينا من مشكلة كبيرة جدا».

وتابع عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، أنّ الدولة المصرية تنظر نظرة شاملة وعامة لهذا القطاع، مفسرا ذلك بأن مصر دولة زراعية، وأن الحضارة المصرية لم تكن لتحدث لولا الزراعة، لأن الزراعة تعني الاستقرار، ولكن هناك مشكلات تتعلق بمحدودية الأرض ومحدودية المياه، حيث توجد أراضٍ زراعية كثيرة يصعب زراعتها بسبب كميات المياه، حيث إن هناك عجز في الاحتياجات المائية المصرية يصل إلى حوالي 40 مليار متر مكعب سنويا، لذلك، عملت الدولة على التوسع الرأسي والتوسع الأفقي.

قطاع الزراعة الأهم في الدولة ورأس الحربة في تحقيق الأمن الغذائي

وقال عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، إن قطاع الزراعة هو أهم القطاعات داخل الدولة المصرية، حيث يمثل رأس الحربة في تحقيق الأمن الغذائي المصري، مشددًا على أن الامن الغذائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.

وأضاف «حتى عام 1952م كانت المساحة المنزرعة في مصر حوالي 5.9 ملايين فدان لـ20 مليون نسمة تقريبا، وهو ما يعني وجود توازن بين تعداد السكان والرقعة الزراعية، وكان هناك شبه اكتفاء ذاتي، ولكن كانت هناك مشكلة كبيرة في توزيع الأراضي الزراعية، بناء على ذلك، صدر قانون الإصلاح الزراعي في 7 سبتمبر 1952م بعد قيام ثورة يوليو بحوالي 45 يوما».

وتابع عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس: «أصبح للفلاح المصري الملكية، وتدريجيا حدثت تطورات كبيرة في القطاع الزراعي، تنوعت ما بين البطئ والتوسط والسرعة، طبقا للمتغيرات العالمية والظروف السياسية التي كانت مصر تمر بها خلال هذه الفترة، ثم حدثت طفرة في ثمانينيات القرن الماضي عن طريق استنباط أنواع وسلالات جديدة من القمح والأرز وكانت مصر أعلى إنتاجية للقمح من الفدان على مستوى العالم».

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