التموين: زراعة 75 ألف فدان بقنا ونستهدف 112 ألف طن قمح

أعلنت مديرية تموين محافظة قنا، أن المحافظة شهدت هذا العام زراعة نحو 75 ألف فدان قمح ومستهدف توريد نحو 112 ألف طن، بالإضافة إلي استقبال إنتاجية الأراضي المستصلحة بالظهير الصحراوي مثل توشكي وشرق العوينات.

توريد القمح بمحافظة قنا

وقال أحمد السيد عبد اللطيف وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، إنه حتي الآن تم استلام 144 ألف و219 طنا، وذلك عبر 14 نقطة تجميع والتي توفر سعات تخزينية تصل إلي 232 ألف طن وتضم 4 صوامع وهي قنا التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بطاقة تخزينية 30 ألف طن و قوص بسعة 40 ألف طن، والترامسة التابعة للشركة القابضة للصوامع بسعة 60 ألف طن والمراشدة بسعة 60 ألف طن بإجمالي 190 ألف طن.

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وأضاف عبد اللطيف، أن هناك أيضا 9 شون بطاقة تخزينية 32 ألف طن وبنكر بمدينة قوص سعة 24 ألف طن، مشيرًا إلي أن المديرية تعمل علي تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان توريد المحصول المحلي دون معوقات مع صرف المستحقات خلال 24 ساعة من التسليم.

وأكد مدير مديرية التموين بقنا، أن زيادة معدل توريد القمح يساعد على تلبية احتياجات الدولة من الدقيق المدعم وإنتاج الخبز المدعم، مشيرا إلى تطبيق كافة الإجراءات لمنع تداول القمح خارج الإطار القانوني مع عدم السماح بنقل المحصول من محافظة إلى أخري إلا بعد الحصول على موافقة من المديرية.

المطاحن بمحافظة قنا

من جانبه، قال محسن أحمد جلال رئيس قطاع مطاحن مصر العليا بقنا والبحر الأحمر، أن الشركة لديها 9 صوامع في 4 محافظات وهي قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، بالإضافة إلي 11 شونة و4 بناكر.

وأشار إلي أنه تم استقبال نحو 218 ألف و330 طنا و132 كيلو قمح محلي حتي أمس بتلك الصوامع والشون، حيث بلغت الكميات الموردة بمحافظة سوهاج 55 ألف و182 طنا و356 كيلو، وقنا 68 ألف 386 طنا و641 كيلو، والأقصر 16 ألف و455 طنا 695 كيلو، وأسوان 78 ألف و305 طنا و44 كيلو.

وأوضح جلال أن الشركة لديها 19 مطحنا، 6 منهم في سوهاج و3 في أسوان و3 أخري في الأقصر.

وأشار إلى أن محافظة قنا لديها 7 مطاحن تابعة للشركة بواقع 2 في مدينة قنا و2 آخرين بمدينة قوص و2 في نجع حمادي ومطحن فرشوط بطاقة إنتاجية تصل إلي 1000 طن دقيق يوميًا.

وأوضح أنه تم تطوير جميع خطوط الإنتاج خلال العام الحالي 2023 بتكلفة استثمارية بلغت 12 مليون جنيه، لافتا إلي أنه جاري تطوير مطحن رمسيس بنجع حمادي بواسطه شركة بوهلر السويسرية بطاقة إنتاجية 150 طنا يوميا.

وأشار جلال الي أن 50٪ من إنتاج الدقيق بالمطاحن موجه للمخابز البلدية وذلك لإنتاج الخبز المدعم، والباقي لصالح مستودعات الدقيق.



تطوير صوامع قنا



من جهته أكد المهندس مصطفى صديق المشرف العام علي صوامع وجهه قبلي بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، استمرار استقبال محصول القمح المحلي من المزراعين بالإضافة إلي إنتاجية الأراضي المستصلحة بالظهير الصحراوي.

وأوضح ان صومعة المراشدة بمدينة قنا تم افتتاحها عام 2017 باستثمارات نحو 200 مليون جنيه، وتصل سعتها التخزينية 60 ألف طن وتتكون من 12 خلية بسعة 5 آلاف طن للواحدة، مؤكدًا أنه يتم تقديم كافة التسهيلات للمزراعين لضمان للتوريد بسهولة ودون معوقات.

وأشار "صديق " إلي أن الصومعة استقبلت حتي الأن 30 ألف و595 طن قمح من إجمالي الكميات المستهدفة، منها 28 ألف طن تم استلامهم من مزراع توشكي وشرق العوينات، لافتا إلي تواصل عمليات التوريد حتي انتهاء الموسم في 31 أغسطس المقبل.

وأوضح صديق "' أن الشركة القابضة للصوامع تستهدف زيادة السعات التخزينية بواقع 750 ألف طن بمحافظات الوجه القبلي لتكون جاهزة لاستقبال المحصول المحلي بالموسم الجديد 2024.

وأشار إلي أن الخطة تتضمن إنشاء صومعة جديدة بقرية دندرة بمحافظة قنا سعة تخزين 90 ألف طن وأخري بتوشكي سعة 300 الف طن

وأوضح أن الخطة تتضمن أيضا زيادة الطاقات التخزينية في 7 مواقع أخري منها صومعة المراشدة بواقع 50 الف طن لتصبح 110 ألف طن، وصومعة الترامسة بطاقة 30 الف طن لتصبح 90 ألف طن، والمفالسة بأسوان 60 ألف لتصبح 120 ألف طن، وصومعة اسيوط سيتم رفع طاقتها التخزينية بواقع 40 ألف طن لتصبح 100 ألف طن.

وأضاف أنها تشمل رفع الطاقات التخزينية لصومعة الشيخ فضل بالمنيا بواقع 60 ألف طن لتصبح 120 ألف طن، والبهنسه 30 ألف طن لتصبح 90 ألف طن، وأطفيح بالجيزة بواقع 90 ألف لتصبح 120 ألف.