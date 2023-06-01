السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 22، الصادر أول يونية 2023، 3 قرارات جمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل اتفاقيات المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن التعليم الأساسى، ومنحة المساعدة لتحفيز التجارة والاستثمار، والحوكمة الاقتصادية الشاملة.

-قرار جمهوري رقم 631 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسى- مرحلة ثانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

-والقرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى

مصر (تايب)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/9/2022.

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-والقرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذى تضمن إضافة مبلغ (19) مليون دولار أمريكى لمبلغ الاتفاقية.