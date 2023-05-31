الأربعاء 31 مايو 2023
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حوادث

حملة أمنية بدمياط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجاري المخدرات

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – فارسكور - كفر سعد) وأقسام شرطة (أول دمياط – رأس البر - السرو).

حملة أمنية بأسيوط تضبط 33 قطعة سلاح ناري و5 قضايا المخدرات

ضبط 182 ديلر مخدرات في حملة أمنية علي تجار الصنف في العصافرة

وأسفرت جهودها عن ضبط  (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية ) بحوزة (10 متهمين "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

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